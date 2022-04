Sázkové kanceláře v ČR z licencí jsou velmi kvalitní. Za zmínku stojí alespoň ty největší sázkové kanceláře v ČR. Dnes si povíme něco o sázkových kancelářích, které jsou v ČR nejvyužívanější, jsou bezpečné a nabízí kvalitní služby.

Fortuna: lídr na trhu sázek 5/5

Fortuna Entertainment Group má licenci v Česku, na Slovensku, v Polsku, v Rumunsku a v Chorvatsku. V České republice je známá, protože je to hlavní sponzor 1. České fotbalové ligy. Je známá tím, že je bezpečná a především tím, že nabízí velké množství tipů na různé sportovní události.

Nabídky a akce Fortuna sázkové kanceláře

Uvítací bonus Tento bonus získá každý nově registrovaný hráč a dělí se na dvě části. První část 600 Kč je za úspěšnou registraci. Druhá část uvítacího bonusu ve výši 300 Kč získáte, pokud úspěšně ověříte svoji identitu. S Fortuna promo kód můžete získat bonus v celkové výši 900 Kč.

Promo akce pro existující hráče 100% bonus na vklad až do výše 3 000 Kč. Pokud se vám podaří zaregistrovat a ověřit svoji identitu, pak máte nárok získat tento skvělý bonus. Funguje to jednoduše. Pokud vložíte 1 000 Kč, získáte navíc 1 000 Kč. Pokud vložíte třeba 5 000 Kč, dostanete 3 000 Kč, protože to je maximální částka.

Fortuna samozřejmě nabízí více různých bonusů. Výše zmíněné bonusy jsou jen zlomek ze skvělých bonusů, které můžete v této sázkové kanceláře získat.

Recenze sázkové kanceláře Fortuna

Sázková kancelář Fortuna patří mezi největší sázkové kanceláře v ČR. Nabízí skutečně velké množství různých sportů, na které si můžete vsadit. Jde o fotbal, hokej, basketbal, volejbal, badminton, tenis, šipky nebo šachy. Fortuna nabízí přes 40 různých sportovních i nesportovních událostí. Můžete si dokonce vsadit i na politiku nebo na zajímavé události v roce 2021 nebo 2022. Jejím největším konkurentem je SynotTip, o kterém si ještě něco povíme. Fortuna je celkově velmi oblíbená, protože má velkou nabídku, je bezpečná, vlastní českou licenci a je pod dohledem Ministerstva financí. Je to tedy jedna z nejbezpečnějších a nejspolehlivějších sázkových kanceláří v ČR.

Kurzy, které nabízí, jsou nejlepší na trhu. Samozřejmě se mohou najít kurzy, které jsou menší, než nabízí konkurence, ale při tak velké nabídce se není čemu divit. Sázkaři si mohou být jistí, že pokud si vyberou Fortunu jako svoji hlavní sázkovou kancelář, tak toho rozhodně nebudou litovat.

Minimální vklad je 100 Kč a maximální 300 000 Kč. Co se týče výběrů, tak ty nejsou nijak limitovány. Maximální výhra na jeden tiket může být do výše 5 000 000 Kč, ale závisí to od počtu událostí na tiketu.

Uživatelská zkušenost

Zkušenost u této sázkové kanceláře je jednoznačně pozitivní. Vyplácení výher je rychlé a také velmi rychle reagují na jakékoliv požadavky klientů v rámci své uživatelské podpory. Dále nabízí množství výhod, jako je živé sázení nebo živé vysílání sportovních utkání. Samozřejmostí jsou i cashouty, tedy předčasné uzavření tiketu. Ve výsledku patří mezi nejlepší sázkové kanceláře v ČR.

Mobilní aplikace

Uživatelé velmi kladně hodnotí barevné rozvržení, které je tmavší, a tím pádem příjemnější pro oči, a to jak pro mobilní aplikaci, tak i pro webovou verzi. Mobilní aplikace jsou dostupné pro zařízení Andorid, ale i pro uživatele využívající iOS. Aplikace funguje velmi rychle, nepadá a pravidelně ji aktualizují. Samozřejmostí je, že vše co můžete udělat na webové stránce, můžete udělat i v samotné aplikaci, což je velká výhoda, protože mnoho sázkových kanceláří nabízí aplikace, které nejsou plnohodnotné a umí toho mnohem méně, než když se přihlásíte na standardní webový prohlížeč na svém počítači.

