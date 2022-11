SynotTip promo kód 2022 – bonus 25 000Kč + 300 zatočení

SynotTip promo kód 2022 – Získej zdarma registrační bonus až 25 000Kč + 300 volných zatočení. Jaký bonus můžete získat a jak?

SynotTip promo kód 2022 a bonusové nabídky

Dalších 200 Kč dostanete od sázkové kanceláře poté, co si ověříte své údaje, které jsou povinné pro zřízení trvalého konta v rámci SynotTip registrace. Navíc, pokud si ověříte i svůj bankovní účet, resp. platební metodu, tak získáte dalších 200 Kč. To je dohromady 500 Kč a to jsme pouze u registrace. Zaregistrujte se získejte bonusy.

SynotTip bonusový kód – Registrace

Registrace do SynotTip sázkové kanceláře je poměrně jednoduchá a nevyžaduje žádné speciální kroky. Jde pouze o fakt, že musíte zadat několik důležitých údajů, které je potřeba prověřit pracovníky sázkové kanceláře. Po ověření získáte výše i níže uvedené bonusy, a především bonus za registraci. Jak se tedy do sázkové kanceláře zaregistrujete?

Po načtení webu klikněte v pravém horním rohu na tlačítko “zaregistrujte se!”. Poté na vás “vyskočí” okno s formulářem, který je potřeba vyplnit. Tam zadáte údaje jako například:

Jméno a příjmení

Datum narození

Státní občanství

Telefonní číslo

Přihlašovací jméno (to si zvolíte sami dle svého uvážení)

E-mail

Vaší adresu trvalého bydliště

Po vyplnění uvedených údajů je potřeba si přečíst podmínky sázkové kanceláře, a pokud jste se s nimi obeznámili, tak je důležité zaškrtnout, že jste se s nimi seznámili a kliknout na souhlas se zpracováním osobních údajů. To uděláte jednoduše tak, že kliknete na tlačítko ANO. Poté už jen kliknete na zelené tlačítko naspodu formuláře s označením “registrovat”.

Pokud nebudete vědět, jak se registrovat, nebo budete chtít s něčím poradit, tak stačí zavolat na telefonní číslo podpory SynotTipu, kde vám zajisté poradí speciálně vyškolení pracovníci této sázkové kanceláře. Po této jednoduché registraci bude potřeba ověřit vaše další údaje, jako je vaše identita a platební metoda. To uděláte opět velmi jednoduše, a to tak, že kliknete na tlačítko dokončit registraci ve svém profilu resp. ověřit další údaje. Nahrajete fotku svého občanského průkazu nebo dalšího osobního dokladu. Poté si zvolíte svoji hlavní platební metodu, se kterou budete dobíjet svůj účet a poté, co společnost ověří i tyto údaje, tak máte vyhráno. Ještě budete muset zadat číslo svého bankovního účtu – pozor – číslo bankovního účtu musí být vedeno na vaše jméno, jinak společnost nedokáže ověřit, že skutečně za registrací stojíte přímo vy.

Pak se už jen stačí těšit z bonusů a možností využití promo kódů. Registrace probíhá velmi rychle a jednoduše, a pokud budete následovat velmi jednoduché kroky, kterými budete velmi svědomitě a jednoznačně instruováni, tak nemůže nastat žádný problém. Také doporučujeme, si před registrací přečíst podmínky uvítacího bonusu, a třeba i podmínky dalších bonusů, které budete chtít využít. Je jedno, jestli v kurzovém sázení, nebo v online kasinu. Hlavní je, abyste vždy uváděli pravdivé údaje a aby údaje, které zadáváte, byly skutečně vaše. Jde totiž o to, že pokud byste třeba vyhráli nějakou vyšší výhru a vy byste zadali třeba údaje svého blízkého, nebo prostě nepravdivé údaje, tak by se vám výhra velmi těžce dostávala na váš účet – pokud by se vám to tedy podařilo vyřešit.

Zadávat pravdivé údaje je podmínkou registrace, protože byste poté mohli tvrdě narazit, a i když byste vyhráli, tak by vám výhra nebyla vyplacena. Řádné registraci tomuto případnému problému předejdete. Můžete si také přečíst o všech Sázkové kanceláře v ČR.

SynotTip promo kód a d alší bonusy

Kurzové sázení

100% bonus na kurzové sázení získáte okamžitě po svém prvním vkladu. Ptáte se, o jakou částku se jedná? Jde konkrétně o 100 % z vašeho prvního vkladu, ale maximálně však do výše 10 000 Kč. Pokud do 90 dnů vložíte na své peněžní konto u SynotTipu alespoň 6krát hodnotu vašeho vkladu, tak máte nárok až na 100% SynotTip bonus. Doporučujeme si přečíst kompletní pravidla tohoto druhu bonusu, abyste věděli, jak přesně můžete získat peníze zdarma. Konkrétní pravidla pro jakýkoliv SynotTip bonus najdete na webu SynotTip.cz.

