TV Tipsport – sledování online zápasů s bonusem (2023)

Jednou z nejvíce používaných funkcí, jakou mohou sázkové kanceláře nabízet je sledování sportovních akcí online. Tipsport ani v tomto směru nezaostává a nabídka TV Tipsport živě poskytuje hráčům Tipsportu nejširší nabídku sportovních akcí ze všech sázkovek v České republice. Tipsport má uzavřenou smlouvu dokonce is největší československou MMA organizací Oktagon a po splnění jednoduchých podmínek můžete sledovat jejich live zápasy.

SPUSTIT Tipsport TV S BONUSEM

TV Tipsport – jak spustit a sledovat

Základem pro využívání Tipsport TV je mít registrovaný účet. Po registraci můžete sledovat Tipsport TV online po dobu sedmi dnů. Po vypršení sedmi dnů je třeba mít ověřený účet, jinak nebude možné provádět žádnou z možných služeb, které Tipsport nabízí. Pokud chcete využívat TV Tipsport nadále, musíte v období 30 dní přestávkovat minimálně 30 Kč. Tato podmínka se nevztahuje na všechny sporty, které Tipsport TV nabízí. Jak spustit sporty, kterým je Tipsport oficiálním partnerem si můžete přečíst níže.

Jak sledovat zápasy 1. české fotbalové ligy na TV Tipsport

Zápasy 1. fotbalové české ligy můžete po vytvoření sázky v libovolné výši peněz za posledních 24 hodin nebo v případě, že máte na svém kontě minimálně 100 Kč. Pokud nemáte splněnou alespoň jednu podmínku, nebudete moci sledovat zápasy 1. české fotbalové ligy.

Jak sledovat Oktagon na TV Tipsport

Pokud chcete sledovat zápasy největší československé MMA organizace Oktagon, musíte si vsadit libovolnou sázku na jeden z nadcházejících zápasů večeře v rámci Oktagonu. Po provedení sázky si můžete najít live stream zápasu, který chcete sledovat.

Které sporty TV Tipsport vysílá?

Nabídka sportů, které můžete sledovat je opravdu široká a mluvíme o největším zprostředkovateli streamovacích služeb na našem území. Na své si přijdete, pokud jste fanoušek těch nejpopulárnějších sportů, jako jsou fotbal, hokej či basketbal. V nabídce ale nechybí ani tenis, volejbal, házená, futsal a samozřejmě Oktagon, o kterém jsme už psali.

Fotbal – česká liga, německá liga, italská liga, španělská liga, francouzská liga a další Hokej – česká liga, NHL, švédská liga a další Tenis – ATP, WTA a další Basketbal – NBA, Euroliga, německá liga

Jak sledovat TV Tipsport na celé obrazovce (full screen)

Přihlaste se do vašeho Tipsport účtu, kde se vám po zakliknutí možnosti TV zobrazí nabídka sportů, které právě můžete sledovat. Následně se vám otevře okno s live přenosem. Možnost sledovat zápas na celé obrazovce zatím z licenčních důvodů můžete jen českou nejvyšší hokejovou ligu. Ostatní soutěže a zápasy můžete koukat jen ve zmenšené podobě. Ale i na tento problém existuje řešení a v případě, že chcete obraz zvětšit, doporučujeme využít funkci lupy ve vašem prohlížeči, kde si umíte obraz zvětšit na kolik procent chcete. Full screen to sice není, ale značně to obraz zvětší.

Další nabídky Tipsport

Kromě možnosti TV Tipsport live nabízí Tipsport mnoho dalších výhodných nabídek a bonusů, které byste, pokud zvažujete registraci, měli vidět. Za zmínku stojí Akční kód Tipsport, díky kterému si po splnění všech podmínek můžete přijít na částku až 50 000 Kč! Pro více informací navštivte naše stránky, kde se dozvíte všechny potřebné info.

TV Tipsport online a mobilní aplikace

Mobilní aplikaci Tipsport je velmi snadné stáhnout a také používat. Doposud byla právě jejich aplikace ze všech sázkových kanceláří stažena nejvíckrát a není divu proč. Tipsport mobilní aplikace se snadno ovládá, můžete se na ní také registrovat a využívat veškeré služby, které využíváte i na webové verzi. Výjimkou není ani Tipsport TV cz a sportovní přenosy si můžete vychutnat i na vašem mobilním zařízení. Podmínky používání jsou stejné jako na webové stránce a jediné co pro používání TV Tipsportu na mobilu potřebujete je mít vytvořenou sázku starou maximálně 30 dní a minimální částku na vašem kontě v hodnotě 100 Kč. Aplikaci lze stáhnout i pro Android i pro iOS.

Celkové hodnocení Tipsport TV cz

Funkce sledování online zápasů na stránce Tipsportu nebo mobilní aplikaci je opravdu na vysoké úrovni a jejich zákazníci si neumí vynachválit širokou škálu sportů a zápasů, které mají v nabídce. Live zápasy na Tipsportu jsou rozhodně nejpropracovanější ze všech sázkových kanceláří a pokud tuto funkci považujete za rozhodující tak jste na správné adrese. Velkou výhodou je také fakt, že Tipsport má oficiální spolupráci s organizacemi, které ostatní sázkovky nemají. Na Tipsportu můžete sledovat nejvyšší české ligy ve fotbale i v hokeji a navíc i lepší MMA organizaci na našem území Oktagon. V případě komplikací doporučujeme kontaktovat zákaznickou podporu.

Zákaznická podpora Tipsport

V případě jakýchkoli problémů neváhejte kontaktovat personál Tipsportu prostřednictvím live chatu, mailem nebo telefonicky. Zaměstnanci Tipsportu vám jistě pomohou s vašimi komplikacemi i přímo na pobočce. Mail, který můžete kontaktovat je podpora@tipsport.cz a jejich telefonní číslo je +420 311 633 118. Zákaznická podpora na mailové adrese by měla být k dispozici celý týden od 8:00 do 23:00.

Výhody a nevýhody

Výhody:

– sledování zápasů z pohodlí domova – možnost sledovat přenosy na mobilní aplikaci – jednoduché podmínky pro využívání – široká nabídka sportů na sledování – k dispozici jsou i ty nejlepší ligy světa a naše domácí soutěže – snadné spuštění live přenosu

Nevýhody: – ne všechny zápasy lze sledovat na celé obrazovce – je třeba splnit základní podmínky pro používání

Otázky a odpovědi

Jak mohu sledovat českou hokejovou a fotbalovou ligu?

Nejvyšší českou fotbalovou a hokejovou ligu můžete sledovat na Tipsport TV pokud je vaše poslední sázka stará maximálně 30 dní a na vašem kontě je minimálně 100 Kč. Následně můžete tyto soutěže bez problémů sledovat.

Mohu sledovat TV Tipsport i pokud nejsem registrován?

Ne. Funkci Tipsport TV můžete využívat jen pokud jste plně registrováni a splňujete základní podmínky.

Dá se TV Tipsport spárovat i s televizí?

Jedinou cestou jak lze TV Tipsport sledovat i na telvizi je propojit váš počítač s vaší TV pomocí HDMI kabelu. Pokud jste tak učinili, ovladačem přepněte na televizi na vstup HDMI, do kterého jste propojili vaše PC. Následně na počítači přejděte na TV Tipsport a můžete sledovat online přenosy.