Fortuna promo kód 2022 – bonus až 6 000Kč + 900Kč

V dnešním článku vám přinese všechny praktické informace, které budete potřebovat, pokud si chcete užít skvělé bonusy díky Fortuna promo kód a výhody na stránkách online kasina Fortuna.

Ověřeno 6000 Kč AKTIVOVAT FORTUNA promo kód AKTIVOVÁNO Podrobnosti o bonusu a nabídkách Uvítací bonus 200% bonus až 6 000Kč!

Casino Bonus až 1000 Kč ke vkladu

Megabonus 50 000 kč

Fortuna promo kód – tipy a informace 2022

Máte rádi online kasino a užíváte si hraní online automatů, nebo třeba klasických kasinových her, pak se vám bude hodit Fortuna promo kód, který vám může zajistit skvělé bonusy a speciální nabídky pro jeho držitele.

Promo kód Fortuna můžete použít během registrace nebo pří aktivaci jednotlivých bonus. Tak proč jej nevyužít! V tomto článku vám představíme všechny možné nabídky, které můžete získat díky Fortuna promo kód.

Výhody promo kód Fortuna

Abyste měli lepší přehled o tom, jaké jsou výhody při použití Fortuna promo kód, připravili jsme pro vás tuto tabulku. Mezi hlavní výhody rozhodně patří možnost získat skvělý bonus během registrace. Tento bonus navíc získáte velmi rychle po splnění podmínek a jedná se o nejlepší bonus na českém trhu, který můžete v online kasinu získat!

Fortuna Bonus a nabídky Fortuna Promo Kód 2022 Fortuna sázení promo kód 6000 Kč Fortuna Promo Kod >> Fortuna promo kód kasino 1000 Kč + 50 000 Kč Fortuna Promo Kod >> Fortuna promo Vsaď a získej 2x víc 500 Kč x 2 Fortuna Promo Kod >> Promo kód Vstupní bonus 300 Kč + 900 Kč Fortuna Promo Kod >> Fortuna kasino volná zatočení zdarma 40 zatočení zdarma Fortuna Promo Kod >>

Fortuna promo kód: 200% bonus až 6000 Kč

Jste nováček u Fortuny a zajímá vás, jaké bonusy na vás čekají? Pokud si chcete užít více zábavy při sázení na sportovní utkání, pak tu pro vás je uvítací bonus 200% až do 6000 Kč, který si můžete zajistit s Fortuna promo kód.

Tento bonus je rozhodně velmi atraktivní pro všechny, kteří milují sporty. U Fortuny si můžete vybírat z celé řady populárních i méně známých sportů pro vaše sázky. Fotbal, hokej, basketball, ale také rugby nebo třeba házená. Bonus můžete využít na všechny sportovní sázky a získáte ho jednoduše použitím promo kódu během registrace. Stačí kód vložit do vyhrazeného políčka.

Jaké jsou podmínky tohoto bonusu? V prvé řadě se bonus vztahuje pouze na první vklad po registraci, první vklad musíte provést do 7 dní od dokončení registrace. Minimálně musíte vložit alespoň 10 Kč. Maximálně získáte od kasina a sázkové kanceláře 6000 Kč. Bonus můžete používat na všechny sázky s minimálním kurzem 1,7. Bonus je připsán do 24 hodin po provedení vkladu a vaše první sázka musí proběhnout do 2 dní od registrace. Na splnění podmínek bonusu máte 21 dní od jeho aktivace.

Fortuna promo kód: Casino balíček až 50 000 Kč

Tento Mega Bonus pro nové hráče vám jednoduše vezme dech! Jedná se o kasino balíček, který zahrnuje 4 bonusy v jednom a umožní vám získat maximálně až 50 000 Kč. Zaregistrujte se u Fortuny a použijte během registračního procesu promo kód, to je vše co musíte udělat, abyste si tento bonus mohli aktivovat.

Dále postačí, když vložíte nejméně 100 Kč na vaše herní konto a můžete si začít užívat vaše hry s tímto bonusem. První bonus ze čtyř vám udělí 100 % vašeho prvního vkladu a to do maximální výše 5000 Kč. Pak už vám stačí jen splnit požadavek na prosázení 30x během 7 dní.

