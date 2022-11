Po čtyřech letech jsme se opět dočkali a Mistrovství světa ve fotbale jsou zpět. Níže najdete Fortuna – MS 2022 sázky, kurzy, návody a mnoho dalšího, co by vás v rámci Mistrovství světa mohlo zajímat.

My jakožto hráči, tak i sázkové kanceláře se na tento svátek připravují. Každá z těch velkých bude mít pro nové i stávající hráče připravené jisté akce a bonusy, které budete mít šanci v rámci MS 2022 ve fotbale využít. Určitě byste měli sáhnout po ověřeném provozovateli, mezi které se řadí i Fortuna.

Fortuna – MS 2022 sázky, kurzy, návody

Fortuna MS 2022 ve fotbale skutečně žije. Na svých stránkách má pro Mistrovství světa samostatnou sekci, v rámci které nabízí všechny informace, které by vás mohli zajímat. Naleznete zde jednotlivé sázky, kurzy a taky návody a akce, které jsou s MS 2022 v Kataru spojené.

Fortuna – MS 2022 bonus pro nové hráče

V případě, že ve Fortuně ještě nehrajete ale v rámci MS 2022 to zvažujete, tak byste určitě měli využít akce pro nové hráče. V rámci tohoto bonusu bude váš hráčský start v této sázkové kanceláři o něco příjemnější. A kdy jindy toho využít, když ne v rámci MS 2022 ve fotbale?

Jak získat bonus za registraci

Fortuna nabízí 200 % bonus až do 6 000 Kč, takže stačí abyste si vložili 3 000 korun a bonus je váš. Bonus si zvolíte v rámci registrace, ale je nutné nezapomínat na jeho podmínky. Každý bonus má jistý háček, a proto je dobré se obeznámit s jeho podmínkami, abyste pak nebyli překvapeni, když vám odměnu nepřiznají. Jestli splníte podmínky, tak Fortuna vám bonus ráda připíše do 24 hodin. U tohoto bonusu je nejdůležitější vědět, že sumu obdrženého bonusu je nutné 4x přestávkovat na zápasy s kurzem 1.7 a vyšším.

První sázka ve Fortuně – jak na to?

Když už máte založený a ověřený účet, vybraný bonus a vykonaný vklad, tak přijde na řadu to nejzajímavější – sázky. Sázky na MS 2022 ve fotbale jsou úplně stejné jako na jakékoliv jiné sporty. Stačí teda vybrat na co si chcete vsadit – celkový vítěz šampionátu, jednotlivé zápasy nebo třeba nejlepší hráč turnaje. Následně stačí kliknout na požadovaný výsledek s kurzem. Pak se vpravo otevře tiket s vaší sázkou, kde ještě upřesníte výšku vkladu na danou sázku. Posledním krokem je kliknutí na „Vsadit“ a vaše sázka bude automaticky nahrána do systému.

Fortuna – MS 2022 sázky a kurzy

To co každého hazardního hráče nejvíc zajímá jsou Fortuna MS 2022 sázky, kurzy a návody. V nabídce jsou desítky různých kategorií a sázek, které v rámci MS 2022 v Kataru můžete využít. Či už preferujete sázky na výsledky jednotlivých zápasů, vítěze skupin, nebo spíše celkového vítěze šampionátu, o nabídku není nouze.

Fortuna je důvěryhodná sázková kancelář, která nabízí jedny z nejlepších dostupných kurzů na trhu, a pro mnoho jiných sázkových kanceláří je jistým vodítkem. U sázek ve Fortuně se tak nemusíte bát, že by vám výhra nebyla vyplacená, jelikož tato sázková kancelář vždy dodrží své slovo. Když se tedy rozhodnete pro ní, určitě to nebude krok vedle.

Celkový vítěz

To co nás nejvíc zajímá, a to co si bude pamatovat každý, je celkový vítěz šampionátu. Poslední šampionát v roce 2018 v Rusku vyhrála Francie, ale letos není ani zdaleka největším favoritem na výhru. Nejlepší šance má na MS 2022 právě Brazílie, která vyhrála šampionát v roce 2002.

Nejlepší střelec – zlatá kopačka

Hráč, který na šampionátu střelí nejvíce gólů, si po skončení Mistrovství světa odnese domů zlatou kopačku. Naposledy jí získal Harry Kane z Anglie, proto je i letos největším favoritem pro zisk této prestižní ceny.

Nejlepší hráč – zlatý míč

Zlatý míč získá nejužitečnější hráč turnaje, bez kterého by daná země nedokázala to co se jí povedlo. Největším favoritem zde je francouzský mladík Kylian Mbappé, těsně za ním je další francouzský hráč Karim Benzema, který vyhrál letošní zlatý míč, jakožto nejlepší evropský fotbalista roku.

Finálová dvojice

Nejzajímavější kurzy jsou na dvojici zemí, které se utkají ve finále. S Brazílií se již téměř počítá, ale otázkou je, kdo se s ní popere o titul. Chybění Brazílie ve finále by tak bylo skutečně velkým překvapením.

Často kladené otázky

Jak získat vstupní bonus pro nové hráče ve Fortuně?

Jestli jste ve Fortuně novým hráčem, tak budete mít možnost v rámci registrace vybrat si jeden z nabízených bonusů, případně zadat speciální kód.

Nabízí Fortuna férové kurzy?

Jednoznačně – Fortuna nabízí jedny z nejkompetitivnějších a nejvyhledávanějších kurzů českém trhu, proto se nemusíte bát podezřele vysokých či nízkých kurzů.

Koho Fortuna favorizuje na vítěze MS 2022 v Kataru?

Dle této sázkové kanceláře je největším favoritem na zisk titulu na MS 2022 Brazílie.

Můžu této sázkové kanceláři důvěřovat?

Ano, Fortuna patří k jedním z nejstarších sázkových kanceláří na českém hazardním trhu, proto se nemusíte bát jakéhokoliv podvodu z její strany.