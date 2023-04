Korunka promo kód 2023 | 3000Kč + 300Kč zdarma

Ukážeme vám jak získat Loterie Korunka promo kód s bonusem k registraci. Při dokončení Loterie Korunka registrace získáte okamžitě 300Kč bonus bez vkladu. Dalších 3000Kč můžete získat v závislosti na vašem prvním vkladu. V tomto článku se dočtete jak dosáhnout na ten nejvyšší startovní bonus a odměnu.

Ověřeno 3300 Kč Aktivovat promo kód Podrobnosti o bonusu a nabídkách Bonus 3300Kč

Korunka promo kód 2023 a nejlepší nabídky

První nabídkou Loterie Korunka je 300Kč za plnohodnotnou registraci bez jakéhokoliv vkladu. Stačí vám pouze registraci dokončit a peníze jsou vaše. Druhým bonusem je 3000Kč, které se odvíjejí na základě vašeho vkladu. Jak tyto bonusy získat a uplatnit vysvětlíme níže.

Korunka Bonusy Získejte promo kód Bonus za registraci 300Kč Aktivovat Korunka promo kód Bonus za vklad 3000Kč Aktivovat Korunka promo kód

Loterie korunka – Registrace Zaregistrovat se můžete na webu Korunky, ale také v jejich mobilní aplikaci Registrace v krocích: Vyplníte online nebo na pobočce registraci. Přes aplikaci nahrajete občanská průkaz nebo jiný doklad, který prokáže vaší totožnost. Také jí můžete ukázat na pobočce dvou kanceláří, které jsme nahoře uvedli. Přidejte také aspoň jednu možnost platby. Registrace je hotová, na účet se vám přičte vašich 300Kč bez vkladu za registraci.

Korunka promo kód při registraci

Loterie Korunka promo kód vám dává možnost získat odměnu bez vkladu při registraci, za kterou dostanete 300Kč. Abyste získali tento bonus, musíte udělat kompletní registraci se všemi osobními údaji, které Korunka požaduje a také musíte ověřit vaší totožnost. Tento bonus získáte přímo automaticky za dokončení registrace. Není třeba promo kód nikde zadávat.

Promo kód Korunka ke vkladu

Ke vkladu můžete dostat až 3000Kč. Musíte promo kód zadat při plnohodnotné registraci. Loterie korunka promo kód pak záleží na tom kolik vložíte a prosázíte. Podle toho se váš bonus odvíjí. Dostanete dvojnásobek vašeho vkladu. Např. při vkladu 3000Kč je třeba prosázet až 6000Kč, aby bylo možné získat odměnu.

Korunka promo kód – Jak si zahrát?

V Korunce si můžete vybrat hned několik různých variant a her. Můžete hrát až pět různých her. V každé hře jsou jiné výhry a jiná pravidla. Zvolte si tu, která vám nejvíce vyhovuje nebo jich zkuste více. To zálěží na vás. Vyberte si jednu z pěti variant a vsaďte si z pohodlí domova na webu nebo v aplikaci Korunky.

Teď se podíváme jednotlivě na všechny hry, které Korunka nabízí:

Dvacet za 20 online

Tato hra vám dává možnost vsadit si pouze za 20Kč. Vyberete si šest čísel a pak čekáte na los ze 49 čísel. Abyste vyhráli nějakou částku, stačí vám uhodnout jednu číslici. Pokud uhodnete všechná čísla, vyhrajete hlavní cenu a tou je 20 milionu korun. Můžete udělat více tipů, ale pokaždé musíte znovu vsadit 20Kč.

Výhry jsou v této hře rozděleny takto:

6 čísel – 20 mil.

5 čísel – 50 000Kč

4 čísla – 770Kč

3 čísla – 120Kč

2 čísla – 20Kč

1 číslo – 10Kč

Korunka Šestka

Korunka Šestka je jednou z nejpopulárnějších loterií od Korunky. Znovu se jako předtím losuje 49 čísel a vy si jich zvolíte šest. Hlavní výhra je menší než u hry za 20Kč, ale výhry za méně uhodnutých čísel obsahují větší odměny a také musíte vsadit více na svá čísla. U Korunka Šestky musíte vsadit 35Kč a také je možný dvojtip za 70Kč, u kterého se vám dvojnásobí i výhra. Hlavní výhra je 5/10 milionu korun.

6 čísel – 5/10 mil.

5 čísel – 250 000/500 000Kč

4 čísla – 2500/5000Kč

3 čísla – 500/1000Kč

2 čísla – 35/70Kč

1 číslo – 0Kč

Korunka Hop Trop

Hop Trop je odlišná od her, které jsme vám představili, ale výhra je také atraktivní. Hra je jiná v tom, že si můžete zvolit počet čísel, která chcete vsadit. Pokud si zvolíte maximální počet, který je pět, tak hrajete o 2 miliony Kč. Háček je v tom, že když si zvolíte maximální počet, musíte také maximální počet uhodnout, abyste vůbec něco vyhráli. Když uhodnete 4 z 5, tak nevyhráváte nic. Pokud byste chtěli nějaké peníze do začátku, můžete vyjet nahoru a dočíst se něco o promo kód Korunka.

