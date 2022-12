Nejlepší Aplikace Sázkových Kanceláři 2022

Mobilní sázkové kanceláře poskytují hráčům hazardních her vyzkoušet si sázky na sportovní utkání a události z celého světa jednoduše prostřednictvím chytrého zařízení, jako je mobilní telefon nebo tablet. Nejlepší aplikace sázkových kanceláří musí splňovat některé zásadní prvky na které se podívá tento článek, díky kterým je možné udělat informované rozhodnutí o tom, která aplikace sázkařům nejvíce vyhovuje a která představuje nejvýhodnější prvky pro jednoduché online sázky.

Nejlepší aplikace sázkových kanceláří – recenze českých operátorů

Nejlepší mobilní aplikace pro sázení od předních českých poskytovatelů jsou různorodé a je důležité se zaměřit na jejich jednotlivé faktory ještě předtím, než se samotný hráč nebo hráčka rozhodnou pro dokončení registračního procesu a jeho verifikace. Podívejme se nyní na přední poskytovatele sázkových kanceláří dostupných přes mobilní aplikace na a to, které jsou nejlepší mobilní sázkové aplikace.

Fortuna mobilní aplikace 2022

Fortuna bonusy

Prostřednictvím mobilní aplikace Fortuna sportovní kanceláře je možné využívat promo nabídky od kasina, mezi které spadají například 900 Kč na sázení přes portál Fortuna, velkou tipovací hru na vybrané sportovní události až o 5 000 Kč, bonus na sázkařský svět v hodnotě až 900 Kč, 3 000 Kč na první sázky pro registrované hráče nebo 400 Kč na loterie v rámci aplikace a webu.

Stažení aplikace

Stažení Fortuna aplikace je jednoduchým procesem, který je možné spustit jednoduše přímo z obchodu s aplikacemi nebo odkazem z internetových stránek kasina, které hráče automaticky přesměrují do obchodu s aplikacemi. Ta je dostupná jak pro Android, tak iOS operační systémy a aplikace je dostupná přes Google Play a App Store zcela zdarma.

Navigace v aplikaci

Fortuna aplikace má celou řadu šikovných funkcí, díky kterým je možné v nich jednoduše navigovat a využívat mnoha speciálních prvků, jako jsou statistika, přihlášení do účtu přes biometrické údaje (otisk prstu), streamování živých událostí, hraní hazardních her a využívání bonusů nebo vkladů a výběrů přímo z vlastní kapsy.

Online sázky

Aplikace Fortuna portálu jsou možnosti sázek na nejrůznější sportovní události. Kurzové sázky jsou dostupné jednoduše prostřednictvím aplikace, kde je možné přehledně sledovat skóre v reálném čase, prohlížet si kurzové sázky, sledovat statistiky nebo vybrané živé přenosy na více jak dvě desítky sportovních událostí, jako jsou fotbal, lední hokej, volejbal, rugby, ale také stále oblíbenější e-sporty.

Live streaming

Nejlepší mobilní aplikace pro sázení a její sekce Livescore je možné na Fortuna aplikaci a webovém portále sledovat vývoj zápasů a utkání v reálném čase a mít tak neustále přehled nad vývojem sázky a kurzu. Live streaming je zároveň dostupný pro přední soutěže, jako jsou například Olympijské hry, Mistrovství světa ve vybraných sportech nebo ligové zápasy.

Vklady a výběry

Prostřednictvím Fortuna aplikace je možné jednoduše vkládat nebo vybírat finanční prostředky z herního účtu a to prostřednictvím bankovních metod. Mezi podporované platební metody patří online bankovní převody (mBank, ČSOB, Poštovní Spořitelna), platební karty a tradiční bankovní převod.

Fortuna: Pro a Proti

VKLADY ZÁPORY ✅Rozsáhlá nabídka dostupná přímo z aplikace ❌Samostatné aplikace pro kasino a sázky ✅Uživatelsky přátelské rozhraní ❌Nepodporuje internetové peněženky ✅Jednoduché vklady a výběry

Nejlepší aplikace sázkových kanceláři: SynotTip

SynotTip bonus

Nejlepší sázkové aplikace poskytují využívání bonusů. Pro SynotTip je tak možné využívat vstupní bonus 100 % dorovnání do částky 10 000 Kč nebo casino bonusů podle výše vkladu na herní účet za volná zatočení pro vybrané herní automaty.

Stažení aplikace

Aplikace SynotTip jako samostatný software je dostupná pro operační systém Android. Tuto aplikaci je možné stáhnout zdarma přes obchod Google Play nebo přes odkaz na internetových stránkách, v sekci mobilní aplikace. Pro všechny ostatní operační systémy je zde možnost optimalizace webových stránek, podle používaného zařízení.

