Man. City – Tottenham: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Manchester City a Tottenham se spolu utkají po úspěšných vstupech do sezóny od obou týmů. Pro favorizované City to rozhodně nebude jednoduchý zápas. Naše Man. City – Tottenham tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Man. City – Tottenham kurzy

Tip 1

VS

Výhra Man. City

1.48

Tip 2

VS

Remíza

4.45

Tip 3

VS

Výhra Tottenhamu

5.70

Man. City – Tottenham tipy

Oba týmy vstřelí gól

Oba týmy odehrály v prvním kole skvělý zápas a bez problémů potvrdily roli favorita. Oba navíc vypadaly skvěle dopředu a myslíme si, že ani jeden tým neodejde z tohoto šlágru druhého kola bez vstřelené branky.

Neprohra Man. City

Zároveň si myslíme, že doma s Tottenhamem Manchester City neprohraje. Je favoritem tohoto zápasu a má velkou šanci tuto roli potvrdit proti slabšímu Tottenhamu, který je stále oslaben zraněními.

Man. City - Tottenham tipy

Analýza zápasu Man. City – Tottenham

Man. City

Manchester City začal svou sezónu venku jako favorit na stadionu Wolves. Od začátku bylo City lepším týmem a skoro nic svému soupeři nedovolil. Ve 34. minutě po krásné akci otevřel skóre Haaland. O tři minuty později na něj navázala nová posila Reijnders a City v poločase vedlo již 2:0. Druhý poločas šel na stejné vlně. Haaland vstřelil druhý gól a v 81. minutě vstřelil ještě vítězný gól Cherki. City bralo v prvním kole vítězství 4:0. City bude proti Tottenhamu bez Savinha, Phillipse, Gvardiola a Kovačiće.

Tottenham

Tottenham svou sezónu začal doma proti Burnley. Začal velmi rychle. Již v desáté minutě otevřel skóre Richarlison. Burnley mělo také své šance a skoro se Tottenhamu vyrovnalo v počtu pokusů. Do začátku druhé půle však zůstalo skóre stejné. V 60. minutě za Tottenham přidal další branku Richarlison a skóre bylo již 2:0. O šest minut později na něj navázal ještě Johnson vítěznou brankou a Tottenham se radoval z výhry 3:0. Tottenhamu bude v prvním venkovním utkání chybět Udogie, Kulusevski, Maddison, Dragusin, Takai, Solomon, Gil a Bissouma.

Často kladené otázky Man. City – Tottenham tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 23.8. v 15:30 v Manchesteru na Etihad Stadium.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na CANAL+ Sport.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Hlavním rozhodčím tohoto zápasu bude Peter Bankes.

Dne 22. srpna 2025
Napsal : Vojta G.

Velký fanoušek sportů a hlavně fotbalu. Fanoušek Barcelony a českého národního týmu. S psaním originálních textů mám pár letou zkušenost. Stejně tak se sázením, u kterého v mých článcích přináším tipy.