Druhá část bonusu je spojená s druhým vkladem. Opět musíte vložit alespoň 100 Kč a můžete vyzkoušet své strategie při hraní výherních automatů s bonusem 75 % do 10 000 Kč. Pak vám kasino dá 14 dní pro splnění podmínky na prosázení 30x.

Třetí část bonusu je připravená opět pro vklad, takže když vložíte 100 Kč minimálně, dostanete bonus 50 % do maximální výše 15 000 Kč. Pak máte 21 dní na splnění podmínky na prosázení 30x.

Poslední, čtvrtá část bonusu se vztahuje na 4. vklad a může vám přinést odměnu 25% až do 20 000 Kč. Opět je zde podmínka minimálního vkladu 100 Kč a splnění podmínky na prosázení 30x do 28 dní od provedení 4. vkladu. Je dobré také poznamenat, že do plnění bonusů se započítávají výherní automaty a kasinové hry – ruleta 20% a blackjack 10%.

Fortuna promo kód: Vsaď až 500 Kč a získej 2x víc

Dalším skvělým uvítacím bonusem u Fortuny je bonus 2x víc pro nové hráče! Jedná se o bonus 200 % na první vklad pro registrované hráče a minimálně musíte vložit alespoň 500 Kč. Poté, co se registrujete a použijete promo kód během registračního procesu. Kód jako vždy stačí vložit do vyhrazeného políčka a bonus bude aktivován do 24 hodin po provedení procesu. V případě, že by se bonus do této doby neaktivoval, doporučujeme kontaktovat zákaznickou podporu.

Bonus má také své podmínky, kromě minimálního vkladu je zde také podmínka, že první vklad musíte provést do 7 dní od dokončení registrace, abyste na bonus měli nárok. Maximálně si od kasina můžete odnést 1000 Kč bonus. Vaše první sázka musí proběhnout do dvou dnů od plného dokončení registrace. Započítávají se sázky s minimálním kurzem 1,5. Na splnění podmínek bonusu máte 14 dní a jeho plnění můžete sledovat v sekci vašeho hráčského účtu, kde vám přehledná grafika ukáže, kolik vám zbývá do dokončení podmínek.

Fortuna promo kód srovnání

Protože je nám jasné, že chcete mít kompletní přehled o nabídkách na českém trhu, připravili jsme pro vás přehlednou tabulku s bonusy, které můžete aktuálně získat v předních českých kasinech s licencí od Ministerstva financí ČR:

Online kasino Výše bonusu pro nové hráče Fortuna 50 000 Kč kasino balíček AKTIVOVAT BONUS FORTUNA Betano 50 volných zatočení + 300 Kč bonus za registraci + 3000 Kč AKTIVOVAT BONUS Synottip 500 Kč bonus za registraci + 5000 Kč AKTIVOVAT BONUS SYNOTTIP

Další promo nabídky od Fortuna

Kromě bonusů za vklad, které můžete s promo kódy získat, má pro nováčky na svých stránkách Fortuna také bonus za registraci! I přesto, že je registrace velmi jednoduchá a nezabere mnoho času, kasino a sázková kancelář se vás rozhodla za její dokončení odměnit.

Tato nabídka je tedy platná pro plně registrované hráče, kteří již ověřili svou identitu a platební metodu. Po dokončení těchto kroků a plné aktivace herního účtu vám bude na ruku připsáno 300 Kč jako odměna za registraci. Bonus se připisuje automaticky a samozřejmě se můžete rozhodnout, zda jej chcete aktivovat, nebo ne.

K tomuto bonusu si také můžete přidat nabídku Bonus 900 Kč, který získáte, když použijete promo kód fortuna při registraci. Následně musíte provést první vklad alespoň 10 Kč a dostanete bonus 200 % do maximální částky 600 Kč. Abyste si bonus aktivovali, musíte tak provést do 3 dnů od založení dočasného konta a první sázky s bonusem musíte provést do 2 dnů od získání bonusu. Další podmínkou je splnit prosázení alespoň jednonásobek prvního vkladu, na který jste bonus dostali, a to do 14 dní od aktivace bonusu. Jako vždy platí, že plnění bonusu můžete sledovat v sekci vašeho herního účtu, kde najdete přehlednou grafiku ukazující všechny vaše aktivní bonusy.

