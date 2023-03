Chance akční kód 2023 – bonus až 2000 Kč + 200 Kč

Chance akční kód 2023 může být aktivován během registrace. Dostanete kód s nejlepšími bonusy (Vstupní bonus až 2 000Kč + 200Kč , vstupní bonus bez vkladu a Vegas bonus až 25 000Kč). Dokončete celou registraci, vyberte si bonus, udělejte první vklad a bonus uvidíte ve vašem účtu.

Ověřeno 2000 Kč + 200 Kč Aktivovat Chance Akční kód Podrobnosti o bonusu a nabídkách Bonus 200 Kč za dokončení registrace

Bonus za první vklad až 2000 Kč

Chance akční kód 2023 a dostupné bonusy

Protože je nabídka Chance skutečně pestrá, připravili jsme si pro vás přehled aktuálních bonusů, které si můžete díky Chance akcni kod zajistit.

Chance bonus Výše bonusu Akční kód Chance 2023 ⚽Vstupní bonus Sport a kurzové sázení 2000 Kč + 200 Kč Aktivovat Chance akční kód 🎰 Vstupní bonus Vegas 100% bonus až 25 000 Kč Aktivovat Chance akční kód 🆓 Bonus za sdílení 200 goldenů Aktivovat Chance akční kód

Použijte náš exkluzivní promo kód a získejte možnost zajistit si nejvyšší bonusy pro nové klienty: Sportovní bonus až 2000 kč a 200 kč zdarma nebo Vegas bonus až 25000 kč. Navíc po plné registraci můžete získat až 200 goldenů za sdílení. Porovnejte také Chance nabídku s akčními nabídkami Betano promo code, nebo aktuálními bonusy od sesterské sázkové kanceláře Tipsport akční kód.

Co je Chance akční kód?

Říkáte si, co přesně je Chance akční kód? Odpověď je velmi jednoduchá, jedná se o speciální kombinaci slova a čísla, nebo pouze slovo, či několik čísel, které můžete použít během registrace, abyste si zajistili speciální bonus. Můžete si tak velmi jednoduše zajistit skvělý start pro vaše sázky!

Kde najdete akční kód Chance?

Pokud se chystáte na registraci a máte zájem o získání speciální bonusové nabídky, pak můžete kód vyhledat přímo na webu Chance v sekci bonusů, nebo třeba na webech partnerů. Akční kód můžete také získat na sociálních médiích pokud se zapojíte do pořádané soutěže, nebo třeba v emailu, v případě, že vám kód zaslala samotná kancelář, jako propagační akci.

Nabídka dostupných bonusů pro nové sázkaře

Protože se chystáte registrovat a získat speciální bonusy, není od věci prověřit nejprve všechny dostupné nabídky a jejich podmínky. V následující části článku jsme si pro vás připravili jejich přehled.

Chance vstupní bonus Sport

Bonus pro milovníky kurzových sázek na sporty nebo třeba společenské události. Skládá se ze skvělé nabídky Chance bonus bez vkladu a odměny za váš první vklad. První část bonusu je odměna za dokončení registrace, kdy musíte splnit všechny části registračního procesu, abyste získali 200 Kč zdarma.

Druhou částí bonusu je bonus za první vklad. V tomto případě se můžete těšit na 100% bonus za váš první vklad provedený ihned po registraci, který vám maximálně může přinést až 2000 Kč zdarma. Bonus se počítá podle vašeho vkladu, takže je dobré rozmyslet si, jakou částku chcete vložit.

Podmínky bonusu Sport

I tento bonus přichází se setem podmínek. Prvním z nich je dokončená registrace, tedy kompletní ověření vašich platebních metod a nastavení sebeomezujících limitů. Další podmínkou pro získání bonusu za vklad je první vklad o minimální hodněte alespoň 100 Kč.