5 čísel – 2 mil. Kč

4 čísla – 85 000Kč

3 čísla – 5 500Kč

2 čísla – 450Kč

1 číslo – 50Kč

Korunka Kombi

Korunka Kombi záleží hodně na vás. Tady si můžete upravit počet čísel podle sebe a to dělá z této hry jednu z nejoblíbenějších her u Loterie Korunka. Můžete tipovat 3 až 16 čísel z 49. Tipovat můžete dvojice až pětice čísel. Dvojice vás vyjde od 1Kč, ale musíte vsadit minimálně 10Kč. Maximální výhra je 12 mil. Kč u Korunka Kombi.

Korunka Kombi Plus

Korunka Kombi je pro náročné a zkušené hráče. Vybrat můžete až 32 čísel. Tipujete znovu na dvojice až pětice, ale rozdíl je ten, že je skládáte do skupin. Znovu musíte vsadit minimálně 10Kč. Čím vyšší sázka, tím vyšší výhra. Maximální výhra je také tady 12 mil. Kč.

5 čísel – 200 tisíc x vklad

4 čísla – 8 500 tisíc x vklad

3 čísla – 550x vklad

2 čísla – 45x vklad

1 číslo – 5x vklad

Loterie Korunka promo kód – Největší výhry

Maximální výhry u Korunky dosahují do několika miliónů, ale u Korunky to bývá častěji než u ostatních loterií. Hlavně kvůli širokému výběru her. Největší výhra minulý měsíc padla v Kombi a to 1 455 000Kč.

Korunka – Stírací losy

Korunka nabízí také stírací losy, kde můžete vyhrát další zajímavé ceny. Losy můžete koupit přímo na webu z nejrůznějsích druhů a maximální výhrou je 13 mil. Kč. Ceny stíracích losů od Korunky se pohybují od 20Kč do 400Kč, které pak obnášejí nejvyšší výhry. Některé losy dokonce nabízejí roční renty apod.

Nejoblíbenější Korunka losy

Nejoblíbenější losy od Korunky jsou pochopitelně ty s největší výhrou. Jedná se o Kralovské losy. S nimi můžete vyhrát až 13 mil. Kč. Teď se podíváme na ty nejoblíbenější losy a poté na ty ostatní, které mezi uživateli nejsou tak oblíbené jako ty první. Tyto losy nejsou oblíbene pouze mezi uživateli, ale také jsou tak uvedeny na webu Korunky.

Královská 7

20x více

10x více

Maxi veselá zvířatka 3

Ostatní losy

Zlaté srdce

Trezor vylosovaná čísla

Stírací visačka

Vánoční šupináč

Milionová trefa

Buď milionářem

Šťastná hvězda

Korunka – Soutěže

Promo kód Korunka nabízí také různé soutěže. Vyhrát můžete hodnotné ceny od poukazek až po auto. Loterie Korunka nabízí čtyři soutěže. Některé jsou dlouhodobé a některé zase jednorázové, které už u Korunky nikdy nemusíte vidět.

Typy soutěží: Půlroční výstup na horu Káček – Až 100 000Kč Korunkář měsíce – Škoda Kadiaq na měsíc Korunkář roku – Palivové karty na tísice km Velká hra – Peugeot 3008

Půlroční výstup na horu Káček

Tato jednorázová hra nebízí hodnotné ceny při sbírání Herních bodů za vsazené tikety. Pokud vyhrajete, můžete si vybrat mezi zájezdem, vouchery nebo Káčky na další sázky.

Korunkář měsíce

U této hry také musíte sbírat co nejvíce Herních bodů přes sázení. Tato hra se hraje každý měsíc a pokud vyhrajete, dostanete Škodu Kadiaq na měsíc. Přes tuto hru se můžete nominovat na Velkou hru.

Korunkář roku

Tuto soutěž můžete hrát po celý rok a znovu musíte pro výhru nasbírat největší počete Herních bodů. Výherce obdrží palivovou kartu na tisíce km a také se nominuje na Velkou hru.

Velká hra

Ve velké hře hraje 36 hráčů, kteří se kvalifikovali buď přes Korunkáře roku, měsíce nebo jiné jednorázové soutěže. Budou tipovat a hrát proti sobě ve vědomostních hrách. Výherce obdrží SUV Peugeot 3008.

Loterie Korunka promo kód – Slosování a výsledky

Losování Korunky můžete sledovat na webu Korunky, kde můžete také nalézt bývalé výherce a informace o všech slosováních. Výsledky jsou pak zveřejněny na web u obou kanceláří zároveň. Pokud jste uspěli, můžete si to ověřit na webu sázkové kanceláře, u které jste vsadili.

U obou kanceláří můžete slosování sledovat každý den ve 14:10 a 18:10.

