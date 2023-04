Tipsport registrace 2023 – tipy a návody

Dnes vám ukážeme tipy a návody Tipsport registrace, která je lehká, ale věci v tomto článku by se vám při ní mohly hodit. Vše jde z pohodlí domova. Stačí, když máte zařízení s přístupem na internet a více než 18 let. Teď už nemusíte chodit na pobočku, jako tomu dříve bylo zvykem.

Ověřeno 25 000 Kč Zaregistrujte se do Tipsportu Podrobnosti o bonusu a nabídkách Vstupní kasino bonus až 25 000 Kč

Tipkonto bonus až 25 %

Tipsport registrace a bonusy pro nové zákazníky

Tipsport Typ Tipsport bonusy za registraci 1.Vstupní kasino bonus Registrační bonus až 25 000 Kč Aktivovat 2.Vstupní sport bonus Bonus až 50 000 Kč a 300 Kč na první sázky Aktivovat

Online registrace u Tipsportu v jednoduchých krocích

Na stránkách Tipsportu vyber pole “registrace” vpravo nahoře. Dále musíš vyplnit všechny udáje, které Tipsport požaduje. Musí ti být více než 18 let, a pokud máš bonusový kód, nezapomeň při registraci zaškrtnout pole “Mám Tipsport akční kód“. Do tvé mailové adresy, kterou jsi při registraci zadal, ti přijde odkaz, na který musíš kliknout, aby jsi potvrdil svou e-mailovou adresu. Hotovo, teď jste registrován jako hráč Tipsportu.

Tipsport registrace bez pobočky přes mobilní aplikaci

Prvně si musíš stáhnout mobilní aplikaci od Tipsportu. Stačí do vyhledavače napsat Tipsport mobilní aplikace a na odkazu, který ti vyjede, si aplikaci stáhneš. V aplikaci dále pokračuješ stejně, jako jsme už uvedli nahoře. Hotovo, teď už můžeš sázet i z mobilní aplikace.

Verifikace Tipsport účtu

Ověření Tipsport účtu je jednoduchá, stejně jako registrace Tipsport. Nemusíš chodit na pobočku, ale samozřejmě je to jednou z možností, pokud si účet nechceš ověřovat přes svůj bankovní účet.

Přejdi do aplikace Tipsport nebo na jejich web. Vyber si svou banku. Tipsport má na výběr z několika nejznámějších českých bank. Přejdi do svého bankovnictví, potvrď ověření u Tipsportu. A teď už máš i ověřený účet.

Tipsport bonusy za registraci a uvítací bonusy

Tipsport má na výběr z několika výhodných bonusů a promoakcí, které ti do začátku pomůžou nebo ti získají více peněz na první sázky.

300Kč zcela zdarma za registraci

Tento bonus je bez nutnosti jakéhokoliv vkladu a stačí pouze dokončit plnohodnotnou registraci. Tipsport registrace je lehká, a pokud nevíš jak na to, můžeš se podívat výše v tomto článku. Až dokončíš plnohodnotnou registraci s ověřením účtu, objeví se ti na sázkařském kontě 300Kč.

Vstupní bonus až 50 000Kč

Tento bonus vám může přidat až 50 000Kč k penězům, které prosázíte. Vstupní bonus je aktivní poté, co na váš plnohodnotný účet provedete první vklad. Přidá se vám 100% vašeho vkladu a to až do 50 000Kč.

Jak provést první vklad na Tipsport účet?

Vklad na Tipsport je také snadný.

Stačí vpravo nahoře vybrat “Vložit”. Dále si vybrat svou možnost platby, která ti nejvíce vyhovuje. Vybereš částku, platbu potvrdíš v bankovnictví, nebo v aplikaci toho, co sis vybral. A svůj vklad máš na Tipsportu.

Registrace tipsport – Často kladené dotazy

Můžu na Tipsportu sledovat zápasy?

Tipsport nabízí streamy z mnoha soutěží a sportů. Můžete sledovat třeba nejvyšší českou fotbalovou i hokejovou soutěž nebo největší evropské fotbalové soutěže. Musíte ale v posledních dvou dnech vsadit nebo mít na kontě více než 100Kč.

Potřebuji při Tipsort registraci navštívit pobočku?

Ne, při Tipsport registraci není nutno navštěvovat pobočku. Jak jsme už v článku uvedli Tipsport registrace bez pobočky je možná s internetovým připojením a zařízením, které má na něho přístup.

Co jsou to NETy a jak je převést na koruny?

NETy jsou na Tipsportu v podstatě taková virtuální měna, za kterou můžete provádět sázky, stejně jako ze vaše koruny. Pokud však sázku prohrajete, přijdete o vaše NETy. Pokud vyhrajete, na účet se vám přičtou koruny podle kurzu a počtu NETů, které jste vsadili.

Tipsport registrace – závěr

V tomto článku jsme vám uvedli nějaké užitečné rady a návody pro Tipsport registraci. Doufáme, že vám tento článek pomohl a přejeme hodně sázkařského štěstí. Dejte si pozor, sázení může být škodlivé a navýkové. Navíc je až od 18 let.