Jelikož se jedná o bonus na kurzové sázky, budete muset prosázet na tiketech o minimálním kurzu 2.0 alespoň 2.0. Bonus je vyplácen postupně, vždy když prosázíte 10% vašeho prvního vkladu, Chance vám vyplatí 100 Kč z celkového bonusu.

Chance vstupní bonus Vegas

S tímto vstupním bonusem si můžete zajistit 100% bonus za váš první vklad až do neuvěřitelných 25 000 Kč. Postačí, když budete mít založené herní konto a bonus si sami aktivujete tlačítkem “Chci bonus”, které najdete v bonusové nabídce Chance.

S bonusem si budete moci užít plnou herní knihovnu online kasina Chance, kterou najdete pod záložkou Vegas. Chance vegas bonus code můžete buďto vložit při registraci nebo po jejím plném dokončení, když budete objevovat dostupné bonusy.

Podmínky bonusu Vegas

I tento bonus přichází s balíčkem podmínek. V prvé řadě je nutné mít dokončenou celou registraci, tak jak už jsme zmínili. To znamená ověřit platební metodu pomocí banky nebo na pobočce a nastavit si sebeomezující limity. Dále musíte provést vklad alespoň 100 Kč, abyste na aktivaci bonusu měli nárok. Pokud ho získáte, musíte také splnit podmínku na prosázení 25x a to během 30 dnů od aktivace bonusu. Je nutné podotknout, že do plnění tohoto požadavku se plně započítávají pouze výherní automaty, nikoli další hry z Vegas sekce, jako například ruleta nebo blackjack.

Chance akční kód 2023 : Bonusy pro stávající hráče

Protože Chance sázková kancelář a online kasino myslí také na již registrované hráče, můžou se i ti těšit na skvělé odměny. Kvalitní nabídka bonusů pro stávající hráče je zásadní pro udržení si vysoké návštěvnosti, takže sázkové kanceláře i online kasina dobře přemýšlejí o tom, jaké výhody nabídnout. V případě Chance zde máme bonus Goldeny za sdílení a věrnostní klub Golden Club. Pojďme se na ně podívat blížeji!

Bonus Goldeny za sdílení

V rámci tohoto bonusu si můžete získat až 200 Goldenů, speciálních bodů od Chance. Jak je získáte? Jednoduše pokud budete sdílet vaše tikety, analýzy nebo různé předpovědi na sociálních sítích, fórech pro sázkaře, nebo dalších webových stránkách. Každý nový zákazník, který pomocí vašeho odkazu přistoupí na stránky Chance a provede vklad, vám přinese Goldeny. Jejich počet je odvozený od počtu klientů a můžete je využívat jako skutečné peníze pro vaše sázky.

Golden Club Chance

Jelikož jsme už zmínili Goldeny, asi vás nepřekvapí, že jsou základem věrnostního klubu Golden Club. V podstatě za každou sázku provedenou v korunách získáváte Goldeny a sázky s vyšším kurzem vám jich přinesou ještě víc.

K čemu je pak můžete používat? Tyto věrnostní body je možné použít místo skutečných peněz a sázet s nimi, nebo třeba na pobočkách k nákupu kurzové nabídky nebo týdenních statistik. V jednom kalendářním dni můžete získat maximálně 100 goldenů a jejich udílení se vypočítává takto:

Sázky před zápasem

Konečný kurz vaší sázky Počet udělených Goldenů 20 2% 100 5% 500 10% 2000 15% 5000 25%

Živé sázky a další

Konečný kurz vaší sázky Počet udělených Goldenů 1,5 0,10 % 3 0,20 % 10 0,50 % 25 2 % 50 10 %

Registrace krok za krokem

Protože je registrace podmínkou, abyste mohli získat bonusy, ale také proto, že během ní musíte vložit Chance akční kód, je důležité si tento proces popsat. Na začátek je dobré zmínit, že registrace není výmyslem sázkové kanceláře Chance, ale jedná se o zákonou úpravu provozu hazardních her na internetu. Podle této úpravy je nutné pro hráče sázející o skutečné peníze provést ověření identity a platební metody tak, aby se zabránilo podvodům.

