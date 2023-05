Korunka výsledky – Kdy a kde najít losování

Chcete se dozvědět kdy a kde najít výsledky Korunka loterie? Potom je tento článek právě pro vás. Zjistíte zde v kolik losování probíhá, kde probíhá, kolik losy do Korunka loterie stojí a jaká je možná odměna z výher v této loterii. Pro všechny tyto informace o Korunka výsledky se podívejte zde.

Korunka výsledky – Kontrola tiketů

Všechny informace o vaších výhrách a tiketech naleznete na webu Korunky. Výsledky Korunka tiketu můžete provést přímo na stránkách Korunky, v jejich mobilní aplikaci nebo fyzicky na pobočce.

Přejít ke kontrole tiketu

Informace o Korunka slosování a výsledcích

Korunka loterie slosování se vysílá dvakrát denně a to odpoledne a večer každý den v týdnu. O víkendu také. Můžete sledovat přímý přenos nebo záznam, když přímý přenos zmeškáte. Na přímý přenos slosování se můžete podívat na webu Korunky a záznam na jejich Youtube kanálu.

Korunka losy a jejich cena

V nabídce Korunky je až osm her, ve kterých si můžete vsadit. Každá má jinou výhru, cenu i pravidla, takže si každý najde své. Zde si všechny losy popíšeme a dáme vám informace o jejich výhrách, cenách a případné výhře. Výherní částka je u Korunky fixní, takže se nerozdělí mezi všechny hráče, ale uvedena výhra jde pouze jednomu šťastlivci.

Korunka dvacet za 20 – Vyhrej až 20 milionů Kč

Nejzákladnější hrou v Korunka loterii je hra dvacet za 20. Vyhrát můžete až 20 milionů Kč, ale pro tuto částku musíte uhodnout všech šest čísel správně. Hraje založená na tom, že si vyberete šest čísel, na která chcete vsadit 20Kč a poté se losuje celkově z 49 čísel. Výhru v této hře obdržíte i při jednom uhodnutém čísle, ale to vám ani nevrátí váš vklad.

Při jednom uhodnutém čísle dostanete polovinu vkladu, u dvou se vám vklad vrací. Svou šanci můžete i znásobit, když vsadíte více tiketů. To už záleží jen na vás.

6 čísel – 20 mil.

5 čísel – 50 000Kč

4 čísla – 770Kč

3 čísla – 120Kč

2 čísla – 20Kč

1 číslo – 10Kč

Korunka šestka – Vyhrej až 5 milionů Kč

Šestka od Korunky je další možnou variantou, jak v této loterii vyhrát peníze. Maximální Korunka výsledky výhrou u Šestky je 5 milionů Kč, ale můžete vyhrát až 10 milionů Kč, pokud vsadíte dvojnásobek základního vkladu, kterým je 35Kč. Abyste vyhráli maximální výhru, musíte uhodnout všech šest čísel. Dále minimálně tři, abyste vůbec něco dostali.

6 čísel – 5/10 mil.

5 čísel – 250 000/500 000Kč

4 čísla – 2500/5000Kč

3 čísla – 500/1000Kč

2 čísla – 35/70Kč

1 číslo – 0Kč

Korunka Hop Trop – Vyhrej až 2 miliony Kč

Korunka Hop Trop je další zajímavou hrou v Loterii Korunka, ve které můžete vyhrát až 2 miliony Kč. U této hry tipujete pouze pět čísel za 10kč. Vyhrát můžete už při uhodnutí jednoho čísla a to pětinásobek vašeho vkladu. Vaše výhra se odvijí od počtu vaších tiketů, kterých, může být až pět. Na výsledky Korunka loterie se i u této hry můžete podívat na webu Korunky.

5 čísel – 2 mil. Kč

4 čísla – 85 000Kč

3 čísla – 5 500Kč

2 čísla – 450Kč

1 číslo – 50Kč

Korunka Kombi – Vyhrej až 12 milionů Kč

Korunka Kombi je velmi oblíbenou hrou, protože si v ní můžete udělat “vlastní tiket”. U této hry si můžete vybrat, kolik čísel chcete tipovat. Tento počet se pohybuje od 3 do 16 a maximální výhrou je 12 milionů Kč. Korunka Kombi výsledky si můžete ověřit na webu Korunky. Tvoříte zde různé kombinace sólo čísel dvojic až po pětice. To záleží na vás. Vsadit můžete na tuto hru už od 1Kč, ale celková hodnota tiketu musí být minimálně 10Kč. Musíte vytvořít co největší počet kombinací, protože pak máte větší šanci na Korunka Kombi výsledky.

Korunka Kombi Plus – Vyhrej až 12 milionů Kč

Korunka Kombi Plus je rozšířenější verze Korunky Kombi. Tipovat můžete mezi 2 až 32 čísly, které můžete rozdělit až do šestnácti skupin. Maximální výhra je znovu 12 milionů Kč. Pravidla jsou stejná jako u Kombi, čím více skupin uděláte, tím větší šance na větší výhru.

Korunka na 3 – Vyhrej až 2 500Kč

U této hry tipujete pouze 3 čísla. Maximální Korunka výsledky výhra je 2 500Kč při minimálním vkladu 15Kč, ale vložit můžete až 225Kč. Výhra se vám násobí podle toho kolik vložíte. Při uhodnutí jednoho čísla se vám vklad vrací.

