MS ve fotbale 2022 Tipy – Nejlepší typy na skupinu B

V tomto článku naleznete naše skupina B tipy na MS ve fotbale. MS ve fotbale 2022 tipy na skupinu B předpokládají, že Anglie má šanci vyhrát celá turnaj. Nejprve však bude muset projít přes USA, Wales a Írán.

Sázkové předpovědi na skupinu B: Vítěz skupiny

Jeden tým vyniká ve skupině B a tím je Anglie. Většina tipérů i analytiků předpokládá hladký průběh pro Tri Levy. Až 63% šance na výhru ve skupině je až třetí nejvyšší ze všech týmů na Mistrovství. Skupina B kurzy dávají Anglii až neuvěřitelnou 85% šanci na postup ze skupiny. Anglie do turnaje nastupuje po velmi neúspěšné sérii zápasů, ale právě na MS mají šanci získat ve skupinové fázi potřebný rozběh, který je může nakopnout až do finále.

Sázkové předpovědi na skupinu B: Postupující ze skupiny

Šanci získat postupové druhé místo ve skupině B mají všechny zbývající týmy. Wales, USA i Írán mají své silné stránky. Skupina B tipy však nejvíce favorizují tým USA na postup z druhého místa. USA má šanci 30%, jak říkají skupina B tipy. Jen velmi těsně za nimi následuje s 28% šancí na postup z druhého místa druhý ostrovní tým této skupiny Wales. Týmu z Íránu dává skupina B analýza šanci přibližně 19 %, což také není málo.

Skupina B kurzy na zápasy

Nejtěsnější zápasy by se měly odehrávat mezi týmy bojujícími o druhé místo ve skupině. A to zejména zápas mezi USA a Walesem. V tomto zápase, který se odehraje již 21. 11., je mírně favorizovaný tým USA s kurzem 2.70. Wales má kurz na výhru 3.00, což je ve většině sázkových kanceláří kurz totožný s tím na remízu v tomto zápase.

Většina fanoušků se stejně nejvíc těší na zápasy favorita. Nejzajímavější zápas Anglie by měl být proti Walesu. Ostrovní rivalita a oba velmi kvalitní týmu mohou divákům přinést skvělý zážitek a sázkařům příležitost zamíchat pořadí. Anglie je favorizována i kurzy a to kurzem 1.6. Kurz na Wales se pohybuje kolem 6:00. To se však ještě může změnit, jelikož je to pro oba týmy poslední zápas ve skupině.

Předpovědi, analýza skupiny B na MS 2022

Analýza skupiny B – Írán

Írán se na turnaj vrátí i se staronovým trenérem Carlosem Quirozem. S jeho pomocí více fanoušků věří, že by se Írán mohl dostat do vyřazovací fáze turnaje. To se jim zatím nepodařilo ani jednou ze šesti mistrovství, na kterých už byli. Při asijské kvalifikaci na Mistrovství svět ve fotbale dostali pouze 4 góly za 10 zápasů. Jejich obrana tak bude tvrdým oříškem pro ostatní týmy, přestože je Írán nejmenším favoritem pro postup podle skupiny B analýzy. Poté, co Íránu hrozilo, že se turnaje nebude moci zúčastnit vůbec, budou chtít dokázat svou pozici na tomto turnaji.

Analýza skupiny B – Wales

Pro Wales je účast na Mistrovství světa ve fotbale 2022 obrovská věc. Naposledy se na něj dostali v roce 1958, kdy se probojovali až do čtvrtfinále. Pro tento malý stát, který žije fotbalem, umí tato zima přinést úspěch historických rozměrů. Nadšení fanoušků jsme mohli sledovat už na EURO. Můžeme se těšit na velké nasazení v podání tohoto týmu. Největší hvězdy Walesu Bale a Ramsey však už nejsou to, co bývaly před pár lety a zbytek týmu, byť kvalitní se na ně zatím netáhne. Určitě se však i my rádi podíváme na to, co dokážou předvést.

Analýza skupiny B – Anglie

Anglická Premier League je stále sledovanější i ve světě, zejména proto, že v mnoha klubech se objevují hvězdy a samotné týmy nabírají na kvalitě. Mnoho hráčů z těchto předních týmů uvidíme hrát za Anglii. Tento tým však nastupuje po nejdelší sérii zápasů bez výhry od roku 1993 a to 6 zápasů. Budou se proto potřebovat vzchopit a ukázat světu, že Tři Lvi patří mezi špičku. Netradiční termín průběhu mistrovství může Anglii napomoci díky větší dostupnosti nejlepších hráčů a to zejména ve skupinové fázi.

Analýza skupiny B – USA

USA má velmi organizovanou ligu a v kvalifikacích dokázaly nastřílet soupeřům mnoho gólů. Určitě to nebude jeden z horších týmů na tomto turnaji. Přesto, jaký potenciál USA má MS ve fotbale tipy na skupinu B jim dávají šance rovné tak malému státu jako je Wales na postup. Skupina B analýza má zejména pochybnosti o obraně týmu z USA. I zde nás však ještě mohou čekat překvapení.