Registrace u Chance má dva kroky. Prvním z nich je založení dočasného konta, při kterém můžete následovat tyto kroky:

přejděte na webové stránky chance.cz a v pravém horním rohu klikněte na “Registrace” objeví se vám základní online formulář, který musí vyplnit pravdivými údaji jako je jméno, příjmení

datum narození

státní občanství

mobilní telefon

emailová adresa poté rozklikněte text “Mám akční kód” a rozbrazí se vám políčko pro jeho vložení zkopírujte nebo vepište Chance akční kód, který jste získali odsouhlaste podmínky a klikněte na registrovat

Po dokončení této části vám bude zaslané heslo pomocí SMS, se kterým společně s vaší emailovou adresou provedete první přihlášení. Poté máte hotovo a bylo založeno vaše dočasné herní konto.

Nyní zbývá dokončit druhou část registrace, tedy ověření vaší identity, platebních metod a nastavení sebeomezujících limitů. Nejsnadnější ověření, které vám zabere nejméně času a můžete ho provést klidně z domova, je přes vaši banku. Vyberte jednu z českých banek, které Chance podporuje v rámci platebních metod. Přejděte do vašeho internetového bankovnictví a odešlete vklad na vaše herní konto u Chance. Díky tomu bude ověřena jak vaše identita, tak platební metoda v jednom kroku.

Poté už vám zbývá pouze nastavit sebeomezující limity, které vám udávají jak dlouho chcete/můžete strávit hraním, jaké jsou vaše finanční limity a po jak dlouhé době si přejete dělat nucenou přestávku.

Registrace z mobilu

Pokud se chystáte registrovat pomocí vašeho mobilu, můžete využít buďto internetový prohlížeč nebo aplikaci. V internetovém prohlížeči vám vše poběží přesně tak jako během klasické registrace z počítače a klidně můžete následovat výše uvedené postupy.

Při registrování z aplikace budete muset nejprve aplikaci stáhnout. Pokud máte telefon Andorid musíte ji stáhnout přímo ze stránek Chance, protože aktuálně není dostupná v obchodě s aplikacemi Google Play. Pokud máte mobil se systémem iOS, můžete jednoduše navštívit App Store a stáhnout aplikaci pár kliknutími. Aplikace se sama instaluje a po dokočení instala se otevře, přičemž se vám zobrazí nabídka přihlášení nebo registrace. Jakmile kliknete na “registrovat” celý proces bude stejný, jako u klasické registrace z počítače.

Vklady a výběry u Chance

Protože jste si získali skvělé Chance bonusy, určitě se vám podaří vyhrát pěkné sumy. Budete je chtít rozhodně vybrat, takže je dobré mít přehled o nabídce platebních metod, které jsou dostupné pro vklady a výběry.

Metody vkladu

Co se týče vašeho vkladu, budete si moci vybírat z několika platebních metod. Vklady jsou obvykle zpracované ihned, ale záleží na vybrané platební metodě. Pokud vkládáte pomocí bankovního převodu, musíte očekávat, že platba může mít jeden až dva pracovní dny prodlevu. Vklady jsou bez poplatků a povedete je jednoduše v sekci vašeho konta, minimální vklad je obvykle 100 Kč.

bankovní převod: Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB, Air Bank

Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB, Air Bank platební karty: Visa, MasterCard, Maestro

Visa, MasterCard, Maestro elektronické peněženky: Skrill, PayPal

Skrill, PayPal předplacené karty: PaysafeCard

PaysafeCard vklady na pobočce

Metody výběru

Při výběrech vašich výher opět nemusíte platit žádné poplatky, ale musíte počítat s 2-3 pracovními dny pro zpracování, opět podle zvolené platební metody. Nejrychlejší jsou obvykle elektronické peněženky, nebo výběry na pobočce, nejdéle bude trvat bankovní převod. Minimální výběr se pohybuje kolem 100 Kč a využívat můžete tyto platební metody:

bankovní převod: Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB, Air Bank

Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB, Air Bank elektronické peněženky: Skrill, PayPal

Skrill, PayPal výběry na pobočce

Hodnocení sázkové kanceláře Chance

V rámci webu Chance najdete tři důležité sekce, které můžete využít s jedním herním účtem, Sport, Vegas a Loterie Korunka.