Nic však není jen tak. Podmínka pro uplatnění vstupního bonusu je ta, že musíte uskutečnit první vklad nejpozději do 10 dnů od schválení vaší kompletní registrace. Pokud do této doby svůj vklad neuskutečníte, tak vám automaticky zaniká nárok na tento bonus a nemůžete se ho už zpětně nijak domáhat.

Až 300 volných zatočení pro nové hráče

SynotTip online casino vám nyní přináší i skvělou možnost, jak získat až 300 volných zatočení v hodnotě 600Kč úplně zdarma! Jediné co musíte udělat je vložit jako svůj PRVNÍ vklad na svůj účet 200Kč a více s promo kódem uvedeným v tabulce níže.

Volná zatočení se aktivují pouze se správným promo kódem. Proto je důležité vybrat si platný promo kód podle toho, jakou hodnotu bude mít první vklad na váš účet podle následující tabulky:

Výše vkladu v Kč Počet volných zatočení Navštivte stránku 200 – 500Kč 25 Navštivte stránku 501 – 2000Kč 50 Navštivte stránku 2001 – 4000Kč 100 Navštivte stránku 4001 – 8888Kč 200 Navštivte stránku 8889 Kč a výše 300 Navštivte stránku

Volná zatočení se budou odehrávat ve hře Mysterious Atlantis (Synot Games).

SynotTip promo kód

Není na co čekat. Své herní konto můžete navýšit už samotným vkladem na svůj účet. Celkový součet všech vstupních bonusů, které můžete díky SynotTipu získat, je až 17 500 Kč. To zní celkem dobře – co říkáte?

Věrnostní bonus

SynotTip založil dokonce i vlastní Benefit klub, kde můžete získávat pravidelně body, přičemž se každý bod rovná koruně. V podstatě to znamená, že čím vyšší kurzy budete na svém tiketu mít, tak tím více bodů získáte. Samozřejmě musíte být věrným sázkařem této sázkové kanceláře. Být věrným sázkařem sázkové kanceláře SynotTip se vyplatí. Jednak budete patřit do Benefit klubu, kde budete mít možnost vyhrávat více peněz a jednak budete mít možnost získávat různé bonusy, které byste jako běžně registrovaný sázkař nemohl využívat. Běžně registrovaným sázkařem se myslí především člověk, který je registrován ve více sázkových kancelářích a hraje v nich různě, dle potřeby. Takový sázkař není loajální, a tím pádem nemůže patřit do Benefit klubu.

Věrnostní program u SynotTip je rozdělen na tři úrovně.

Bronzová úroveň

Stříbrná úroveň

Zlatá úroveň

Bronzový zákazník je každý, kdo se úspěšně trvale zaregistruje. Další bonusy fungují tak, že se každé pondělí sčítají vaše sázky za poslední měsíc, a vy máte tím pádem možnost získat vyšší úrovně svého věrnostního bonusu, a tím pádem získat i vyšší odměny.

SynotTip promo kód – jak to funguje v herně?

V herně si můžete vybrat z různé a velkolepé nabídky her. Můžete si třeba vybrat turnaje, které se odehrávají denně a mají přesně stanovené časy startu. Tyto turnaje jsou známé především tím, že se jedná o velmi nízké částky her, takže klidně můžete hrát i se 100 Kč. Výhry se počítají pouze v řádech stovek korun.

Pak je tu Cash game, kde můžete hrát o reálné peníze. Tyto turnaje jsou prezentované pouze jako bonusové hry a jsou především pro hráče, kteří si chtějí pouze zahrát a zkrátit si tak dlouhou chvíli třeba někde v práci, doma a tak dále.

Synot Tip promo kód v kasinu

SynotTip promo kód 2022 – promo roztočení zdarma

Díky bohu, že SinotTip má českou licenci, takže může bez problémů nabízet kasinové hry, ve kterých se můžete celkem kvalitně pobavit, a celkem slušně si dokonce i vydělat. SynotiTip casino se rozhodlo nabídnout vskutku zajímavý bonus.

Podmínka pro získání bonusu za první vklad je prosázet minimálně 10krát hodnotu tohoto prvního vkladu na sázkách s minimálním kurzem 2, a to během 6 měsíců od jeho provedení. Bonus za použití SynotTip bonusového kódu ale již maté jistý.

SynotTip promo kód a bonus

Bonus za kurzové sázení

Své Benefitové body si můžete kdykoliv proměnit na reálné peníze a poté vsadit jakoukoliv SOLO nebo AKO sázku s kurzem, který však nemůže být nižší než 2.00. Taky si vcelku jednoduše můžete svoji odměnu znásobit. Jde to udělat následovně:

Sázka, kde je minimální kurz 10 si za 20 bodů znásobíte celkový kurz až o 5%.

Sázka, kde je minimální kurz 20 si za 40 bodů znásobíte celkový kurz až o 10%.

Sázka, kde je minimální kurz 50 si za 80 bodů znásobíte celkový kurz až o 15%.

Sázka, kde je minimální kurz 100 si za 150 bodů znásobíte celkový kurz až o 20%.

Vaše maximální výška vkladu pro znásobení kurzu nesmí překročit 5000 Kč.

