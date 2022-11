Od MS 2022 ve fotbale nás dělí už jenom několik dnů, a tak jsme už všichni nedočkaví než se to všechno začne. Jestli pořád nemáte jasno v tom, u které sázkové kanceláře si máte vsadit, tak článek Betano – MS 2022 sázky, kurzy, návody, vám v tom snad trochu pomůže.

Jednotlivé sázkové kanceláře se dlouhé týdny připravovali než to všechno vypukne, a tak už mají pro hráče k dispozici samostatné kategorie pro MS 2022 ve fotbale. Platí to i v případě sázkové kanceláře Betano, která si dala na této sekci skutečně záležet.

Betano – MS 2022 sázky, kurzy, návody

Hned po otevření stránky vám do očí udře výrazné bordové tlačítko vlevo nahoře s nápisem MS fotbal. Když na něj kliknete tak se vám rozbalí všechno co by vás o MS 2022 ve fotbale mohlo zajímat. Je vidět, že Betano skutečně žije Mistrovstvím světa, a tak by to mělo u každé sázkové kanceláře vypadat. Jsou zde k nalezení sázky na jednotlivé zápasy, týmy, hráče a skupiny. Rychle a efektivně tak najdete přesně to co hledáte.

V rámci MS 2022 ve fotbale je zde k dispozici i turnaj o 5 000 000 Kč, které si rozdělí všichni hráči co budou mít 31 správných tipů v řadě. Zároveň 600 těch nejlépe hodnocených si rozdělí ceny žebříčku, přičemž první místo je odměněno až hotovostí 100 000 Kč.

Betano – MS 2022 bonus pro nové hráče

V případě, že nejste v sázkové kanceláři Betano ještě registrován, tak budete mít nárok na bonus pro nové hráče. Betano nabízí na sportovní sázky 100 % bonus až do výšky 3 000 Kč. Na bonus se ale samozřejmě vztahují sázkové podmínky, se kterými je vždy důležité se dobře obeznámit, aby vás pak již nic nepřekvapilo.

Jak získat bonus za registraci

Získání bonusu za registraci v Betano je vcelku jednoduché. Stačí kliknout na tlačítko „Registrovat“ v pravém horním rohu a vyplnit osobní údaje. V rámci registrace budete mít možnost zadat speciální kód, díky kterému můžete získat i jiné nabídky. Pro běžné hráče je k dispozici 100 % vstupný bonus až do sumy 3 000 korun. Důležité je ale znát podmínky, které se na tento bonus vztahují. Abyste na bonus měli nárok a obdrželi jej na váš herní účet, tak musíte danou sumu 14x přestávkovat, a to na sázky s kurzem alespoň 1.8 a vyšším. Kurz je nižší než u konkurence ale za to celková suma sázek vyšší.

První sázka v Betano – jak na to?

Když už budete mít registrace, ověření a vklad úspěšně za sebou, tak se budete moc přesunout na hlavní bod programu, kterým jsou sázky. MS 2022 ve fotbale jsou skvělou příležitostí jak začít se sázením v Betano, proto není na co čekat. Jak jsme si již zmiňovali, tak v sekci MS fotbal naleznete všechny sázky a kurzy. Na jeden z nich klikněte a otevře se vám na pravém kraji obrazovky tiket. Na něm ještě budete muset vyplnit výšku sázky a pak kliknout na zelené tlačítko „Vsadit“. To je všechno co budete muset udělat, abyste úspěšně zvládli první sázku v Betano.

Betano – MS 2022 sázky a kurzy

Není žádným tajemstvím, že každá sázková kanceláře má kurzy trochu jiné. Někdo je má víc agresivnější, někdo zase víc opatrnější. Betano – MS 2022 sázky, kurzy, návody vám přiblíží situaci v téhle sázkové kanceláři, a vy tak budete vědět jaká je zde situace. Kategorie jsou zde převážně stejné jako všude jinde, čili sázky na zlatou kopačku, vítěze skupin, finalisty, či celkové vítěze jsou samozřejmostí.

Nejdůležitější otázkou ale je, jestli můžete sázkové kanceláři Betano důvěřovat. Betano jakožto nadnárodní společnost působí ve více krajinách, a proto je jasné, že se u ní nemusíte ničeho obávat. Na českém trhu je sice jenom pár let, ale za tu dobu si dokázal vytvořit mezi hráči pověst ověřené sázkové kanceláře, na kterou je spoleh.

Celkový vítěz MS 2022 ve fotbale

Nejvyhledávanější a nejpopulárnější sázka mezi hráči je jednoznačně ta na celkového vítěze šampionátu. Hlavním favoritem je Brazílie, která naposledy MS vyhrála v roce 2002.

Nejlepší asistující hráč

Betano si jako jedno z mála pro nás připravilo i kategorii s nejlepším asistujícím hráčem. Jasným favoritem v této kategorii je Lionel Messi, který sdílí stejný kurz jako Kevin De Bruyne.

Nejlepší hráč – zlatý míč

Co se týče hráčů, tak pro ty je cenný zlatý míč. Je to trofej pro nejlepšího hráče turnaje, který je pro svůj tým nepřínosnější. Na MS 2018 v Rusku tuto cenu získal Luka Modrić, ale letos mezi top 5 favority není.

Nejvíce skórující tým

Zajímavou kategorií je i sázka na nejvíce skórující tým. Favorizované týmy jsou stejné jako při kurzech na celkového vítěze MS 2022 ve fotbale.

Často kladené otázky

Můžu získat bonus za registraci pro nové hráče v Betano?

Ano, jestli ještě v Betano nemáte účet, tak na registrační bonus máte nárok.

Kdo je dle Betano největším favoritem na vítěze MS 2022 ve fotbale?

Tak jako i všechny ostatní kategorie, tak i Betano nejvíce favorizuje Brazílii.

Má Betano fér kurzy?

Samozřejmě, Betano nabízí férové kurzy, tak jako každá důvěryhodná sázková kancelář.

Je Betano důvěryhodná sázková kancelář?

Jednoznačně, Betano je sice na českém trhu krátce, ale dá se jí plně důvěřovat.