Navigace v aplikaci

Aplikace má jednoduché uživatelské rozhraní s nabídkou v horní části displeje, kterou je možné rozbalit a tím jednoduše přejít do sekce herního účtu, vkladů a výběrů, herního katalogu, bonusů nebo kontaktovat zákaznickou podporu.

Online sázky

Přímo v aplikaci je možné si vybrat mezi sekcí pro kasino a sekcí pro live sázky. To hráče přesměruje na výpis aktivních kurzových sázek pro probíhající sportovních událostí. Hráči mohou vybírat z více jak 30 sportovních kategorií přes nejlepší mobilní sázkové aplikace.

Live streaming

Přes SynotTip je možné sledovat streaming skóre vybraných událostí, kurzovní sázky a statistiky, které mohou pomoci v informovaném rozhodování o sázkách. Samotný video live streaming není k dispozici.

Vklady a výběry

Appky poskytuje hned několik předních platebních metod, přes které je možné vkládat finanční prostředky a vybírat výhry, jako jsou platební debetní a kreditní karty nebo online bankovní převody.

SynotTip: Pro a Proti

VKLADY ZÁPORY ✅Široká nabídka her a sportovních sázek ❌iOS nemá aplikaci ✅Možnost aplikace pro Android ❌Menší výběr druhů platebních metod ✅Optimalizace pro mobilní zařízení

Betano mobilní aplikace 2022

Betano bonus

Nejlepší aplikace sázkových kanceláři tuto a portál je možné využívat speciální bonusy a výhody promo akcí, jako je 100 % bonus do částky 3 000 Kč na kurzové sázky, pondělní bonusy nebo Bet Builder – možnost kombinovaných sázek na různé sportovní události. Některé bonusy jsou specifické pro mobilní aplikaci.

Stažení aplikace

Mobilní sázky a hry je možné si užívat bez ohledu na to, kde se hráč zrovna nachází. To je možné díky stažení aplikace pro operační systémy Android nebo iOS. Stažení je dostupné zdarma z webových stránek. Je nutné povolit stažení aplikace z neznámého zdroje ze stránek Betano kasina.

Navigace v aplikaci

Aplikace je inspirovaná rozhraním webového portálu a je tak možné se rychle zorientovat. Rozbalením menu si může hráč vybrat kategorii stránek, jako je herní účet, sportovní sázky, vegas kasinové hry nebo vklady a výběry prostředků.

Online sázky

Přes Betano portál je možné sázet na vybrané sportovní události, a to zejména fotbalová utkání, basketbal, plážový volejbal nebo stolní tenis a e-sporty. Kurzové sázky se zobrazují na desetinná čísla v evropském stylu a mají přehledné zobrazení.

Live streaming

Betano je moderní sázkařský portál, který poskytuje přehledné grafické zobrazení live streamované události. Je tak možné sledovat dění na hřišti nebo kurtu, statistiky, kurzové sázky a živý komentář přímo v jednom zobrazení kategorie live streaming událostí přes web nebo mobilní zařízení.

Vklady a výběry

Betano poskytuje hráčům hned několik platebních metod pro vklady a výběry, dostupných pro české hráče. Mezi ty patří zejména online bankovní převody (zpracovávané okamžitě), klasický bankovní převod nebo debetní a kreditní karty.

Betano: Pro a Proti

VKLADY ZÁPORY ✅Široký výběr sportovních sázek ❌Aplikace ke stažení pouze ze stránek ✅Grafické zobrazení událostí ❌Nepodporuje kryptoměny ✅Široký výběr platebních metod

Nejlepší aplikace sázkových kanceláři: Tipsport

Tipsport bonus

Pro všechny nováčky, až už registrované z webu nebo aplikace na sázení, je dostupný uvítací bonus za registraci 500 Kč na prvn sázky a také bonus 100% za první vklad až do 50 000 Kč. Dále si můžete zajistit cashback bonus až 25% nebo pravidelné bonusy pro stávající sázkaře na Tipsport.

Stažení aplikace

Aplikaci si pár kliknutími stáhnete přímo ze stránek Tipsport ve verzi pro iOS i Android a celý proces, včetně instalace, nezabere víc než pár minut. Z aplikace se navíc můžete registrovat nebo provádět všechny úkony jako na klasickém webu, bez omezení typů sázek nebo výběru sportů.

Navigace v aplikaci

V mobilní aplikace na sázení se setkáte s designem a organizací kopírující klasický web, takže se velmi snadno zorientujete. Barevné paleta odpovídá vzhledu Tipsport stránek a v aplikaci najdete hlavní menu, kde si můžete volit ze sportů, na které chcete sázet, nebo třeba sledovat živě přenosy zápasů.