SynotTip můžete získat i jinými způsoby. Můžete se třeba registrovat i na různé partnerské weby, které nabízí speciální bonusové promo kódy. S těmito kódy se po SynotTip prihlaseni můžete obdarovat a zadat do kolonky “promo kód” získaný kód a uplatnit si ho do svého účtu. Pak budete mít možnost okamžitě tento bonus využít, a co je lepšího, než neutratit vlastní peníze a hrát za SynotTip promo kód, který je navíc velmi štědrý.

Společnost SynotTip si velmi zakládá na svých bonusech a promo kódech. Nejeden bonus dává velké šance na výhru veškerým jednotlivcům, kteří jsou zapálení do hry. Dokonce se z vás může stát i lovec promo kódů resp. love bonusů. Můžete brázdit internet a hledat různé bonusový kód, které pak budete moct ve svém účtu uplatnit.

Výplata výher z bonusů

Výplata výher bonusů je jednoduchá, ale i není. Možná jsme vás teď trochu zmátli, ale jde o to, že každý bonus má svá vlastní pravidla a proto je velmi důležité, abyste se ještě před využitím jakéhokoliv bonusu ujistili, jak si ho v případě výhry můžete vyplatit. Synot Tip promo kód je většinou jednorázově navázaný na vaše ověřené hráčské konto, odkud tento bonus můžete využít. Vyplatit si pak výhru bude znamenat, splnit určité podmínky daného bonusu. Proto důrazně doporučujeme obeznámit se s každým bonusem nebo s promo kódem ještě předtím, než ho využijete. Pak byste totiž mohli litovat. Některé bonusy nejde vyplatit jen tak lehko, musíte třeba prosázet určitou částku nebo roztočit určitý počet válců, pokud tedy hrajete v kasinu.

Skvělá možnost pro výdělek a zábavu

SynotTip promo kód je skvělá možnost, jak získat mnoho muziky za nízkou, resp. za žádnou, cenu. Dostanete se k němu buďto náhodnou nabídkou, nebo se vám připlete do cesty při vašem sázení. Je to v podstatě nikdy nevyčerpatelný zdroj zábavy, protože SynotTip společnost klade velký důraz na promo kódy a na jejich uplatnění u nich.

Proč používat propagační kód?

Mnoho lidí se ptá, proč sázkové kanceláře jako je například SynotTip, vypouští do světa promo kódy a různé bonusy. V konečném důsledku je to přece musí stát ohromné množství peněz. Ale není tomu tak. SynotiTip promo kód je třeba založen na tom, že společnost přiláká do své sázkové kanceláře nové hráče, kteří u nich budou hrát neomezeně. Budou sázet kurzové sázky nebo budou hrát v kasinu.

Sázková kancelář, která si své klienty hýčká různými bonusy, vyhrává a je konkurence schopnější. To znamená, že čím víc bonusů sázková kancelář nabízí svým potenciálním nebo loajálním klientům, tak tím lépe pro ni. Je to vlastně situace Win-Win.

Kde najít SynotTip promo kód?

Bonusové kódy se většinou hledají na internetu a jsou k nalezení na různých webech, které se věnují věrnostním bonusům nebo promo kódům. Pokud si do googlu zadáte – hledat věrnostní kódy, tak většinou zjistíte, že existuje velké množství webových stránek, které nabízí různé webové online promo kódy, které vám v konečném důsledku mohou ušetřit velké množství peněz.

Většinou se stačí pouze registrovat na jejich webové stránky, kliknout na odběr novinek a poté si budete moct prohlédnout aktivní bonusové / promo kódy, které pak můžete využít na konkrétních webových stránkách, sázkových kancelářích nebo v online kasinech. Samozřejmě si musíte dávat pozor, abyste se neregistrovali do podvodných webových stránek, které chtějí pouze vaše osobní údaje a nemají žádné platné promo kódy. Proto doporučujeme napsat přímo do sázkové kanceláře nebo do online kasina, ve kterém byste chtěli promo kód uplatnit resp. získat a přes zákaznickou podporu vám přesně řeknou jména aktivních affiliate partnerů, se kterými spolupracují. Takto budete mít jistotu, že se vždy dostanete do těch správných rukou a že vždy budete mít bonusové promo kódy, které budou platné a se kterými si užijete hodně zábavy.

SynotTip online kasino

Synot Tip promo kód funguje i pro jejich online casino. Jejich kasino nabízí mnoho různých bonusů, se kterými můžete třeba získat několik roztočení zdarma – free spiny, nebo peníze zdarma bez vkladu. Tyto bonusy vám zpříjemňují hru v jejich online kasinu. Zůstanete tak déle hrát a můžete si tak jednak vydělat více peněz a SynotTip kasino bude rádo, že hrajete právě u nich a ne u konkurence. Pokud si nejste jistí, jaké bonusy jsou aktuálně k dispozici pro kasino nebo pro kurzové sázení, tak vám doporučujeme kliknout si na webové stránky SynotTip sázkové kanceláře, přejít na sekci bonusy a tam najdete veškeré bonusy i s konkrétními vysvětlivkami. Si také můžete přečíst o Fortuna promo kód a Betano promo kód.