3 čísla – 2 500Kč

2 čísla – 50Kč

1 číslo – 15Kč

Korunka na 4 – Vyhrej až 15 000Kč

U Korunky na 4 je to podobné, ale tipujete 4 čísla místo 3. Minimální vklad je 25Kč a znovu platí, čím větší vklad, tím větší výhra. Při uhodnutí jednoho čísla se vám nevrací nic a je to jakoby jste sázku prohráli. Vyhraváte tak až od 2 uhodnutých čísel. Korunka výsledky maximální výhra je pak 15 000Kč.

4 čísla – 15 000Kč

3 čísla – 500Kč

2 čísla – 50Kč

1 číslo – 0Kč

Korunka na 5 – Vyhrej až 2 miliony Kč

Další podobnou hrou je Korunka na 5, u které je minimální vklad 35Kč. Tady tipujete 5 čísel a znovu platí, že čím větší je váš vklad, tím větší je vaše možná výhra. Při uhodnutí jednoho čísla jste prohráli, ale od dvou se vám už vrátí vklad. Zde je maximální výhra až 2 miliony Kč.

5 čísel – 2 000 000Kč

4 čísla – 15 000Kč

3 čísla – 500Kč

2 čísla – 50Kč

1 číslo – 0kč

Korunka je jiná v tomto. Částka uvedená na losech a loteriích je fixní, takže se nedělí mezi ostatní výherce a vyhrajete čistě částku, kterou jste podle uhodných číslech vyhrál. Takže pokud náhodou vyhrajete částku, kterou na losu vidíte, tak se vám o nic nesníží.

Korunka – výsledky dnes, kde a kdy sledovat slosováni a vaše výhry

Slosování probíhá každý den na webu Korunky a to dvakrát denně, takže pokud se chcete dozvědět vaše Korunka výsledky, tak doporučujeme sledovat odpoledne a večer slosování v přímem přenosu na Korunka webu. Pokud však přímý přenos nestíhnete, můžete si na jejich YouTubovém kanálu pustit záznam živého vysílání. Jak jsme už zmínili, výhry jsou fixní a nemohou se vám změnit, takže pokud náhodou vyhrajete, nemusíte se bát, že by vám na účet přišla nižší částka. Korunka výsledky naleznete na webu Korunky v záložce výsledky, kde se můžete podívat i na aktuální výhry a statistiky nejčastěji tažených čísel apod. Pro nejlepší začátek můžete použít Korunka promo kód.

Daně u Korunka výher

U Korunky je bohužel také daň, ale pouze při vysokých výhrách. Tato daň platí pouze pokud vyhrajete nad 1 milion Kč. Pokud se tak stane, tak se vám z výhry odečte 15%. Korunka to má pořešeno automaticky, takže nemusíte nic řešit manuálně. Na váš účet už přijdou peníze sníženy o 15% daň.

Jackpot u Korunky

Korunka jackpot je jiný než jak to mají nastaveny jiné loterie. Částka jackpotu je totiž fixně daná a nerozděli se tak více výhercům. V každé hře máte předem stanoven jackpot a máte stejnou šanci vyhrát jako všichni ostatní. Jackpot vyhrajete ve chvíli, kdy trefíte všechna čísla správně.

Korunka výsledky – Čemu se vyvarovat?

Při sázení si dejte pozor, protože šance vyhrát v loterii, je mizivá. Proto si tak vyberte hru, která vám nejvíce vyhovuje. Loterie jsou z většiny o štěstí, protože nikdy předem nemůžete vědět, jaká čísla budou vylosována. U Korunky jsou i statistiky nejčastěji vytažených čísel a také nejméně, ale i když je vsadíte, tak samozřejmě nemáte zaručenou výhru.

Korunka výsledky – Nejčastěji kladené otázky

Nabízí Korunka také vstupní bonusy a v jaké výši?

Ano, Korunka pro nové hráče jejich loterie nabízí i vstupní bonusy, aby přilákala co největší počet hráčů. Při vaší první registraci na web Korunky je pro vás připraven vstupní bonus ve výši 300Kč čistě za registraci bez jakéhokoliv vkladu. A další bonus můžete dostat k prvnímu vkladu. Při splnění všech podmínek dostanete k vašemu vkladu 100% a to až do výše 3000Kč, takže doporučujeme si o těchto bonusech přečíst více, ať máte co největší konto do začátku.

Jaká je cena Loterie Korunka?

Cena záleží na hře, kterou si vyberete. Většinou se pohybuje kolem 20Kč, ale to je pouze minimální vklad. Pokud chcete mít šanci na větší výhry, musíte si vsadit co nejvíce to jde. V každé hře v loterii Korunka je zároveň minimální i maximální vklad. Doporučujeme si také vybrat hru, která vám nejvíce vyhovuje, protože každá hra má jiné pravidla, podmínky i výhry.

V kolik hodin se mohu dozvědět své Korunka výsledky

Své Korunka výsledky můžete sledovat na webu Korunky v odpoledních a večerních hodinách. Sledovat je můžete v přímém přenosu odpoledne a večer, ale pokud nestihnete přímý přenos na webu, můžete se podívat na záznam na jejich YouTubovém kanálu. Pokud však nechcete ani to, nebojte se, o výhru nepřijdete a na účtu si jí nejspíše všimnete.

Kde se můžu na Korunku zaregistrovat?

Zaregistrovat se pro Loterii Korunka a všechny bonusy od Korunky můžete na třech místech, kde si také můžete zahrát. Prvním způsobem je web Korunky. Může se vám vyplatit využít Promo kód Korunka pro první registraci, vklady a sázky, abyste vždy měli šanci získat co nejlepší odměny a výhody.