Živé vysílání (Livestream)

Fortuna se velmi kvalitně zaměřuje na živé vysílaní. Jelikož podporuje 1. Českou fotbalovou ligu, tak můžete sledovat zápasy online. Nejedná se však pouze o zápasy české fotbalové Fortuna ligy, ale i o zápasy z dalších sportovních utkání. Přenosy jsou kvalitní, rychlé a častokrát i v HD. Navíc, pokud nějaká sportovní událost nenabízí živé vysílání, tak máte možnost využít tzv. tracker, který alespoň graficky v reálném čase zachycuje, co se právě odehrává v utkání. Živé vysílání můžete sledovat jak na webové verzi, tak i v mobilní aplikaci.

SynotTip: Velká konkurence pro ostatní 4/5

Skupina SYNOT působí v České republice, Slovensku, Španělsku, Řecku, Polsku, Lotyšsku, Albánii, Kosovu, Vietnamu a v dalších zemích. Jistou dobu sponzorovala hlavní fotbalovou soutěž v Česku. Patří mezi největší sázkové kanceláře v ČR.

Nabídky a akce SynotTip sázkové kanceláře

Uvítací bonus získá každý úspěšně registrovaný hráč. SynotTip promo kód jedná se o 500 Kč. Podmínka je, abyste měli ukončenou kompletní registraci. Tento bonus je rozdělený do třech kategorií. Nejprve dostanete 100 Kč, po ověření údajů získáte 200 Kč a po ověření vašeho bankovního účtu, resp. platební metody, získáte dalších 200 Kč. Tedy dohromady 500 Kč.

Promo akce pro existující hráče nabízí SynotTip hojně. Nejvýhodnější akce je bonus 100 % z vašeho vkladu, a to až do výše 10 000 Kč. Přesné podmínky tohoto bonusu si můžete najít přímo na webové stránce SynotTip.

Samozřejmě, že na jejich webové stránce najdete další bonusy, které budete moct v průběhu hraní využívat. Doporučujeme si vždy přečíst podmínky konkrétního bonusu.

Recenze sázkové kanceláře SynotTip

Sázková kancelář SynotTip je velmi úspěšná a patří mezi legální sázkové kanceláře v ČR. Nabízí o něco méně sázkových příležitostí než například Fortuna, ale zato se snaží svým sázejícím poskytnout ty nejlepší možné služby. Jelikož SynotTip funguje až ve 20 zemích, až tak moc často neaktualizuje své webové stránky ani mobilní aplikace.

Kurzy, které tato sázková kancelář nabízí, se moc neliší od konkurence. Dá se říct, že všechny sázkové kanceláře v ČR se kurzem velmi podobají, a pokud je tam rozdíl, tak je to vskutku jenom menší odchylka. Vždy záleží na konkrétním člověku, na co konkrétně chce sázet, zhodnotit si kurzy všech sázkových kanceláří a rozhodnout se, kde se zaregistruje.

Minimální vklad je 100 Kč a maximální není omezen. Co se týče výběrů, tak ty nejsou nijak limitovány. Maximální výhra na jeden tiket může být až do výše 10 000 000 Kč, což je jedna z největších možných výher v sázkových kancelářích v ČR.

Uživatelská zkušenost

SynotTip je sázková kancelář, která patří mezi nejlepší české sázkové kanceláře. Má skvělou zákaznickou podporu, výhry vyplácí rychle a bez problémů a všeobecně se dá říct, že je velmi stabilní. Nabízí velké množství možných sportovních událostí a je uživatelsky velmi příjemná. V některých případech nabízí navíc i kurzy, které jsou vyšší než u konkurence. Je třeba si však vyhlédnout konkrétní utkání a porovnat ho.

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace je dostupná na Android i na iOS. Musíte si je stáhnout z webových stránek SynotTipu. Aplikace je všestranná, i když v porovnaní s ostatními aplikacemi od konkurence se nám zdá, že by mohla být trochu více modernější. Působí zastaralým dojmem. Každopádně funguje skvěle a nezaznamenali jsme žádné výpadky ani nedostatky. Možná jen jeden, a to, že by ji mohli častěji aktualizovat. Aplikace umí v podstatě to samé, co i na herním účtu, i když by se dalo najít pár věcí, které v aplikaci chybí a mohly by tam být.