Online sázky

Přehledně a podle evropského stylu si můžete v Tipsport aplikaci vsadit na velké množství sportů, které odpovídají nabídce na klasickém webu. Najdete zde klasické sporty, jako je fotbal, tenis, golf, nebo hokej a basketball, vyzkoušet můžete také méně typické sporty nebo třeba sázky na společenské události.

Live streaming

Jedním z nejvíce oceňovaných aspektů aplikace Tipsport mezi sázkaři je možnost sledovat a sázet živě přímo z aplikace, díky Live Streaming. Živé přenosy zásapů najdete v sekci Live Streamy a můžete si přehledně vybrat sport, o který máte zájem. Bez omezení na tipu sázek si tak vychutnáte forbalové, nebo třeba tenisové zápasy i mnoho dalšího.

Vklady a výběry

Pokud budete chtít vkládat prostředky na váš účet a vybírat své výhry, v Tipsport aplikaci tak můžete učinit v sekci vašeho účtu, Stav konta. Vybírat si můžete z množství českých bank pro klasické převody, elektronických peněženek, plateb kartou.

Nejlepší aplikace sázkových kanceláři: PokerStars

PokerStars bonus

Nejlepší sázkové aplikace PokerStars aplikace a portál podporuje jak speciální bonusy pro registrované a nové hráče, tak systém odměn pro aktivní sázkaře. Mezi nabízené bonusy spadá možnost získat 40 dolarů na hraní zdarma přes PokerStars, žetony zdarma, uvítací balíček nebo nedělní pokerové bonusy na turnaje.

Stažení aplikace

Aplikaci PokerStars je možné stáhnout přímo z oficiálních stránek pro operační systémy Android nebo iOS, a to zcela zdarma. Aplikace se stáhne do vybraného zařízení a automaticky nainstaluje poté, co to uživatel ve svém zařízení povolí. Nastavit je možné celou řadu jazykových mutací, včetně té české.

Navigace v aplikaci

Aplikace má přehledné a moderní rozhraní ve kterém je možné se rychle zorientovat. Hrát je možné jak zdarma, tak o skutečné peníze a být tak součástí herní komunity kdykoliv a kdekoliv. Dostupné jsou navíc hry pro hráče všech zkušeností.

Online sázky

Nejlepší sázkové aplikace a online sázky jsou dostupné prostřednictvím hraní poker variant, které jsou přes PokerStars dostupné, jako jsou například Omaha poker, Texas Hold'em poker nebo Five Card Draw a další. Hrát je možné o skutečné peníze nebo za virtuální prostředky a vkládat online sázky.

Live streaming

Live streaming jako takový není součástí tohoto herního portálu, je však možné hrát live poker a další hry v reálném čase. Live streaming je zároveň využívat v rámci turnajů a sledovat tak výkony členů herní komunity PokerStars nebo se jich přímo zůčastnit a hrát o speciální výhry.

Vklady a výběry

Vklady a výběry finančních prostředků jsou možné jak přes webový portál, tak přes mobilní aplikace. PokerStars poskytují hned několik platebních metod mezi které spadají Neteller, Visa, Skrill, Bankovní převod nebo Rychlý bankovní převod.

PokerStars: Pro a Proti

VKLADY ZÁPORY ✅Kompletní česká lokalizace ❌Zaměřeno zejména na poker ✅Moderní mobilní aplikace ❌Metody vkladů a výběrů se mohou lišit ✅Možnost rychlých vkladů a výběrů

FAQ

Jak fungují mobilní sázkové kanceláře?

Mobilní sázkové kanceláře fungují stejně jako jejich webové verze s možností sázek kdykoliv a kdekoliv, stačí k tomu dostupnost internetového připojení a chytré zařízení.

Je možné používat jeden účet?

Ano, stačí se registrovat přes vybraný herní portál a verifikovat zadané osobní údaje. Následně je možné se přihlásit prostřednictvím webového nebo mobilního rozhraní.



Je možné sázet v aplikacích o skutečné peníze?

Ano, sázky a hry jsou v mobilních aplikacích dostupné jak o reálné, tak virtuální peníze. Záleží však na nabídce specifického portálu.

Bonusy přes mobilní sázkové kanceláře

Na mnoha portálech je možné najít speciální bonusy pro mobilní aplikace a speciální nabídku pro webový portál. Využívat obojí se tak hráčům může vyplatit.

Můžu přes mobilní aplikace vybírat vyhrané peníze?

Nejlepší sázkové aplikace poskytují možnost přejít do sekce pro vklady a výběry a mít tak své finanční prostředky stále pod kontrolou.

Závěrem

Live sportovní a herní sázky prostřednictvím sázkových kanceláří nebo herních portálů jsou stále vyhledávanějším způsobem zábavy. S širokým rozmachem technologií a dostupnosti internetového připojení je dnes možné jich využívat v mobilní verzi a hrát nebo sázek jednoduše na cestách, doma nebo ve volné chvíli.