Nejlepší online casino 2023 v České republice !

Zde je seznam nejlepších online kasin v CZ. Seznam je vytvořen na základě hodnocení, zda má kasino licenci atd.



Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! 18+.

Nejlepší online casino v České republice 2023

Nejlepší casino bonusy – Fortuna

Nabídka bonusů ve Fortuně je jedna z nejpestrejších, takže máte z čeho vybírat.

AKTIVOVAT BONUS FORTUNA

Uvítací bonus

V rámci uvítacího bonusu s Fortuna promo kódem máte šanci získat 100 % bonus k vašemu prvnímu vkladu až do výšky 1 000 Kč

Ostatní bonusy

Nejlepší české online casino by ale mělo mít v nabídce i další bonusy. Proto je zde i Megabonus zahrnující čtyři bonusy v jednom a celkovou sumou až 50 000 Kč. Jde o čtyři vklady, které na sebe navazují a nabízejí bonus od 25 % až do 100 %.

Výhody a nevýhody

✅Výhody✅ ❌Nevýhody❌ ✅Nabídka kvalitních her ❌Menší počet vydavatelů ✅Jednoduchý a přehledný dizajn ❌Vyšší nároky pro zisk bonusů ✅Ověřená a důvěryhodná firma

Zkušenosti s kasinem

Fortuna patří mezi legální online casina, jelikož je to vůbec nejstarší hazardní společnost u nás. Její casino je sice mladší ale má k dispozici dobré bonusy i nabídku her, včetně Fortuna Promo Kódu. Nejvýznamnějším vydavatelem je zde Playtech, kterého hry stojí za to. Kasino nabízí interaktivní a moderní dizajn, kde všechno funguje tak jak má.

Fortuna má legální licenci z 24.2. 2017.

Nabízené bonusy v Betano

Betano je sice mladé kasino, ale jeho bonusy se právem řadí mezi ty nejlepší casino bonusy.

AKTIVOVAT BONUS BETANO

Uvítací bonus

Betano si pro nové hráče připravil 100 % uvítací bonus až do výše 3 000 Kč. Na bonus se samozřejmě vztahují podmínky, se kterými je nutné se obeznámit.

Ostatní bonusy

Za ověření účtu vás Betano taky odmění, a to sázkami zdarma v hodnotě 300 Kč a 50 zatočeními ve hře Multi Vegas 81. Krom toho máte každé pondělí šanci získat 40 zatočení ve hře Starburst.

Výhody a nevýhody

✅Výhody✅ ❌Nevýhody❌ ✅Bohatá nabídka her ❌Mladší casino ✅Lehká orientace ❌Nudný dizajn casina ✅Možnost hrát zdarma

Zkušenosti s kasinem

I když Betano u nás působí jen krátce, dle mnohých názorů je právě ono to nejlepší internetové casino, i díky Betano Promo Kódu. Zatím jsme nezaznamenali žádné stížnosti jeho směrem, proto se nemáte čeho obávat.

Betano má legální licenci z 13. dubna 2022

SynotTip casino a jeho bonusy

Ostudu si neudělá určitě ani SynotTip, který má dle mnohých ty nejlepší casino bonusy.

AKTIVOVAT BONUS SYNOTTIP

Uvítací bonus

SynotTip nabízí 100 korun za dočasnou registraci, 200 korun za ověření identity a dalších 200 korun za ověření bankovního účtu.

Ostatní bonusy

Pro nové hráče v casinu je k dispozici i bonus, který nabízí až 300 volných zatočení ve hře Mysterious Atlantis od Synot Games. Jejich počet sa ale odvíjí od výše vašeho vkladu. Obdobné bonusy by nejlepší české casino určitě mělo nabízet.

Výhody a nevýhody

✅Výhody✅ ❌Nevýhody❌ ✅V nabídce i vlastní hry ❌Starší dizajn ✅Skvělá nabídka bonusů ❌Pomalejší odezva prostředí ✅Hry od známých vydavatelů

Zkušenosti s kasinem

SynotTip je druhá nejstarší hazardní spoločnost v České republice, proto je určitě kandidátem na nejlepší české online casino. Zásluhu na tom má určitě i SynotTip Promo Kód.

SynotTip má legální licenci z 22.8. 2017.

Sazka hry a nabízené bonusy

Sazku znají všichni hlavně kvůli loteriím, ale v nabídce má i kasino, které ale ty nejlepší casino bonusy nenabízí.

AKTIVOVAT BONUS SAZKA

Uvítací bonus

Sazka nabízí 100 korun za první vklad, 200 korun za dokončení registrace a bonus ve výšce 100 % do až 5 000 Kč.

Ostatní bonusy

I když Sazka nabízí hned několik bonusů, většina z nich se vztahuje pro kurzové sázky a loterie. Pro kasino teda kromě uvítacího bonusu nejsou žádné další bonusy k dispozici – něco co by nejlepší internetové casino obsahovat mělo.

Výhody a nevýhody

✅Výhody✅ ❌Nevýhody❌ ✅Hravý vzhled ❌Nedostatek bonusů ✅Dobrá nabídka her ❌Méně zkušeností ✅Štědrý uvítací bonus

Zkušenosti s kasinem

Sazka je na českém trhu poměrně známá, ale pŕedevším pro svoje kurzové sázky. Jestli se chce říkat nejlepší online casino, tak bude muset nalákat víc hráčů, a to třeba i přes Sazka bonusový kód.

