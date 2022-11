Pokerstars Bonusový kód 2022 – bonus až 40$

Kdo by neznal pokerové stránky Pokerstars! Ano, i mezi českými hráči jsou tyto stránky velmi populární a neunikly ani naší pozornosti. V tomto článku si ukážeme, že web Pokerstars není jen o pokeru a zaměříme se také na bonusovou nabídku nebo to, jak použít Pokerstars bonusový kód 2022 .

Pokerstars bonusový kód 2022 a bonusové nabídky

Než se vrhneme na podorbné informace o současných bonusech a možnostech registrace, podívejte se na přehled Pokerstars bonus, které současně získáte.

Registrace a ověření herního účtu

Pokud chcete začít hrát na stránkách Pokerstars o skutečné peníze, budete se muset registrovat. Registrace je jednoduchý proces, který vám nezabere více než pět minut. Do připraveného registračního formuláře na stránkách musíte uvést své osobní údaje, jako je telefonní číslo, email nebo datum narození a jméno. Nezapoměňte uvést váš Pokerstars bonusový kód do vyhrazeného políčka. Vyberete si uživatelské jméno a heslo a kliknete na "registrovat" a váš účet bude založen.

Po prvním přihlášení k vašemu kontu budete chtít provést vklad, ale také dokončit ověření totožnosti, které probíhá pomocí předložení několika dokumentů nebo dokladů potvrzujících vaši totožnost. Poté máte plně aktivní účet a můžete začít hrát a sázet dle vaší libosti.

Bonusové nabídky vysvětleny

PokerStars Casino pořádá pravidelné propagační akce v průběhu celého roku v celé řadě her a událostí. Například o Vánocích a dalších sezónních svátcích obvykle nabízejí atraktivní nabídky, dodatečné bonusy, slosování o ceny a další soutěže.

Kromě toho je současně k dispozici bonus za první vklad, až 40dolarů. K získání této odměny potřebujete pouze kód, a úplně postačí provést vklad alespoň 10 USD. Bonus je vyplácen postupně po menších částkách v období 6 dnů a můžete jej využít na libovolné hry.

PokerStars také provozuje věrnostní program Star Rewards, což je název pro VIP klub odměn, který je spojen s uvítacím bonusem a výplatou bodů. I když se nejedná o nejštědřejší věrnostní program na světě, je příjemné vědět, že stačí provést vklad a hrát o skutečné peníze a ihned sbíráte cenné body.

Pokerstars bonusový kód – Nejčastější dotazy pro použití

Poskytuje PokerStars bonusový kód pro nové hráče? Odpověď zní jednoznačně ano. Bonusový kód můžete využít pro získání dalších výhod a jeho uplatnění je velmi snadné, během registrace.

Je hraní na PokerStars Play zdarma? Jednoznačně ano! PokerStars má pro vás možnost hrát zdarma jen pro zábavu s tzv. play money. Díky tomu si můžete buďto zkoušet různé herní strategie, nebo třeba vyzkoušet nové hry bez rizika ztráty peněz.

Má PokerStars Play speciální mobilní aplikaci? PokerStars Play má aplikace, které si můžete stáhnout zdarma. K dispozici je speciální aplikace pro iOS pro iPhony a iPady a aplikace určená pro zařízení s operačním systémem Android.

Jaké platební metody jsou na PokerStars Play k dispozici? Pokud si budete chtít na PokerStars doplnit svůj zůstatek, najdete zde nepřeberné množství bankovních možností a platebních metod, kterými můžete financovat své účty a vybírat své výhry. Možnosti se v jednotlivých zemích liší, ale očekávejte, že zde najdete Visa, MasterCard, Neosurf, ecoPayz, PaySafeCard, Apple Pay, MuchBetter, Skrill, Neteller a mnoho dalších.

Kde najdu Pokerstars bonusový kód? Kód najdete přímo na stránkách Pokerstars v sekci promo akce. Kód bývá někdy zveřejňován také na partnerských stránkách tohoto online kasina.

Má PokerStars Play dobrou zákaznickou podporu? Ano, PokerStars Play má tým vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, kteří udělají vše, co je v jejich silách, aby vám pomohli s případnými problémy, ačkoli nepředpokládáme, že byste se s nimi někdy setkali.



Hodnocení platformy Pokerstars

Sportovní sázky od Pokerstars

V době psaní této recenze tvořilo sportovní sázkovou kancelář PokerStars 24 sportů. Sázkaři se mohou těšit na celou řadu trhů a dílčích trhů, zejména na fotbalové události. K dispozici je zhruba 270 trhů a nabídek na různé zápasy Ligy mistrů. Na populární fotbalové zápasy jsou obvykle k dispozici také kurzy Boost a sázky na přání.

