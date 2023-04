Betano free spiny – Různé promoakce a free spiny 2023

Betano free spiny můžete dostat za registraci, ale také z dalších různých akcí a všeho možného. Za již zmíněnou registraci dostanete až 50 free spinů zdarma a další free spiny od Betana můžete dostat v každodenních akcí a dalších nabídek.

AKTIVOVAT BONUS

Betano free spiny bez vkladu zdarma

Betano free spiny je možné dostat hned několika způsoby. Prvním způsobem je registrace. Dalším způsobem je aktivace vstupních bonusů nebo je můžete získat v každodenních promoakcích, ve kterých se často nachází i free spiny.

Betano free spiny dnes

Betano free spiny můžete od 11. dubna do 30. dubna získat v darkovém boxu, který můžete v tyto dny otvírat každodenně. Z dárkového boxu můžete dostat různé zajímavé odměny od Betana a také free spiny.

Jak od Betana získat free spiny?

Jděte do Betano casina Najeďte na dárkový box Otevřete jeden ze tří z nabídky Teď máte šanci z boxu dostat různé odměny a také free spiny

Akce má také jednu podmínku a to v posledních sedmi dnech vložit na Betano účet peníze.

Betano free spiny každý den po celý týden

Betano se snaží udržet si své hráče, a proto teď rozdává velké množství free spinů.

Betano akce každý den

Přinášíme informace o promo akci, při níž si můžete přijít od pondělí do neděle pro free spiny.

Pondělí – Až 25 free spinů

Každé ponděli dává Betano 25 free spinů do hry Dazzle me. Hru spustíte, splníte podmínky a automaticky se vám přičtou free spiny na účet.

Podmínky:

Přihlašte se do Betana Na NetEnt hrách použijte minimálně 1000Kč 25 free spinů do hry Dazzle me se vám přičte na účet

AKTIVOVAT BONUS BETANO

Útery – Až 50 free spinů

V úterky nabízí Betano 50 free spinů ve hře Book of Secrets. Stejně jako u pondělní hry, hru spustťe, splněte podmínky a free spiny se vám automaticky přičtou na účet

Podmínky:

Přihlašte se do Betana Na Synot hrách využijte 1000Kč 100 free spinů se vám přičte pro hru Book of Secrets

Středa – Až 25 free spinů

Ve středy máte šanci dostat stejný počet free spinů jako v pondělí, ale tentokrát do hry Narcos. Znovu se stačí přihlásit, spustit hru, využít 1000Kč na automatech s filmovou tématikou a free spiny jsou vaše.

Podmínky:

Přihlašte se do Betana Na automatech s filmovou tematikou využijte 1000Kč 25 Betano free spiny dnes jsou vaše

Čtvrtek – Až 50 free spinů

Ve čtvrtek máte zase šanci získat na svůj účet 50 free spinů. Tentokrát do hry Buffalo Blitz II. Free spiny obdržíte po tom, co využijete 1000Kč na Play tech automatech.

Podmínky:

Přihlašte se do Betana Na Play tech automatech využijte 1000Kč Čtvrtečních 50 free spinů je vašich

Pátek – Až 100 free spinů

Akce v pátek vám může přinést až 100 free spinů do hry Joker Boom Plus. Musíte na hrách od Kajotu protočit 1000Kč stejně jako jiné dny na jiných hrách, a poté se vám přičte 100 free spinů na Joker Boom Plus.

Podmínky:

Přihlašte se do Betana Na automatech od Kajotu využijte 1000Kč 100 Betano free spinů pro Joker Boom Plus je vašich

Sobota – Až 30 free spinů

V sobotu můžete získat free spiny do hry Gonzo's quest. Tentokrát je to 30 free spinů a podmínky jsou stejné jako každý den, ale tentokrát použijte 1500Kč na jakýchkoliv Betano automatech.

Podmínky:

Přihlašte se do Betana Na jakýchkoliv Betano automatech protočte 1500Kč 30 free spinů pro hru Gonzo's quest se vám automaticky přičte na účet

Neděle – Až 100 free spinů

V neděli vám Betano znovu nabízí až 100 free spinů a to do hry Wild Lava. Podmínky jsou stejné jako v sobotu, musíte protočit 1500Kč na jakýchkoliv Betano automatech.

Podmínky:

Přihlašte se do Betana Na jakýchkoliv Betano automatech protočte 1500Kč 100 free spinů pro Wild Lava hru je vašich

AKTIVOVAT BONUS BETANO

Betano free spiny bez vkladu zdarma za registraci

Betano free spiny v této nabídce dostanete po plnohodnotné registraci na Betano. Dostanete jich hned 50 na automat Multi Vegas 81 a máte šanci tak vyhrát bez jakéhokoliv vkladu hned po registraci vašeho účtu. Betano free spiny bez vkladu zdarma musíte použít do sedmého dne od registrace Betano promo kód.

Betano bonus bez vkladu k registraci

Za ověření vašeho účtu dostanete k 50 Betano free spiny bez vkladu zdarma také 300Kč na váš Betano sázkařský účet, které můžete využít na kurzové sázení.

Betano free spiny dnes – Kolo štěstí

Další free spiny nebo peníze na sázky můžete získat v Betano kole štěstí. Své štěstí můžeš na tomto kole zkusit každý den a získat tak extra odměny od Betana.

Podmínky:

Kolo štěstí je pouze pro plnohodnotně registrované účty Musíte v posledních 30 dnech mít vklad na váš Betano účet Pozor, vždy musíte přijmout výhru, jinak se vám výhra nepřičte a budete moct štěstí zkusit až další den. Peníze i free spiny jsou platné maximálně den od vaší výhry

Betano vstupní Vegas bonus – 600Kč

Tento Betano bonus vám dá až 600Kč naprosto bez rizika a počítá se jen na první vklad od registrace. V této nabídce nic neriskujete, protože můžete protočit až 600Kč a potom, co se tak stane, vám Betano přičte na účet 600Kč zpět.