Slovensko – Portugalsko: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Slovensko má svou skupinu dobře rozjetou a momentálně je nejvíce pravděpodobný postup na EURO z druhého místa z jejich kvalifikační skupiny. V přímém boji o první místo se teď potká s Portugalskem, ale každý bod s takovým týmem by i z domácího prostředí byl překvapením. Naše Slovensko – Portugalsko tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Slovensko – Portugalsko kurzy

Slovensko – Portugalsko tipy

Více než 2,5 gólu

Naším prvním tipem pro tento kvalifikační zápas skupiny J je, že uvidíme minimálně tři góly. Může to být s taktikou Slovenska trochu odvážný tip, ale my přece jen věříme v gólový zápas na stadionu Slovanu Bratislava.

Oba týmy vstřelí gól

Druhým, trochu odvážnějším, tipem pro zápas Slovenska s Portugalskem je, že uvidíme branky na obou stranách. Slovensko bude vyčkávat na protiútoky a my si myslíme, že to je taktika, kterou aspoň jednou na Portugalce v útoku vyzrají.

Analýza zápasu Slovensko – Portugalsko

Slovensko

Slovákům první kvalifikační zápas na EURO 2024 nevyšel ideálně, když v nepohledném zápase pouze bezgólově remizovali s outsiderem z Lucemburska. Po tomhle zápase se slovenská reprezentace odpisovala, ale hned o tři dny později přesvědčila, že ještě trochu fotbalu hrát umí a porazila Bosnu a Hercegovinu. Poté přišly ještě další snadnější zápasy s Islandem a Lichtenštejnskem, které Slováci musí vyhrávat a také se tak stalo, i když tyto výkony nebyly zrovna přesvědčivé a výhry byly o pouhý gól. Slováci už oznámili i nominaci na tento sraz a chybět by neměla žádná důležitá tvář.

Portugalsko

Portugalsku to podle očekávaní v jejich skupině šlape. Také aby ne, hrají v jedné z nejlehčích skupin a jejich nejtěžším soupeřem ve skupině J je Slovensko, které také není zrovna problémem pro tým jako je Portugalsko. Portugalské reprezentace to vychází dobře a ze čtyř zápasů mají skvělé skóre 14:0. Všechny zápasy zatím vyhráli rozdílem třídy, až na ten poslední, kde trochu utrápeně vyhráli na Islandu pouze 1:0. Portugalsko má mírné problémy s absencemi a to hlavně v obraně, kde bude chybět Raphael Guerreiro, Nuno Mendes a Pepe. V záloze pak ještě Portugalcům schází Renato Sanches.

Často kladené otázky Slovensko – Portugalsko tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 8.9. ve 20:45 v Bratislavě na Tehelném poli.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanci RTVS Šport, kterou na satelitech můžete ladit zdarma a na Slovensku můžete zdarma využít i webové vysílání.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Hlavním rozhodčím tohoto zápasu bude Glenn Nyberg.