Našli jsme také několik jedinečných a originálních trhů s hráčskými statistikami, včetně střel zpoza branky, dokončených přihrávek a počtu asistencí. Takové trhy obvykle nabízejí pouze přední sázkové kanceláře a na vaše sázky můžete využít také bonus udělený díky Pokerstars bonusový kód.

Pokrytí esportů na PokerStars je obrovské. Pokryty jsou všechny populární hry a události a k dispozici je nespočet celosvětových esportových turnajů, na které lze sázet. Fanoušci esportu si u této sázkové kanceláře mohou vsadit na události Counter-Strike, Dota 2, League of Legends a Rainbox Six.

Díky funkci Cash Out od PokerStars můžete mít své sázky plně pod kontrolou. Sázková kancelář však nenabízí nástroj pro tvorbu sázek, ačkoli sázky na míru jsou dostupné prostřednictvím různých Request-a-Bets, které jsou k dispozici u většiny událostí.

Online casino Pokerstars

PokerStars Casino nabízí opravdu velkou škálu her od předních světových vývojářů kasinových her. Očekávejte hry od NetEnt, Blueprint Gaming, Playtech a Microgaming a spoustu dalších. Hry si můžete vychutnat v prohlížeči prostřednictvím režimu okamžitého hraní, nebo si můžete zvolit stažení platformy PokerStars Casino. Uživatelské rozhraní a rozvržení usnadňují orientaci mezi různými typy her a tituly, a jak se dá od přední značky na trhu očekávat, je z čeho vybírat, takže budete rozhodně mít kde utratit váš bonus získaný díky kód.

Automaty jsou v tomto kasinu velkou událostí a k dispozici jsou stovky různých her. Nejjednodušší způsob, jak se k těmto hrám dostat, je záložka “Sloty”, kde si je můžete filtrovat podle rozlišovacích znaků nebo je prostě seřadit podle abecedy. K dispozici je výběr karetních a stolních her, který pokrývá všechny standardy a některé další, ale není největší.

K dispozici je také výběr video pokerových titulů, které najdete pod záložkou Video Poker v hlavní navigační nabídce her. Využijte vás Pokerstars bonusový kód a zahrajte si třeba live hry. Online kasino s živým krupiérem je tu pro vás a najdete zde řadu oblíbených stolních her, které jsou nepřetržitě živě streamovány předním poskytovatelem živých kasin Evolution gaming, s vysoce kvalitními streamy pro co nejrealističtější atmosféru kasinových her.

Uživatelská zkušenost s webem Pokerstars

Uživatelská zkušenost s použitím webových stránek je skvělá. Web je dobře navržen a velmi snadno se na něm orientuje. Dostanete se rovnou do kasinové části webu, ale můžete snadno překlikávat do jincáh částí, jako jsou sportovní sázky BetStars a poker PokerStars. V horní části máte také k dispozici nabídky Odpovědné hraní, Nápověda a Jazyky, bez ohledu na to, v jaké části webu se zrovna nacházíte.

Posunutím dolů se snadno dostanete ke hrám – s miniaturami doporučených her, denních jackpotů, exkluzivních, nových, mega jackpotů, živého kasina, slotů a karetních a stolních her. V horní části stránky máte možnost podívat se na automaty, živé kasino a karetní a stolní hry. K dispozici byla také funkce vyhledávání, takže jste mohli vyhledávat jednotlivé hry.

Kromě toho můžete také přejít so sekce s bonusy nebo vyhledat bonusový kód, což vám umožní přístup k přehledu o tom, jaké jsou aktuální nejlepší nabídky.

Kvalita zákaznické podpory

Pokud budete mít nějaký dotaz, nebo třeba problém, vždycky se můžete obrátit na zákaznickou podporu. To platí i v případě, že si nebudete vědět rady, jak použít kód. Reakce podpory jsou velmi rychlé a primárním způsobem kontaktu je e-mail: support@pokerstars.com. Pokud máte dotaz, který nesnese odklad a potřebujete rychle poradit, můžete využít také živý chat.

Dostupné platební možnosti

Každý kdo si vybírá nové stránky pro poker, nebo třeba sázení na sporty, rozhodně musí překontrolovat dostupné platební metody. U Pokerstars máte skvělou nabídku možností, od klasiky až po moderní platební metody. Nyní se zaměříme na to, jak provedete vklady a výběry i bez použití Pokerstars bonusový kód.

Vklady

Když se poprvé přihlásíte k vašemu účtu, můžete ihned přistoupit k vložení peněz na váš účet, pokud chcete získat uvítací bonus, nebo začít hrát o skutečné peníze. Jaké možnosti máte k dispozici?