Sazka má legální licenci z 26.2. 2017.

Nabídka bonusů v PokerStars kasině

Stránka PokerStars se proslávila hlavně pokerem, ale dobře našlápnuto má i její kasino, které zatím sice nemá v nabídce nejlepší casino bonusy na trhu, ale časem může mít.

AKTIVOVAT BONUS POKERSTARS

Uvítací bonus

Casino PokerStars nabízí pro nové hráče bonus až v hodnotě 40 dolarů, za první vklad v minimální výši 10 dolarů.

Ostatní bonusy

Všechny další bonusy v PokerStars se vztahují jenom na Poker, takže pro hráče v online kasinu nic dalšího k dispozici není.

Výhody a nevýhody

✅Výhody✅ ❌Nevýhody❌ ✅Moderní dizajn ❌Jenom uvítací bonus ✅Rychlá odezva ❌Omezený výběr her ✅Kvalitní stolové hry

Zkušenosti s kasinem

S kasinem v PokerStars ještě moc hráčů zkušenosti nemá, ale jelikož se jedná o ověřenou značku na poli pokru, tak by s ním problém být neměl. Určitě doporučujeme při registraci využít PokerStars Bonusový Kód.

PokerStarts má legální licenci z 28.3. 2020.

Co je to online kasino?

Online casino je casino, které není ve fyzické podobě, ale pouze virtuálně na internetu. Z celého světa umožňuje hrát hazardní hry online přes mobil, počítač nebo z jakéhokoliv zařízení s přístupem k internetu, pokud z vašeho místa máte přístup k internetu. Internetové kasino vám nabízí hrát různé hry nebo automaty, když si k nim vložíte peníze. V podstatě to funguje stejně, jako casino, které můžete znát z fyzické podoby ve vašem městě. Ale jednou z výhod, které tyto casina nabízejí je, že si většinu her můžete vyzkoušet i zdarma bez výhry. Přes tento systém se může člověk naučit různé herní strategie, bez kterých se v tomto herním světě neobejdete. Také si přes tyto online casina můžete zahrát hry, které znáte z těch fyzických. Jako je např.: Ruleta, Poker, Blackjack, ale také kostky, losy nebo třeba bingo. Další výhodou je, že tato casina nabízejí různé bonusy, pro které ale musíte splnit různé podmínky a ty jsou často mnohem těžší, než tyto casina uvádějí. Ve fyzických casinech většinou musíte dát hotovost, ale u online casina to platíte platební kartou, bankovním převodem, kryptoměnami nebo internetovou pěněženkou. Toto všechno, co jsme napsali v této části, najdete i v tomto článku, kde jsme uvedli online casino cz.

Jak si vybrat české online casino?

Internetové kasino byste si měli vybrat podle recenzí a reputace vámi vybraného casina, ale také podle vašich preferencí. To, co by vám mohlo sedět, jsme se snažili velmi podrobně vypsat v tomto článků. Takže které casino online cz si vyberete, je čistě na vás, ale pokud si vyberete některé z neznámých, tak tím můžete riskovat své peníze, protože ne všechny svou činnost dělají legálně a snaží se lidi na internetu podvést pro svůj prospěch. Ale u těch, co jsme se uvedli se ničeho zmíněného nemusíte bát. Ty jsou v Česku velmi známé a legální.

Často kladené otázky

Jak mám vybrat to nejlepší online casino?

Nejlepší české casino se vybírá těžce, ale na začátek je dobré určit si priority, co od kasina očekáváte – top bonusy, bohatý výběr her nebo příjemné prostředí.

Z jakých kasin můžu vybírat?

Dle zkušeností a popularity jednotlivých online kasin na českém trhu, doporučujeme vybírat z kasin Fortuna, Betano, SynotTip, Sazka, Apollo a PokerStars.

Na co bych si mél dávat pozor při výběru?

Důležité je dobře se obeznámit s každým kasinem a plně porozumět co je na jejich stránce, co nabízí a hlavně se neunáhlit.

Které online casino působí v České republice nejdelší dobu?

Nejstarší a zároveň i nejoblíbenější stránkou je Fortuna, která je zároveň považována za to nejlepší online casino dle většiny hráčů.

Jsou důležitější hry, vydavatelé nebo bonusy?

Zde je výběr jen a jen na vás – jestli preferujete široký výběr her, tak si vyberte kasino, které jich má co nejvíc. Jestli si ale potrpíte na kvalitní vydavatele, tak byste se měl ohlížet právě po nich. To samé platí i pro bonusy.

Co mám dělat až najdu to nejlepší online casino pro mně?

Prvním krokem je registrace, včetně využití nabízeného promo kódu, které jsme si uvedli výše. Výrazně vám usnadní vaše začátky v casině, a vy se tak budete cítit o něco líp.

Závěr

I když bychom všichni rádi věděli, které je to nejlepší online casino, pravda je taková, že to musí zjistit každý sám. Nejdůležitější je ale zvažovat jenom legální online casina, které mají náležité licence. Pak už to závisí jenom na vašich osobních preferencích, co chcete aby to nejlepší online casino pro vás obsahovalo – jestli jsou to štědré bonusy, populární hry nebo známá jména vydavatelů.