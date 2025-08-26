Riga – Sparta: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat
Sparta doma udělala úspěšný první krok ke kvalifikaci do ligové fáze Konferenční ligy. Teď už je to třeba jen dotáhnout venku na půdě Rigy. Naše Riga – Sparta tipy si můžete přečíst v tomto článku:
Riga – Sparta kurzy
Riga – Sparta tipy
Neprohra Sparty
Sparta vyhrála již devět posledních zápasů v řadě a i přesto, že jde do zápasu s náskokem, se nebude chtít zahanbit prohrou. Sparta postoupí do ligové fáze a v tomto zápase v Lotyšsku neprohraje.
Méně než 2,5 gólů
Stejně jako v prvním zápase uvidíme maximálně dvě branky. U Sparty jsme tuto statistiku viděli ve třech z posledních pěti utkání. U Rigy podobná statistika platí v nejvyšší lotyšské soutěži.
Analýza zápasu Riga – Sparta
Riga
Riga měla hrát v lize o první místo proti největšímu rivalovi RFS, ale zápas byl odložen, jelikož oba týmy čeká důležité utkání v rámci kvalifikace Konferenční ligy. Riga tak naposledy hrála se Spartou a ligové utkání hrála naposledy 10.8., když se utkala s Grobinou v zápase, ve kterém vyhrála 2:0. Riga je v lize poražena jen jednou a vede nejvyšší tamní soutěž. Riga by měla být v odvetě proti Spartě bez absencí.
Sparta
Sparta hrála v lize doma s outsiderem ze stejného města. Dukla však Spartu potrápila více, než se před zápasem čekalo. Skóre sice otevřel za Spartu Uchenna ve 20. minutě, ale už za dvě minuty srovnal Cisse. Do poločasu ještě poslal do vedení Duklu Šehović a Sparta musela ve druhé půli otáčet. To se podařilo na jedničku. V 68. minutě srovnal Jan Kuchta. Druhou branku si pak připsal hráč utkání Uchenna, který tak zařídil svému týmu vítězství 3:2. Spartě bude v Lotyšsku chybět Cobbaut, Kadeřábek, Sorensen a Ševínský.
Často kladené otázky Riga – Sparta tipy
Kdy a kde se bude hrát tento zápas?
Tento zápas se bude hrát 27.8. v 18:45 ve Skonto stadions.
Kde můžu sledovat tento zápas?
Tento zápas můžete sledovat na Nova Sport 5.
Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?
Tento zápas odpíská Willy Delajod.