Zrušení účtu 2023 – jak smazat účet v sázkové kanceláři?

Ke zrušení účtu v sázkové kanceláři vás může vést několik důvodů. Buď vám hazard až příliš zasahuje do osobního života, nebo jste například prohráli větší částku než si můžete dovolit, nebo vás to už nebere. Důležité ale je si tento vážný krok dobře rozmyslet, protože pak už není cesty zpět.

Zrušení účtu Fortuna 2023

Jestli se rozhodnete ukončit své členství ve Fortuně a a vašim cílem je definitivní zrušení účtu, tak budete muset písemně vypovědět smlouvu o registraci. Žadost o zrušení účtu Fortuna psanou volnou formou pak zašlete na adresu FORTUNA GAME a.s., odd. Fraudy, Na Florenci 2116/15, 11000 Praha 1. K této žádosti je nutné přiložit členskou kartu, která musí být vlastnoručně podepsána. Naštěstí nemusíte uvádět důvod zrušení účtu, takže jakmile Fortuna obdrží vaší žádost, tak účet bude do 14 dnů zrušen. Aby nebyla vaše žádost zamítnuta, tak je nutné vybrat všechny finanční prostředky z herního účtu, případně vyrovnat mínusový zůstatek. Na účtu nesmí být žádné nevyhodnocené sázky. O zrušení účtu budete vyrozuměn formou SMS zprávy.

Jak na to – krok za krokem

1. Ujistěte se, že na herním účtu je nulový zůstatek a všechny sázky byly vyhodnoceny

2. Sepište a odešlete žádost o zrušení účtu na adresu společnosti

3. Do 14 dnů od doručení obdržíte SMS zprávu ohledně zrušení účtu Fortuna

Zrušení účtu Betano

Betano nabízí mnohem jednodušší formu zrušení účtu, díky které nebudete muset na poštu. Jestli jste pevně rozhodnuti, že zrušení účtu Betano je tím správným rozhodnutím, tak se ujistěte, že všechny vaše sázky v kanceláři jsou ukončeny. Zároveň musí být váš zůstatek na herním účtu 0 Kč. Jestli je váš zůstatek nižší než limit pro výběry, tak si budete muset ještě nějaké peníze vložit a následně je společně vybrat. Následně zašlete e-mail na zákazníckou podporu sázkové kanceláře Betano – podpora@betano.cz. Předmět e-mailu by měl být ve tvaru “Zrušení účtu”. V žádosti nemusíte uvést důvod proč účet rušíte. Adresa ze které e-mail odešlete, musí být stejná jak u vašeho herního účtu. Jakmile Betano vaši žádosto obdrží, tak začne běžet výpovědní lhůta, která trvá 14 dnů.

Jak na to – krok za krokem

1. Ověřte si, že všechny sázky v kanceláři byly ukončeny

2. Vyberte finanční prostředky z ůčtu, aby byl na něm nulový zůstatek

3. Zašlete e-mail na adresu podpora@betano.cz a jako předmět uveďte “Zrušení účtu”

4. Váš účet bude do 14 dnů zrušen, jestli jste splnili všechny podmínky

Zrušení účtu SynotTip

V případě zrušení účtu SynotTip máte více možností. Buď to můžete zavolat na bezplatnou infolinku 800 888 100, nebo napsat žádost ohledně ukončení smlouvy o poskytování služeb a odeslat ji na adresu synottip@synottip.cz. V žádosti uveďte přihlašovací jméno a platební prostředek, ideálně ten co máte v účtu ověřený, prostřednictvím kterého má dojít k vyplacení zůstatku na herním účtu. Zůstatek taky máte možnost si osobně převzít v sídle společnosti SYNOT TIP, a.s., nebo v kterékoliv provozovně. Tento nevyčerpaný zůstatek na účtu vám bude vyplacen nejpozději do 14 dnů od zrušení účtu. Požadavek na zrušení účtu je vyřízen do 24 hodin. Synot Tip nabízí možnost se v budoucnu opět zaregistrovat, jesli změníte názor, a případně využít i SynotTip promo kód.

Jak na to – krok za krokem

1. Zavolejte nebo napište e-mail s žádostí o zrušení účtu

2. Uveďte způsob jakým chcete vyplatit zůstatek.

3. Váš účet bude zrušen, ale v budoucnu budete mít možnost se opět zaregistrovat

Zrušení účtu SazkaBet

Sazka překvapivě nabízí nejvíc možností, jak si účet zrušit. I zde nepotřebujete ke zrušení účtu žádný důvod, závisí to jenom na vašem svobodném rozhodnutí. Zrušení účtu SazkaBet můžete provést prostřednictvím zavolání na kontaktní centrum na čísle 226 12 12 12, nebo přes live chat na stránkách sázkové kanceláře, nebo zasláním žádosti přes e-mail na adresu info@sazka.cz. Ať už si vyberete kteroukoliv možnost, tak vaše žádost bude ověřena, včetně ověření vašich registračních údajů. Následně bude váš účet bezodkladně zrušen, ohledně čeho budete informování e-mailem. Aby vaše žádost nebyla zamítnuta, tak je potřeba si ověřit, že nemáte uzavřené nebo nevyhodnocené sázky. Zůstavající peněžní prostředky na herním kontě budou vráceny na bankovní účet nebo kartu, které jste měli připojené k účtu. Je zde možnost i zaslání poštovní poukázky na vaší adresu. Zůstatek do 5 000 Kč si taky můžete vyzvednout na jednom z prodejních míst, kde se nachází SAZKA terminál.

Jak na to – krok za krokem

1. Zkontrolujte, že na vašem herním účtu je nulový zůstatek a nejsou uzavřené či nevyhodnocené sázky

2. Zažádejte o zrušení účtu přes e-mail, live chat nebo telefonicky

3. Potvrzení o zrušení účtu vám přijde e-mailem

Často kladené otázky

Musím při zrušení účtu uvádět důvod?

Ve většině případů sázkové kanceláře tento údaj od vás nepožadují, případně je dobrovolný.

Co musím před zrušením účtu udělat?

Vždy se musíte ujistit, že nemáte žádné aktivní sázky, a že váš zůstatek na účtu je nulový.

Je zrušení účtu dobrý nápad?

Jestli jste přesvědčen, že pouhé smazání aplikace nebo nenavštěvování stránky sázkové kanceláře není dostačující, tak zrušení účtu v zájmu jiných aktivit je dobrý nápad.

Můžu se v budoucnu opět zaregistrovat?

Ano, většina sázkových kanceláří umožňuje opětovnou registraci, kdybyste si to rozmysleli. Na místě ale jsou opatření, aby se zamezilo zneužívání vstupních bonusů.

Závěr

Zrušení herní účtu v sázkové kanceláři může mít své opodstatnění. Jestli cítíte, že hazard až příliš zasahuje do vašeho osobního života, nebo že nedokážete kontrolovat kolik prohrajete, tak je zrušení účtu určitě správnou volbou. Když v budoucnu změníte názor a k hazardu byste se rádi vrátili, tak určitě zkuste využít například PokerStars Bonusový kód, díky čemu se vrátíte ve velkém stylu.