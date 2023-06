Fortuna sázky – novinky a bonusy

Fortuna patří k naprostým špičkám popularity mezi českými hráči a má to samozřejmě své důvody. Velký výběr sportů i Fortuna sázky se skvělými kurzy, na všechno se dnes zaměřím v tomto článku.

Fortuna sázky 2023 – hodnocení Live Streamů

Fortuna přináší svým registrovaným hráčům také možnost sázet live, tedy živě na probíhající zápasy. Podmínkou pro přístup k živému sázení a přenosům je alespoň nějaký ten zůstatek na vašem herním kontě a samozřejmě také registrace.

Fortuna Live sázky jsou zábavným způsobem jak spojit vaši vášem pro sporty a zároveň oblíbené sázení. Sázet live přináší také mnoho výhod, protože můžete sledovat zápas a rozhodovat se na základě dění, nebo také využít funkce cash-out.

Sázet můžete na výběr sportů – fotbal, hokej, tenis, volejbal, šipky, nebo mnoho dalších. Live Streamy of Fortuna sázky vám navíc umožňují sledovat zápasy a sázet přímo z vašeho chytrého telefonu, tabletu nebo i počítače. Jednoduché a praktické! Přečtěte si také Fortuna Kontrola Tiketu.

Jak zpřístupníte Live kurzové sázky Fortuna

Fortuna live sázky a streamy si můžet ejednoduše otevřít i vy, podívejte se na stručný popis, jak na to:

registrujte se a dokončete ověření účtu použijte Fortuna promo kód proveďte první vklad, tak aby na vašem účtu bylo alespoň 20 Kč najděte sekci Live Streamy na webu Fortuny Vyberte si zápas a začněte sledovat

Fortuna sázky – funkce a co můžete použít během live streamů?

Jak jsem už zmínil, kurzové sázky Fortuna můžete uzavírat i během živých zápasů, které právě sledujete. Historicky bylo možné sázet na hru pouze před jejím začátkem. Jakmile se akce rozběhla, byli jste vázáni na sázky, které jste uzavřeli, a tím vaše sázení končilo až do další hry. Sázkové kanceláře si však uvědomily, že by mohly sázejícím poskytnout mnohem lepší zážitek, kdyby vyvinuly systém, který by hráčům umožnil uzavírat další sázky během hry podle toho, jak se situace vyvíjí.

Jak sázení funguje a kde můžete sledovat?

Live sázky, někdy nazývané sázky ve hře nebo sázky za běhu, představují možnost sázejících uzavírat další sázky PO zahájení hry.

Někdy jsou tyto sázky nabízeny mezi čtvrtinami nebo třetinami a v některých případech jsou nabízeny po každé jednotlivé hře nebo jízdě. V podstatě máte možnost sázet na spoustu různých věcí kdykoli během hry. Počet různých typů sázek a frekvence jejich změn závisí na vybraném sportu.

Kurzy live sázek se v průběhu zápasu mění a po každé trefě se mění moneyline, bodové rozpětí a celkový součet. I když sázkaři nemají na trzích live sázek tolik možností jako před zápasem, u většiny, ne-li všech sázkových kanceláří existují následující typy sázek: Moneyline, bodové rozpětí, celkový součet.

Jaké sporty jsou v nabídce?

U Fortuny můžete vyzkoušet Fortuna cz sazky a streamy třeba pro hokej, volejbal, šipky, snooker, tenis, ale i mnoho dalších sportů. Na stránkcáh jednoduše kliknete na nabídku “Live” v hlavním horním menu a po jejím rozbalení můžete hned vidět, které zápasy právě probíhají a na co můžete sázet.

Jaké funkce pro Fortuna live sázky můžete využít?

Aby vaše Fortuna sázky byly ještě pohodlnější, připravila pro vás sázková kancelář hned několik funkcí, které stojí za využití. Například BetBuilder je nástroj, který umožňuje spojovat sázky na jeden tiket. Poměrně nová funkce ve světě sportovního sázení vám jednoduše umožní vytvořit více sázek v rámci jedné události z široké škály trhů. Až donedávna museli sázkaři žádat o vlastní kurzy na kombinaci výsledků scénářů, což znamenalo, že museli kontaktovat svého bookmakera.

Cash Out je pak nová funkce, která vám dává možnost ukončit aktivní ještě předtím, než je rozhodnuto o výsledku. Díky tomu si můžete zajistit část svých výher nebo snížit své ztráty, když se kurzy mění ve váš prospěch nebo neprospěch.

Bonusové nabídky pro Fortuna sázky

Své hráče si Fortuna předchází také možností získat a uplatnit bonus na Fortuna sázky. Pro nově registrované hráče je k dispozici bonus bez vkladu, kdy po dokončení registračních kroků a ověření vašeho účtu nebo bankovní metody získáte bonus bez vkladu pro vaše první sázky.

Kromě bonusu bez vkladu na vás čeká také speciální bonus za první vklad. Pro jeho získání musíte být registrovaný hráč a vložit alespoň minimální vklad na vaše konto. Bonus 100% za váš první vklad se vám pak připíše automaticky a jeho plnění můžete sledovat v sekci vašeho účtu, v části bonusy.

Fortuna sázky – závěrečné hodnocení

V dnešním článku jsem se zaměřil na Fortuna sázky, které patří mezi nejoblíbenější možnosti pro české hráče. Shrnul jsem jak bonusovou nabídku, tak dostupné možnosti pro live sázky a streamy přímo na Fortuně. Kromě Fortuna sázky fotbal, můžete využít také možností pro společenské události, nebo třeba Fortuna sázky volby. Takže se pobavíte, i když zrovna neholdujete sportu.

Fortuna sázky tedy přinášejí mnoho možností a zábavy. Web hodnotím 4,7 z 5 bodů, live sázky jsou skvělé a možnost live streamů je velmi praktická. Jen bych ocenil více dostupných bonusů pro stávající hráče, nebo třeba širší nabídku platebních metod na webu.

