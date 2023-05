Brighton – Manchester City tipy na Premier League

Brighton jde do tohoto zápasu s jistotou Evropské ligy, stejně tak to má Man. City s titulem. City šlo už do zápasu s Chelsea s “B týmem”, ale Brighton nebude určitě chtít nic podcenit, aby se ještě pokusil zlepšit své postavení v losu pro Evropskou ligu. Naše Brighton – Manchester City tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Brighton – Manchester City tipy

Více než 2,5 gólu

Myslíme si, že v tomto zápase uvidíme aspoň tři góly. Ve vzájemných zápasech Brightonu s Man. City jsme viděli aspoň tři góly v sedmi z osmi zápasů. V zápasech Brightonu se to stalo v šesti v posledních sedmi zápasů a u Man. City to bylo v sedmi z devíti zápasů.

Oba týmy vstřelí gól

Naším druhým tipem je, že uvidíme gól na obou stranách. Oba týmy mají skvělý útok a Man. City by mělo jít se slabší sestavou podobně, jako v posledním zápase s Chelsea, ale proti Brightonu by se v čele s Álvarezem, měli prosadit.

Analýza zápasu Brighton – Manchester City

Brighton

Brighton zvládl poslední zápas, kterým si zajistil Evropskou ligu pro příští sezónu. S posledním Southamptonem dokázal vyhrát 3:1 po dobrém začátku i dobře zvládnutém druhém poločase. Brighton se bude muset obejít v zápase s Man. City bez Lallany, Lampteyho, Marche, Sancheze a Sarmienta.

Man. City

Manchester City šel s jistým titulem do zápasu s Chelsea a i s horší sestavou dokázal vyhrát nad slabým soupeřem 1:0. Jediný gól v tomto zápase vstřelil z úvodu Julian Álvarez a dále byl zápas poměrně nudný a spíše se čekalo na závěrečné oslavy týmu z Manchesteru. Do předposledního zápasu Premier League jde City bez Akého a Mendyho.

Poslední vzájemné zápasy

22.10. 2022 | Man. City 3:1 Brighton

20.4. 2022 | Man. City 3:0 Brighton

23.10. 2021 | Birghton 1:4 Man. City

18.5. 2021 | Brighton 3:2 Man. City

13.1. 2021 | Man. City 1:0 Brighton

Často kladené otázky Brighton – Manchester City tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Brighton – Manchester City?

Tento zápas se bude hrát 24.5. v 21:00 na AMEX stadium.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Zápas můžete sledovat na stanici Canal+ Sport, kterou si lze předplatit u Skylinku

Jaká je pozice těchto dvou týmů v ligové tabulce?

Brighton je v tabulce šestý a tam už nejspíše zůstane. Zároveň si tím zajistil Evropskou ligu, což je pro klub obrovský úspěch. Man. City je první a už má jistý titul, který oslavil v posledním domácím zápase s Chelsea.