Platební karty: MasterCard, Maestro, Visa,

MasterCard, Maestro, Visa, Elektronické peněženky: AstroPay Card, Neteller, Entropay, Paysafe Card, PayPal, EcoPayz, Apple Pay, Skrill, Neosurf, a další

AstroPay Card, Neteller, Entropay, Paysafe Card, PayPal, EcoPayz, Apple Pay, Skrill, Neosurf, a další Bankovní převody: převody z místních bank a nebo šeky

Co se týče zpracování plateb, každá zvolená metoda se liší a u některých musíte počítat s časovou prodlevou. Nejdéle obvykle trvají bankovní převody a zpracování šeků. Nejrychleji fungují elektronické peněženky.

Platební metoda Poplatek Minimální vklad VISA Bez poplatku €5 MasterCard Bez poplatku €5 PayPal Bez poplatku €5 PaysafeCard Bez poplatku €5 Skrill Bez poplatku €5 Neteller Bez poplatku €5 Trustly Bez poplatku €5 Neosurf Bez poplatku €5 Bankovní převody Bez poplatku €5 Webmoney Bez poplatku €5 MuchBetter Bez poplatku €5 Google Pay Bez poplatku €5

Výběry výher

U výběru máte možnost vybrat opět z různých druhů platebních metod. Skvělé je, že většina z nich má pouze velmi malé limity pro nutný minimální výběr a nepotřebujete žádný kód. Podívejte se do naší přehledné tabulky.

Platební metoda Minimální výběr Doba zpracování VISA €10 Až 48 hodin MasterCard €10 Až 48 hodin PayPal €10 Až 24 hodin Skrill €10 Až 24 hodin Neteller €10 Až 24 hodin Bankovní převod €10 1-4 dní WebMoney €10 1-4 dní MuchBetter €10 1-4 dní

K dispozici jsou vám vaše výběry obvykle během 24-48 hodin, což je lepší než u mnoha jiných online kasin, které mají dobu zpracování často až 72 hodin. Rychlost, s jakou dostanete svůj výběr, závisí na metodě, kterou použijete.

U elektronických peněženek byste měli své peníze dostat do 24 hodin. U platebních karet za cca 2 dny, u bankovních převodů také a u šeků musíte počátat s více dny, někdy až pěti. Všechny výběry jsou bez poplatků. Celkově jsou výběry nadprůměrně rychlé a Pokerstars nemá stanoveno žádné maximum, což velmi oceňujeme.

Mobilní aplikace Pokerstars a návod ke stažení

Skvělé na aplikaci Pokerstars je, že je zdarma, vypadá skvěle a lze ji snadno stáhnout a nainstalovat na jakékoli zařízení. Poskytují také několik skvělých herních funkcí pro přizpůsobení vzhledu vašeho stolu, možnosti barev karet a samozřejmě automatický mucking. Zde je seznam některých dalších funkcí této aplikace.

Přizpůsobení avatarů a designu stolu

Webová pokladna, která vám umožní provádět veškeré bankovní operace přímo z mobilního zařízení.

Více stolů – až 5 stolů na iPadech a až 4 stoly na ostatních zařízeních

Možnost sledovat animované přehrávání posledního rozdání a prohlížet si historii rozdání

Funkce vyhledávání pro vyhledávání a sledování konkrétních hráčů

Výukové programy speciálně navržené pro uživatele telefonů a tabletů Možnost chatovat s ostatními hráči

Dále zjistěte Mobilní aplikace Pokerstars 2022 .

Z aplikace můžete také provést vklad, vsadit si na sport, nebo třeba kontaktovat zákaznickou podporu a spravovat Pokerstars bonus na herním účtu. V aplikaci je možné se registrovat, vložit Pokerstars bonusový kód a také ověřit váš účet. Appka je dostupná pro iOS i Android telefony.

Výhody a nevýhody

Před závěrečným shrnutím se společně podíváme také na souhrn kladných a záporných stránek, které jsme během recenze objevili. Podívejte se na ně do naší tabulky:

Výhody Nevýhody ✅Velký výběr živých her ❌Menší počet bonusů ✅Možnost sázet na sporty i hrát online casino ❌Omezení pro některé země ✅Velký výběr platebních možností ❌Není možné použít české koruny

Závěrečné hodnocení Pokerstars

Jak jsme předpokládali, stránky Pokerstars mají málo nedostatků a není jim z pohledu hráče moc co vytknout. Velký výběr her, živé stoly pro hraní kasinové klasiky, jackpot sloty ve velkém zastoupení, vlastní software a aplikace nejen pro hraní pokeru, nebo třeba velký výběr dostupných platebních metod. Všechny tyto apsekty dělají Pokerstars velmi atraktivní i pro české hráče.

Z menších nedostatků můžeme jmenovat například absenci českých korun pro platby, nebo menší výběr bonusů dostupných pro české hráče. Celkově se ale jedná o velmi bezpečné a kvalitní stránky, kde můžete použít také Pokerstars bonusový kód a získat si další výhody, nebo se zapojit do VIP klubu odměn.