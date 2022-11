MS ve fotbale 2022 – Nejlepší sázky a kurzy Skupina H

Dnes jsme si pro vás připravili článek o skupině H. Dozvíte se v něm, kdo je favoritem na postup ze skupiny a které týmy budou bojovat o postup do vyřazovací fáze MS v Kataru.

Skupina H – Tipy na vítěze skupiny

Když se podíváme na tipy skupiny H, stojí za zvážení, který z národních týmů obsadí první místo. Portugalsko je považováno za favorita této skupiny, ale co přitahuje pozornost, jsou nedávné klubové problémy Cristiana Ronalda. Projeví se to ve slabší hře pro Portugalsko? Možná. Ovšem na druhou stranu mají Portugalci vyrovnané složení, ve kterém jsou ty největší evropské hvězdy.

Poslední významný úspěch Portugalců přišel v roce 2016, kdy vyhráli mistrovství Evropy. Nyní jsou zařazeni mezi široké kandidáty na boj o Mistrovství světa. Na Cristianu Ronaldovi může hodně záležet, ale není sám. Má kolem sebe hráče jako Ruben Dias, Nuno Mendes, Joao Cancelo, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernando Silva a Rafael Leao. I se zraněným Diogo Jotou a výše zmíněnou horší dispozicí CR7 má Portugalsko velký potenciál jak v defenzivě, tak v ofenzivě.

Vyhraje Portugalsko skupinu? Podle nás je to vysoce pravděpodobné a jediní, kdo tomu může zabránit, jsou Uruguayci. Zápas mezi Portugalem a Uruguayí se odehraje ve druhém kole skupinové fáze a je možné, že půjde o nejdůležitější zápas v boji o první místo. Uruguay porazila na mistrovství světa 2018 Portugalsko a vyřadila je v osmifinále. Čas na velkou odvetu? Portugalci podle nás zvítězí v přímém souboji, což jim otevře cestu k postupu z prvního místa.

Skupina H – Kdo další postoupí ze skupiny?

Nyní, když znáte naše tipy na vítěze skupiny H, podíváme se na to, kdo by mohl být tím druhým postupujícím. Myslíme si, že to bude Uruguay. Na posledních třech MS postoupili Uruguayci ze skupiny. Týmy, které se jim v tom budou snažit zabránit jsou Ghana a Jižní Korea.

Nejen, že při sázení na skupinu H stojí za zmínku, že Ghana ani Jižní Korea nemají kladnou bilanci přímých zápasů proti Uruguayi. Ano, věříme, že je Ghana lepším týmem, takže nakonec to bude Jižní Korea, kdo skončí v této náročné skupině na MS v Kataru poslední.

vsaďte si zde

Skupina H – Kdy bude hrát?

Uruguay: Jižní Korea – 24.11. 14:00, Portugalsko – 28.11. 20:00, Ghana – 2.12. 16:00

Portugalsko: Ghana – 24.11. 17:00, Uruguay – 28.11. 20:00, Jižní Korea – 2.12. 16:00

Ghana: Portugalsko – 24.11. 17:00, Jižní Korea – 28.11. 14:00, Uruguay – 2.12. 16:00

Jižní Korea: Uruguay – 24.11. 14:00, Ghana – 28.11. 14:00, Portugalsko – 2.12. 16:00

Přečtěte si také – Kde sledovat ms ve fotbale 2022

Portugalsko jako širší favorit

Tipy skupiny H, které jsme ukázali, ukazují, že největším favoritem na postup z prvního místa jsou Portugalci. Není divu, vždyť sestava mistrů Evropy 2016 je plná hvězd toho nejvyššího kalibru. I přes horší formu Cristiana Ronalda má Portugalsko hráče, kteří dokážou vzít zodpovědnost na sebe.

vsaďte si zde

Ghana chce odplatu

Ghana nehrála na minulém mistrovství světa a v minulém ročníku Afrického poháru národů vypadla ve skupinové fázi. Tato reprezentace má svá nejlepší léta jasně za sebou, ale i přes to neztrácí naději na postup do vyřazovací fáze. Bude to však nesmírně obtížné.

Má Uruguay nejlepší roky za sebou?

Kurzy skupiny H ukazují, že Uruguay by měla s jistotou postoupit do vyřazovací fáze. Tíha útočné hry může ležet na Darwinu Nunezovi, ale ostatní ho musí následovat, pokud chce Uruguay ohrozit Portugalsko. Samozřejmě se MS účastní i Luis Suarez a Cavani, ale ti mají nejlepší léta za sebou. Na posledním Mistrovství světa, stejně jako v předchozím ročníku Copa America, se Uruguayci dostali do čtvrtfinále.

vsaďte si zde

Jižní Korea je jasným outsiderem

Překvapí Jižní Korea na letošním MS? Nemyslíme si a věříme, že kurzy skupiny H ukazující, že jsou nejslabším týmem na sázce, jsou správné. Jižní Korea na Mistrovství světa postoupila ze skupiny pouze dvakrát – v letech 2010 a 2002, kdy Mistrovství světa spolupořádala. Až čtvrtfinále na posledním Asijském poháru ukázalo, že má tato reprezentace své problémy, i přesto, tam nehrála s tak velkými týmy, jako je Portugalsko nebo dokonce Uruguay.

vsaďte si zde