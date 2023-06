Chance recenze | Názor a bonus až 2 000Kč

Chance Česká republika je v naší zemi už poměrně dlouhou dobu. My ale přicházíme v tomto článku s její recenzí, kde vám nabídneme různé informace a ukážeme různé bonusy a návody, které se vám mohou hodit při začátku s touto sázkovou kancelaří. Chance cz recenze vám ukáže jaké sporty Chance nabízí, až po jejich mobilní aplikaci.

Chance recenze – Co vám Chance.cz může nabídnout?

Kurzová sekce Chance.cz nabízí více než 100 000 událostí každý měsíc. U fotbalu zde najdete téměř každou nejvyšší soutěž a u těch si můžete vsadit od asijských handicapů, až po live sázky během zápasu. Také zde můžete najít většinu basketbalových lig a tenisových grandslamů, WTA a ATP turnajů. U většiny sportů najdete exkluzivní kurzy, ale většinou až v den zápasu.

Pokud vás fotbal, hokej ani basketbal nezaujal, Chance nabízí další zajímavé sporty. Sázet můžete třeba na motosport, různé bojové sporty, e-sporty nebo i nějaké politické a ostatní události, které Chance Česká republika zrovna nabízí. Vsaďte si na s tímto Chance akčním kódem, který sázková kancelář Chance nabízí.

Chance cz recenze – Live sázky

V této recenze Chance vám ukážeme také informace o live sázkách, které sázková kancelář Chance nabízí. Najdete live sázky u velkého množství události u Chance, takže máte z čeho vybírat. Můžete si vybírat třeba z kurzů na to, kolik gólů padne, kolik košů uvidíme a podobně. Záleží hlavně na sportu, na který sázite, ale u každý si u většiny sportů najde své. U fotbalu třeba střelce atd., live sázky na Chance nabízí opravdu hodně, o čemž se sami můžete přesvědčit na jejich webu a my doufáme, že vám Chance recenze s výběrem live sázky na Chance pomohla.

Chance cz recenze – Zkušenosti s webem

Chance má hodně podobný vzhled jako Tipsport, protože oba mají stejného majitele. Web Chance vypadá v podstatě stejný, ale narozdíl od Tipsportu není do modra, ale je do zelené barvy. Web je tedy hodně přehledný a měli byste se v něm snadno orientovat, ale doporučujeme v Chance recenze zkusit si ho na vlastní kůži. Sázky příjímá tento web rychle, což musíme pochválit.

Web je velmi přehledný, vše od kurzů, live sázek, až po bonusy a kasíno, najdete opravdu snadno, takže se tohoto webu nemusíte bát. Navíc k jeho důvěryhodnosti pomáhá i jeho téměř 30letá dlouholetost.

Chance recenze – Finanční bonusy pro nové hráče

Bonusy na Chance jsou sice menší než třeba u Tipsportu, ale jsou lehce vyzvednutelné, takže nemusíte váhat, Chance recenze vám je představí. S bonusy se můžete dostat až na 2 000Kč, ale tento bonus je docela těžké obdržet. Naopak můžete dostat 200Kč jen tak na první sázku zdarma, která vás nic stát nebude.

Chance bonus 200Kč na první sázky

Chance vám nabízí možnost získat 200Kč zdarma čistě za registraci. Za plnohodnotnou registraci obdržíte na herní konto 200Kč, takže si stačí založit a ověřit herní účet, abyste obrželi tento bonusy, který vám právě tato Chance cz recenze představila.

Chance recenze – Vstupní bonus až 2 000Kč

O tento bonus se můžete snažit až poté, co si na konto vložíte první peníze. Dále musíte mít dokončenou plnohodnotnou registraci s ověřením. Abyste získali celou částku, musíte prosázet alespoň 24 500Kč s minimálním kurzem 2.00, proto není vůbec lehké tento bonus obdržet. Ale za každých 10% z 24 500, které prosázíte, obdržíte 200Kč z tohoto bonusu. Samozřejmě se můžete snažit o menší částku, která je pravděpodobnější, ale záleží na vašem vkladu od 100Kč – 2000Kč.

Chance cz recenze – Další sázkařské funkce Chance

U Chance najdete další různé funkce a my vám je teď v recenze Chance ukážeme. Můžete se například dívat na přímé přenosy, pokud na Chance sázíte, které zrovna sázková kancelář Chance nabízí. Dívat se můžete na naší českou nejvyšší fotbalovou soutěž, na hokejovou Extraligu a samozřejmě na druhou hokejovou Chance ligu, které je sázková kancelář Chance hlavním sponzorem.

Rychle můžete pomocí Chance webu nebo mobilní aplikace sázet live z live nabídky, kterou na Chance najdete. Vsadit si můžete téměř na cokoliv, co si vzpomenete, v nabídce toho najdete opravdu hodně. Od střelců, po počet faulů v zápase.