Jak se registrovat a použít Fortuna promo kód

Prvním krokem pro váš úspěšný začítek na stránkách Fortuny bude registrace. Ta je ze zákona podmínkou pro všechny hráče, kteří si chtějí užít hraní o skutečné peníze. Registrace má více částí, ale není to nic složitého. Podívejme se společně jak postupovat.

Nejprve musíte v pravém horním rohu na stránkách Fortuny najít tlačítko “Registrace”. Poté se vám otevře online registrační formulář, kde musíte uvést váš email, vytvořit si uživatelské jméno a heslo. Dále musíte vyplnit osobní údaje, jako je vaše osobní údaje – jméno, příjmení, adresu, datum narození, telefonní číslo. Musíte také odsouhlasit podmínky kasina a v této části také najdete sekci pro vložení Fortuna promo kód. Postačí tedy, když zkopírujete váš promo kód Fortuna 2022 a vložíte jej do vyhrazeného políčka.

Druhou částí registrace je ověření vaší identity/platební metody. U Fortuny již nemusíte osobně na pobočky, abyste předložili doklady. Postačí, když využijete možnost ověření identity přes platební metodu, například platební kartu. Tato druhá část registrace je nutná pro plnou aktivaci vašeho herního účtu.

Aplikace Fortuna pro hraní z mobilu

Sázková kancelář a online kasino Fortuna nabízí také mobilní aplikaci, kterou klienti hojně využívají. Zákazníci mohou plně využívat diskusní fórum nebo živě sázet v online kasinu. Živé sázky, kasinové hry, online automaty a sportovní sázení jsou dostupné prostřednictvím webu a mobilní aplikace, do které se lze přihlásit jednoduše otiskem prstu. Aplikaci navíc můžete propojit s vašimi chytrými hodinkami a dostávat upozornění na novinky, nebo vaše oblíbené zápasy, ať budete kdekoli.

Vše funguje opravdu dobře a rychle. Prostřednictvím webu ifortuna.cz si můžete aplikaci zdarma stáhnout do vašeho telefonu. Design aplikace je v černé a žluté barvě. Pro některé zákazníky může být trochu tmavý, ale je velmi pohodlný a snadno se v něm orientuje. Najdete zde hlavní menu, které kopíruje strukturu klasického webu. Vybírat zde můžete z mnoha sportů i kasinových her a vše je možné filtrovat a třídit podle vašich preferencí. Pokud nepreferujete světlé barvy, tato aplikace vám určitě dobře poslouží. Aplikace je dostupná jak pro Android tak pro iOS telefony. Má jednoduchý a přehledný design. Nabízí veškeré možnosti sázení včetně live kasina a výběr her není nijak omezený.

Platební metody na stránkách Fortuna

Máte vše hotovo a chcete see konečně vydat vyzkoušet své štěstí a dovednosti na výherních slotech nebo kasinových hrách? Pak budete potřebovat vložit nějaké prostředky na váš účet. Fortuna promo kód vklad je jednoduchý a můžete si vybírat z množství moderních i tradičních platebních metod.

Protože jste na stránkách českého online kasina, vklady i výběry můžete zvládnout v českých korunách, což je nepochybně velká výhoda. Použít navíc můžete Fortuna promo kód a získáte si tak další výhody. K dispozici máte tyto platební metody:

Platební karty – Visa, MasterCard, Maestro

– Visa, MasterCard, Maestro Bankovní převody – ČSOB, Česká spořitelna, Fio Banka, Moneta Money Bank, mBank, Komerční banka, UniCredit bank, Raifaissen bank a Poštovní spořitelna

– ČSOB, Česká spořitelna, Fio Banka, Moneta Money Bank, mBank, Komerční banka, UniCredit bank, Raifaissen bank a Poštovní spořitelna Elektronické peněženky – Skrill, PaysafeCard

– Skrill, PaysafeCard Vklady na pobočce

Jelikož je online kasino uzpůsobené i pro hraní z vašeho telefonu, můžete vklady provádět z mobilu, buďto z aplikace nebo z klasického webového prohlížeče. K dispozici je také možnost hraní zdarma, můžete si zvolit hraní o tzv. playmoney, kdy nebudete muset vkládat žádné skutečné peníze.