Sport nabízí široký výběr sportovních sázek, kdy můžete provádět sázky před zápasy, sázet na střelce branek, na výsledky zápasu, poločasu, nebo třeba třetiny. Dostupné jsou české i evropské hlavní soutěže nejoblíbenějších sportů, i měné obvyklé sporty, jako badminton nebo e-sporty. K sázení navíc můžete využít celou řadu chytrých nástrojů a fukncí, jako je Cashout, nebo třeba kombinovat sázky pomocí Maxi Kombi na jedne tiket.

V části Vegas na vás pak čeká výběr kasinových her a výherních automatů. Najdete zde ověřené poskytovatele softwaru a hry můžete pohodlně filtrovat podle nejhranějších titulů, poskytovatele, nebo třeba typu výherního slotu. Díky možnostem hraní zdarma si navíc můžete vyzkoušet hry i bez použití vlastních peněz a hrát třeba jen pro zábavu. V případě, že vás automaty omrzí, můžete kdykoli přejít na některou z klasických her, jako je ruleta a blackjack, které zde najdete hned v několika variantách.

Loterie Korunka je nejnovější částí webu a zahrnuje klasickou číselnou loterii, kterou můžete sázet i se skutečně malými částkami. Několik různých druhů loterie je losováno každý den dvakrát a vždy víte, jaké částky můžete vyhrát. Nejlepší je, že šťastní výherci uhodnutých čísel se o své výhry dělit nemusí.

Live sázky a přenosy

Pokud vás přestane bavit sázet na sport bez aktuálního sledování západu, můžete navštívit sekci Live, kde jsou dostupné přenosy zápasů živě. Najdete zde vždy aktuální a nadcházející zápasy, dokonce si můžete nastavit upozornění na chystaný zápas, který vás zajímá. Sledovat můžete české i mezinárodní soutěže, od tenisu až po fotbal a hokej. Během zápasu navíc můžete získat značnou výhodu umístěním sázek live a zajistit si ještě lepší výhry.

Nejčastější dotazy

Co je Chance akční kód?

Akční kód je speciální číselná nebo slovní kombinace pro použití během registrace, díky které si můžete zajistit skvělý uvítací bonus pro nové hráče.

Jaké bonusy můžu dostat díky Chance bonus kód?

Můžete si vybrat, zda chcete Chance akční kód pro Vegas sekci, kde můžete hrát výherní automaty s bonusem až 25 000 Kč za první vklad, nebo si můžete zvolit bonus pro Sport, kde získáte 200 Kč + 2000 Kč za vklad.

Jak získám sázku zdarma?

Sázku zdarma můžete získat pokud použijete bonusové peníze získané zdarma za registraci u online kasina a sázkové kanceláře Chance.

Závěrečné hodnocení Chance akční kód

Náročný sázkař i hráč nováček si u Chance přijdou na to své. Chance akční kód nabízí skvělou možnost zvolit si bonus podle vaší preference a zaměřit se buďto na bohatou sekci kurzových sázek, kde Chance skutečně vyniká nabídkou sportů i dostupných funkcí, nebo se můžete rozhodnout pro bonus Vegas, který vás odmění vysoký a tučným bonusem pro online kasino, kde si vychutnáte výherní automaty i klasické kasinové hry. Zábavu si navíc můžete užít s jedním herním kontem v obou sekcíhc a klidně z mobilu, pomocí aplikace Chance zdarma. Nenechte si ujít tyto skvělé možnosti u renomové a licencované sázkové kanceláře a online kasina, jako je Chance.