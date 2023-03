Real Madrid – Liverpool tipy na Ligu mistrů

Pokud chce Liverpool postoupit, musí vyhrát aspoň o tři góly na domácím stadionu Realu Madrid. Liverpool porazil svého největšího rivala výsledkem 7:0, ale následně prohrál s Bornemouthem 0:1. Naše Real Madrid – Liverpool tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Real Madrid – Liverpool tipy

Více než 2,5 gólu

S Liverpoolem, který se snaží zvrátit porážku 5:2 v prvním zápase, bude muset přijít se strategií úplného útoku, což jistě tomuto zápasu slibuje vysoké skóre a to je klíčový důvod našeho zdůvodnění, proč si myslíme, že padne více než 2,5 gólu. Tento zápas nemůže dopadnout z pohledu Liverpoolu jinak, než vysokým skóre.

Oba týmy dají gól

Zároveň si však myslíme, že oba týmy vstřelí gól, protože obrana Liverpoolu bude muset být otevřená, ale zároveň dá gól, ofenzívu slabou nemá. Real Madrid si nejspíš přes tohle všechno odveze postup do čtvrtfinále, ale na naších tipech to nic nemění.

Analýza zápasu Real Madrid – Liverpool

Real Madrid

Real Madrid je už jednou nohu v příštím kole této soutěže, což znamená, že by se mohl poohlédnout po úpravě své sestavy, protože se v současné době snaží dohnat ztrátu na svého domácího rivala Barcelonu v La Lize. Vzhledem k problémům, s nimiž se Karim Benzemasetkal, je hlavním kandidátem na odpočinek na lavičce, zatímco Carlo Ancelotti by mohl také střídat Luka Modriče.

Liverpool

Liverpool možná ztrácí tříbrankové manko, ale poté, co si na začátku posledního zápasu vytvořil dvoubrankové vedení, bude mít do tohoto zápasu stále nějakou formu pozitivního myšlení s vědomím, že zadní linii Realu Madrid lze dobýt. Jurgen Klopp zde však bude muset jmenovat co nejlepší jedenáctku tak, aby skutečně zranila jejich soupeře.

Poslední vzájemné zápasy

21.2. 2023 | Liverpool 2:5 Real Madrid

28.5. 2022 | Liverpool 0:1 Real Madrid

14.4. 2021 | Liverpool 0:0 Real Madrid

6.4. 2021 | Real Madrid 3:1 Liverpool

26.5. 2018 | Real Madrid 3:1 Liverpool

Často kladené otázky Real Madrid – Liverpool tipy

Kdy a kde bude hrát zápas mezi Realem Madrid a Liverpoolem?

Tento zápas se bude hrát 15.3. ve 21:00 na Santiago Bernabeu

Kde můžu sledovat zápas Real Madrid – Liverpool?

Zápas můžete sledovat na stanici Nova Sport 3, kterou si lze předplatit u O2 TV.

Jaká je vzájemná bilance těchto dvou soupeřů?

Tito soupeři se potkali celkem 9x, z čehož 6x vyhrál Real Madrid, 2x vyhrál Liverpool a 1x byla remíza.

