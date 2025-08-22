Man. City – Tottenham: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat
Manchester City a Tottenham se spolu utkají po úspěšných vstupech do sezóny od obou týmů. Pro favorizované City to rozhodně nebude jednoduchý zápas. Naše Man. City – Tottenham tipy si můžete přečíst v tomto článku:
Man. City – Tottenham kurzy
Man. City – Tottenham tipy
Oba týmy vstřelí gól
Oba týmy odehrály v prvním kole skvělý zápas a bez problémů potvrdily roli favorita. Oba navíc vypadaly skvěle dopředu a myslíme si, že ani jeden tým neodejde z tohoto šlágru druhého kola bez vstřelené branky.
Neprohra Man. City
Zároveň si myslíme, že doma s Tottenhamem Manchester City neprohraje. Je favoritem tohoto zápasu a má velkou šanci tuto roli potvrdit proti slabšímu Tottenhamu, který je stále oslaben zraněními.
Analýza zápasu Man. City – Tottenham
Man. City
Manchester City začal svou sezónu venku jako favorit na stadionu Wolves. Od začátku bylo City lepším týmem a skoro nic svému soupeři nedovolil. Ve 34. minutě po krásné akci otevřel skóre Haaland. O tři minuty později na něj navázala nová posila Reijnders a City v poločase vedlo již 2:0. Druhý poločas šel na stejné vlně. Haaland vstřelil druhý gól a v 81. minutě vstřelil ještě vítězný gól Cherki. City bralo v prvním kole vítězství 4:0. City bude proti Tottenhamu bez Savinha, Phillipse, Gvardiola a Kovačiće.
Tottenham
Tottenham svou sezónu začal doma proti Burnley. Začal velmi rychle. Již v desáté minutě otevřel skóre Richarlison. Burnley mělo také své šance a skoro se Tottenhamu vyrovnalo v počtu pokusů. Do začátku druhé půle však zůstalo skóre stejné. V 60. minutě za Tottenham přidal další branku Richarlison a skóre bylo již 2:0. O šest minut později na něj navázal ještě Johnson vítěznou brankou a Tottenham se radoval z výhry 3:0. Tottenhamu bude v prvním venkovním utkání chybět Udogie, Kulusevski, Maddison, Dragusin, Takai, Solomon, Gil a Bissouma.
Často kladené otázky Man. City – Tottenham tipy
Kdy a kde se bude hrát tento zápas?
Tento zápas se bude hrát 23.8. v 15:30 v Manchesteru na Etihad Stadium.
Kde můžu sledovat tento zápas?
Tento zápas můžete sledovat na CANAL+ Sport.
Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?
Hlavním rozhodčím tohoto zápasu bude Peter Bankes.