Korunka – Tipérské pobočky a prodejní místa

Na Korunku můžete sázet na jekémkoli místě na světe pokud máte přístup k internetu. Korunka také nabízí mobilní aplikaci, o které se můžete dočíst níže v tomto článku.

Věrnostní bonus Korunka promo kód

Každá tvá sázka v Loterii Korunka ti na účet přidává měnu v podobě “Káček”, jinak řečeno – bonusových peněz. Je také jedno do jaké hry sázíš a také částka, kterou na tiket vložíš. Pro věrnostní bonus se navíc nemusíš přihlašovat manuálně. Káčka ti na účet přibývají automaticky, záleží jen jak často sážíš, což je na tobě. Káčka pak můžeš použít při dalším sázením, o čemž se můžeš dočíst hned níže.

Vsaďte si tiket za “Káčka”

Káčka jsou měna, kterou na webu a v aplikaci Korunky získáváte v různých soutěžích a za vsazené tikety. Můžete je po té použít jako reálné peníze na sázení akorát vás to nic nestojí.

Přihlas se na web nebo do mobilní aplikace U tiketu zvol “zaplatit Káčky” Sázku potvrď a máš hotovo, vsadil sis tiket v “Káčkách

Loterie Korunka – Recenze 2023

V Loterii Korunce můžete tipovat čísla v různých soutěžích a zkusit tak vaše štěstí a třeba nějaké peníze vyhrát. Loterii Korunka můžete hrát na webu a v aplikaci. Za registraci můžete obdržet až 300Kč. Naleznete zde až pět her, ve kterých můžete vyhrát až milionové výhry. Také vše naleznete přehledně od registrace až po všechny hry a vaše vklady, výhry apod.

Bonus u her v Loterii Korunka

Bonus platí v Loterii Korunka na každou hru, kterou najdeš v sekci her v aplikaci nebo na webu Korunky. Seznam všech her loterie Korunka najdeš v “Loterie Korunka typy her”.

Platební metody Korunky

Své peníze do této loterie můžete vkládat pomocí platební karty, Skrillu a Paysafecard.

Jak peníze vložit?

Přihlaste se na svůj účet Přejděte vpravo nahoře na “Můj účet” Tam kolonka “Vložit peníze” Vyberte vaši platební metodu a částku Dále dokončete vklad prostřednictvím bankovnictví, nebo vaší platební metody

Jak peníze vybrat?

Přihlaste se na svůj účet Přejděte vpravo nahoře na “Můj účet” Dále “Vybrat peníze” Vyber si svou metodu a také částku

Mobilní aplikace – Loterie Korunka

Služby Korunky mají nově mobilní aplikaci a můžete si jí stáhnout. Je zdarma ke stažení na iOS i Anroid a stáhnout jde také v AppGallery na Huawei. Potřebujete jen funkční zařízení s přístupem na internet.

Korunka promo kód – Často kladené otázky

Jak získat Korunka promo kód?

Loterie Korunka promo kód můžete získat v různých akcích nebo na sociálních sítich Korunky. Bonus můžete obdržet i bez promo kódů. Ale pokud máte zájem získat bonus při registraci a na první vklad, můžete si založit účet s Korunka promo kód a získat tak 300Kč navíc.

Jaký bonus Loterie Korunka je nejvýhodnější?

Nejvýhodnější bonus získáte za registraci přímo na webové stránce Korunky. Tímto získáte u každé registrace 300Kč zdarma bez vkladu.

Kdy můžu sledovat slosování?

Slosování Korunky můžete sledovat dvakrát denně na webu Korunky ve 14:10 a 18:10. Losuje se každý den od pondělí do neděle. Stačí si jen vybrat vaší hru.

Kde se můžu na Korunku zaregistrovat?

Zaregistrovat se pro Loterii Korunka a všechny bonusy od Korunky můžete na třech místech, kde si také můžete zahrát. Prvním způsobem je web Korunky. Může se vám vyplatit využít Promo kód Korunka pro první registraci, vklady a sázky, abyste vždy měli šanci získat co nejlepší odměny a výhody.

Naše shrnutí Loterie Korunka

Loterie Korunka je určitě jednou z lepších loterií v Česku. Nabízí soutěže a výhry jako žádná jiná loterie a také si můžete vybírat mezi různými bonusy a výhodami. Takže bonusy má Korunka skvělé. Dále nabízí Korunka mobilní aplikaci, která je dostupná na každý operační sysém, což je velkým plus. Mobilní aplikace je přehledná a všechny vklady, výhry atd. můžete kontrolovat přímo z ní. Samotný výběr her je také fajn, vybírat si můžete až z pěti her a každá nabízí něco jiného, takže si každý může najít své. Zákaznická podpora vám také vždy ráda poradí s čímkoliv budete potřebovat. Loterii Korunce bychom dali hodnocení 8/10, je poměrně nová a pár věcí v budoucnu určitě doladí.

Pokud chcete výhody a bonusy i na jiné sázkové kanceláře, tak se můžete podívat na Chance akční kód a Tipsport akční kód.