Co se týče zpracování vkladů, převod se provede okamžitě a neplatíte za něj žádné poplatky ze strany kasina. Minimální vklad je 100 Kč a pro většinu platebních metod můžete vložit až 300 000 Kč.

Při výběrech můžete opět používat tyto metody:

Platební karty – Visa, MasterCard, Maestro

– Visa, MasterCard, Maestro Bankovní převod – ČSOB, Česká spořitelna, Fio Banka, Moneta Money Bank, mBank, Komerční banka, UniCredit bank, Raifaissen bank a Poštovní spořitelna

– ČSOB, Česká spořitelna, Fio Banka, Moneta Money Bank, mBank, Komerční banka, UniCredit bank, Raifaissen bank a Poštovní spořitelna Výběry na pobočkách

Zde se setkáte s poněkud většími omezeními, konkrétně platební kartou denně můžete vybrat pouze 5000 Kč, což platí i pro výběry na pobočce. Platby budou provedeny okamžitě. Výběr pomocí bankovního převodu může trvat 2-3 platební dny, ale je neomezený co se částky týče.

Bezpečnost a kvalita stránek

Fortuna je původní česká sázková kancelář, která se řídí českými zákony, a je tak jednou z nejspolehlivějších a nejbezpečnějších sázkových kanceláří v České republice. Působí na základě české licence Ministerstva financí ČR. Licence a bezpečnost by pro vás měla být vždy základním kritériem při výběru online kasina, takže tomuto aspektu doporučujeme věnovat značnou pozornost.

Všechny hry Fortuny mají certifikát nezávislé zkušební laboratoře. Ten je jednou z několika podmínek pro získání licence vydávané Ministerstvem financí ČR. Kromě her je certifikován i celý jejich systém, včetně provozovny a administrativy. Vše je v souladu s českými zákony, Fortuna promo kód, hry i veškeré aspekty webu také odpovídají mezinárodním standardům.

Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů probíhá v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Web je navíc zabezpečený SSL šifrováním a je chráněný proti hackerským útokům tak, aby vaše osobní a bankovní údaje byly vždy v bezpečí.

Zákaznická podpora

Co se týče zákaznické podpory, byli jsme příjemně překvapeni. V době psaní tohoto článku však nebyl k dispozici žádný online chat. Sázkovou kancelář můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře. Další možností bylo napsat na jejich stránku na Facebooku, Instagramu nebo zavolat na klientskou linku. Číslo, na které můžete volat, je +420 267 218 218. Funguje od 8:00 do 22:00 středoevropského času. Po kontaktování prostřednictvím jejich formuláře jsme dostali e-mail, kde uvedli i svou e-mailovou adresu, protože na jejich webových stránkách nebyla příliš viditelná. E-mailová adresa je helpdesk@ifortuna.cz.

Nejčastější dotazy pro Fortuna promo kód

Pokud máte i po přečtení našeho článku nějaké dotazy, dost možná vám je pomůže zodpovědět naše sekce s nejčastěji pokládanými otázkami. Podívejte se na ně zde:

Je Fortuna online kasino v Česku legální? Ano, Fortuna kasino patří mezi online kasina disponující českou licencí od Ministerstva financí ČR. Je to tedy naprosto bezpečná a legální stránka.

Kde najdu promo kód Fortuna 2022 ? Promo kód Fortuna najdete přímo na stránkách online kasina nebo na webech partnerů.

Co musím splnit, abych dostal Fortuna promo kód bonus? Abyste měli nárok na Fortuna promo kód bonus, budete muset splnit všechny uvedené podmínky, jako je požadavek na prosázení, datum platnosti bonusu nebo minimální vklad pro jeho získání.

Kdy můžu použít promo kód Fortuna? Promo kód Fortuna 2022 můžete použít jednoduše během registrace nebo také během aktivace bonusu, pokud jste již registrovaný hráč.

Má Fortuna aplikaci pro mobily? Ano, Fortuna má pro své zákazníky k dispozici skvělou a praktickou aplikaci, kterou si můžete zcela zdarma stáhnout do vašeho chytrého telefonu přímo ze stránek online kasina.



