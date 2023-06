Betano TV – live streamy zdarma v HD kvalitě

Jedna z nejrychleji rostoucích sázkových společností Betano nabízí pro své zákazníky novou funkci, díky které vám neunikne ani jeden sportovní přenos. TV Betano zahrnuje širokou nabídku sportovních přenosů a tak si při vytvoření sázky můžete vychutnat zápasy, na které jste si vsadili.

Ověřeno 3000Kč +600 Kč zdarma spustit Betano TV s bonusem Podrobnosti o bonusu a nabídkách Uvítací bonus pro Vegas hry až do výše 3000Kč

Vstupní bonus za vklad až 3000 Kč

+ 350 Kč za dokončenou registraci

Betano live streamy: jak sledovat

Betano na území České republiky nepůsobí dlouho. Využívat jejich služeb můžeme od roku 2022 a za tu dobu dokázali na našem sázkařském trhu vytvořit obrovskou konkurenci pro ostatní sázkovky. Betano nabízí veškeré služby, které pravidelný sázkař potřebuje. Výjimkou není ani možnost sledování live zápasů, což vám zaručí služba Betano TV. Základní podmínkou pro možnosti využívání služby Betano TV je mít založen, ověřený a aktivní účet. Založení účtu je jednoduché a dokážete si jej vytvořit z pohodlí domova na vašem počítači či mobilní aplikace.

Za registraci obdržíte vstupní bonus, který si můžete ještě o něco vylepšit. Betano promo kód vám ke vstupnímu bonusu přiloží ještě 500 Kč navíc. Jediné co musíte udělat, je vložit při registraci do pole určeného pro promo kódy vložit jeden ze správných kódů. Další základní podmínkou k využívání Betano TV je nutnost mít na vašem Betano kontě minimálně 10 Kč. Vzhledem k možnosti sledovat stovky live přenosů denně je to opravdu velmi výhodná nabídka, kterou málokterá sázková kancelář nabízí.

Návod jak spustit Betano TV

Spustit funkci TV Betano je velmi jednoduché a nemělo by vám to udělat žádné komplikace. Než budete chtít TV Betano využívat, je třeba splnit následující kroky:

založený a ověřený účet na Betano na webové stránce nebo mobilní aplikaci zvolte v levém horním rohu možnost “Live sázení“ minimální částka na vašem kontě musí být 10 Kč následně si můžete vybrat zápas, který chcete sledovat

TV Betano na mobilní aplikaci

Sledovat sportovní přenosy lze i na mobilní aplikaci Betano. Stačí si stáhnout aplikaci do vašeho mobilního zařízení, přihlásit se do vašeho účtu, respektive registrovat se a následně můžete sledovat sportovní události z pohodlí vašeho domova. Výhoda sledování sportovních zápasů na mobilní aplikaci je ta, že existuje možnost zápasy sledovat na celé obrazovce (full screen). Mobil stačí otočit na šířku a live stream se vám automaticky přehodí na celou obrazovku. Tato možnost na webové stránce neexistuje z důvodu licenčních podmínek.

Které sportovní přenosy má Betano TV v nabídce?

Na Betano TV najdete live streamy prakticky pro každý sport, na který si můžete vsadit. Proto není problém sledovat online fotbal, hokej, basketbal a ostatní populární sporty na území Česka. Betano ovšem nemá licenci na streamování těch nejsledovanějších lig a soutěží světa. Takže pokud si chcete prohlédnout zápasy Premier League, Ligy mistrů nebo Mistrovství světa, budete muset hledat jinde. Zatím funkce Betano TV nenabízí ani přenosy nejvyšší české fotbalové či hokejové ligy.

Hodnocení Betano TV

Celkové hodnocení funkce Betano TV – sledování živých přenosů je na dobré úrovni. Tato funkce je v Betanu stále nová a ve stádiu vývoje. Zatím nemá v nabídce tolik sportovních přenosů jako přední české sázkové kanceláře, ale bude pravděpodobně jen otázkou času, než se jim vyrovná. Obecně je ale nabídka sportů dostatečná a na výběr máte z více než stovky přenosů. Velkou výhodou je možnost sledovat zápasy na vašem mobilním zařízení a také možnost sledovat zápasy na celé obrazovce.

Výhody a nevýhody Betano TV

Výhody

Výhody Betano TV a sledování přímých přenosů sportovních akcí jsou jistě šířka výběru zápasů. Každý den si můžete vybrat z více než stovky live streamů, na které můžete zároveň vytvářet sázky a udělat si tak o něco silnější zážitek ze sázení a sledování zápasů. Hlavní výhodou je, jak jsme již zmiňovali výše, možnost sledovat zápasy na celé obrazovce.

Nevýhody

Mezi nevýhody můžeme zařadit absenci některých z nejsledovanějších lig a soutěží na našem území a velká většina sportů, které si můžete prohlédnout online přes Betano jsou méně známé sporty. Každopádně tato aplikace slouží zejména pro sázkaře, kteří vytvořili live sázku a chtějí si kontrolovat svůj tiket živě. Nevýhoda je také, že pokud využíváte tuto funkci na webové stránce, tak si nemůžete z licenčních důvodů zápas zapnout na celou obrazovku. V tomto případě ale můžete použít na svém prohlížeči funkci lupy a přiblížit si obraz o něco víc.

V případě jakýchkoli problémů neváhejte kontaktovat zákaznickou podporu Betana, která nabízí možnost live chatu a pokud live chat není k dispozici, můžete zákaznickou podporu kontaktovat pomocí mailu na této adrese podpora@betano.cz.

Otázky a odpovědi

Musím vytvořit sázku, abych mohl sledovat online přenosy?

Ne, zápasy můžete sledovat i bez sázení. Jedinou podmínkou, pokud máte ověřený účet, je minimální částka 10 Kč na vašem Betano účtu.

Mohu Betano TV využívat i na mobilu?

Ano, Betano TV je také součástí mobilní aplikace Betano.

Poskytuje služba Betano TV funkci full screen?

Funkce full screen neexistuje na webové verzi Betano TV, pokud ale využíváte funkci na mobilně zařízení, tak full screen funguje. Stačí jen otočit mobil na šířku.