Živé vysílání (Livestream)

U vybraných zápasů nabízí SynotTip i živé vysílání, nebo-li livestreaming. České sázkové kanceláře to už berou jako samozřejmost a sázková kancelář, která živé vysílání nenabízí, není IN. Každopádně by SynotTip mohl zapracovat na tom, aby těch živých vysílání bylo více.

SazkaBet: Kam až zajde? 3/5

Společnost Sazka je jedna z nejstarších sázkových kanceláří u nás vůbec a je zařazena mezi legální sázkové kanceláře v ČR. Vznikla už v roce 1956. Své služby zlepšila v roce 2017, kdy se plně pustila do kurzovního sázení.

Nabídky a akce SazkaBet sázkové kanceláře

Uvítací bonus – je 500 Kč. Po registraci a vložení prvních 100 Kč získáte 100 Kč ihned jako bonus a po ověření své totožnosti a platební metody získáte dalších 400 Kč.

Promo akce pro existující hráče – u SazkaBet nejsou tak moc “rozjeté” jako v jiných sázkových kancelářích. Můžete zde získat především 100% bonus za váš vklad, a to až do výše 5 000 Kč.

Recenze sázkové kanceláře SazkaBet

Společnost Sazka je známá hlavně díky loteriím. Postupně se pustila i do sportovního kurzovního sázení. Není na tom kvalitativně tak jako ostatní sázkové kanceláře, ale stojí za to ji vyzkoušet. Má nejvíce kamenných poboček v ČR – kolem 6 500, proto patří mezi nejrozšířenější sázkové kanceláře v ČR.

Kurzy, které SazkaBet nabízí, se dají porovnat s ostatními sázkovými kancelářemi.

Minimální vklad je pouze 10 Kč a maximální není omezen. Co se týče výběrů, tak ty nejsou nijak limitovány. Maximální výhra na jeden tiket může být 5 000 000 Kč.

Uživatelská zkušenost

Pokud jste začátečníci, tak vám SazkaBet bude pravděpodobně vyhovovat. Pokud jste vyzkoušeli už i jiné sázkové kanceláře, které jsme třeba zmínili výše, tak je možné, že se spíš obrátíte na možnost využít konkurenci. Jde v podstatě pouze o to, že Sazka je obrovská společnost a z těch největších sázkových kanceláří má nejméně zkušeností z kurzovním sázením. Nenabízí toho tolik, kolik konkurence, ale to se může rychle změnit.

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace je dostupná na Andorid i na iOS. Aplikce jsou barevně velmi hezké, a tak se v aplikaci velmi dobře orientuje. Aplikace nenabízí to, co by mohla, ale byla spuštěna jen nedávno v roce 2019, a jejich tým ji pravidelně aktualizuje a přidává nové funkce.

Živé vysílání (Livestream)

U vybraných zápasů je v nabídce i živé vysílání.

Zmíněné sázkové kanceláře v ČR a jejich porovnání

Pokud bychom měli ve zkratce zmínit, v čem jsou jednotlivé české sázkové kanceláře výjimečné, tak bychom uvedli následovné: FORTUNA: má největší výběr sázkových příležitostí a největší výběr živých přenosů. SINOTTIP: oproti konkurenci má o malinko vyšší kurzy a maximální výhra je až 10 000 000 Kč. SAZKABET: má minimální vklad 10 Kč a nejvíce kamenných poboček v ČR.

Kterou sázkovou kancelář si vybrat a proč?

Z výše uvedených bychom si vybrali sázkovou kancelář Fortuna. Má nejvíce sázkových příležitostí a bezkonkurenční výběr tipů a tipových kombinací. Rovněž je to stabilní sázková kancelář, která navíc sponzoruje 1.Českou fotbalovou ligu. Fortuna přebila své protivníky v podstatě ve všech ohledech. Jejich mobilní aplikace je stoprocentní. Jejich klientská podpora je velmi vstřícná a reaguje v podstatě okamžitě. SynotTip nebo SazkaBet jsou taky velmi kvalitní sázkové kanceláře, kterým se netřeba nijak stranit, každopádně pokud jste všestranný sázkař, Fortuna vám nabídne skutečně velké množství zábavy, bonusů a překvapení.