Chance recenze – Mobilní aplikace

Chance nabízí také mobilní aplikaci. Tato aplikace je dostupná na zařízení Android, iOS a také pro Huawei. Mobilní aplikace vám stejně jako web nabízí registrační bonus až 2 000Kč, který jsme výše v článku vysvětlili. V mobilní aplikaci Chance můžete také používat živá vysílaní, která zrovna sázkovka nabízí. Najdete je v nabídce TV, stejně jako na chance.cz webu. Musíte mít samozřejmě vsazeno v posledních 30 dnech, nebo aspoň 100Kč na herním kontě. V aplikaci také najdete Tiket arénu, soutěže a analýzy různých expertů i sázkařů. Podívat se tam můžete na statistiky většiny lig, H2H statistiky, live statistiky např. u fotbalových a hokejových zápasů. V aplikaci s sebou můžete nosit i Vegas a tam točit své peníze z herního konta nebo si můžete přímo vsadit, buď normálně v kurzové nabídce, nebo live v nabídce live událostí, takže mobilní aplikace Chance toho nabízí hodně, jak jsme vám teď v Chance cz recenze ukázali.

Chance Vegas

Na Chance webu najdete mimo sázení také Vegas kasíno, ve kterém můžete hrát třeba ruletu a automaty. Najdete obrovské množství her, ve kterých můžete vyhrát velké částky, ale také velké částky prohrát, takže si na toto dejte pozor. U kurzového sázení to můžete ovlivnit, ale u Vegas je to opravdu čistě náhodné s malou šancí na velkou výhru. Hrát můžete přes 200 her, od stolních, po automaty. Hrát můžete opravdu hodně věcí. Mezi nejoblíbenejší hry v Chance Vegas patří Multiplay 81, Multi Vegas 81, Hunter's dream 2, 5 Stones nebo třeba Eighty One.

Na Vegas také můžete získat bonus ke vkladu do výše až 25 000Kč. Musíte vložit minámlně 100Kč na herní konto, a poté máte šanci získat 100% zpět z vašeho vkladu, ale musíte splnit všechny podmínky, které Chance u tohoto bonusu uvádí, takže získat plnou částku není zrovna u tohoto bonusu nejlehčí, ale pokud máte chuť protočit opravdu hodně, možné to je.

Chance recenze – Zákaznická podpora od Chance

U Chance také samozřejmě naleznete zákaznickou podporu, kterou můžete kontaktovat mailem nebo jim můžete zavolat na jejich telefonní číslo. U Chance naleznete opravdu velké množství věcí, události a her, takže se může stát, že se někde stane nějaká chyba nebo technický problém, se kterým můžete tuto zákaznickou podporu kontaktovat. Zákaznickou podporu Chance můžete kontaktovat od 8:00 – 2:00. Po 22. hodině jí však můžete kontaktovat pouze přes e-mail a chat, který na stránce jejich zákaznické podpory najdete. Telefonicky, live chatem i mailem se k odpovědi dostanete rychle, takže se nemusíte bát nějakých větších problémů. Kontaktovat Chance zákaznickou podporu můžete na e-mail info@chance.cz, telefonicky nebo v jejich live chatu. Pro reklamace pak musíte kontaktovat e-mail reklamace-chance.cz a pro reklamaci vegas her zase games.reklamace@chance.cz.

Chanec recenze – Nejčastěji ptané dotazy

Je Chance bezpečnou a legální sázkovou kanceláří?

Chance je jednou z nejdlouhodobějších a těch starších sázkových kancelaří v České republice. Chance existuje od roku 1991 a drží legální licenci, takže se u této sázkové kanceláře nemusíte bát, takže můžete s klidem sázet na jejich webu nebo mobilní aplikaci.

Jaká je maximální výherní částka u Chance?

U Chance můžete vyhrát maximálně 10 milionů Korun. Peníze si můžete vybrat třeba na bankovní účet, na který u této čáskty není žádna limit, takže se nemusíte bát, že by vám banka transakci mohla zamítnout.

Jde si na Chance zrušit herní účet?

U Chance můžete zrušit váš hráčský účet, ale musíte udělat pár věcí. Prvně si musíte z jejich stránek stáhnout dokument s žádostí o zrušení účtu, kterou následně musíte vyplnit.

Je u Chance možnost budovat sázky?

Nic jako Bet Builder u Chance nenajdete, ale naopak můžete zkusit možnosti Cash outu nebo uzavírat nějaké sázky během live sázení. Existují další nástroje u Chance, které vám mohou zpříjemnit sázení. Jako je live sázení, různé bonusy, které momentálně sahají až do výše 2 000Kč, což není málo, ale tento bonus není lehké získat a v této Chance recenzi jsme ho už párkrát uvedli, ale přesvědčit se o tom můžete nejlépe sami.

Jak si na Chance mohu ověřit svůj herní účet?

Je to velmi snadné. Po vaší registraci na Chance máte 30 dní pro ověření účtu, poté se na něj nedostanete. Nemusíte chodit ani do pobočky, stačí vše vyřídit na webu nebo v aplikaci díky vašemu bankovnímu účtu. Musíte být klientem jedné z těchto banek: Česká spořitelna, Air Bank, Moneta, Equa, ČSOB nebo Komerční Banka. Vaše banka poté předá s vaším svolením údaje přímo do sázkové kanceláře a díky tomu nemusíte nacházet kamenou pobočku jako předtím. Chance tímto nedostane žádné přihlašovací údaje k vašemu bankovnímu účtu, pouze ty důležitě, jako je jmeno, narození apod.