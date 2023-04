Betano dárky (2023) – bonusy každý den

Betano dárky ukrývají různorodé výhry a bonusy, které vylepší zážitek každému sázejícímu. Promo akce Betano dárky nabízí hráčům volná zatočení a sázky zdarma. Hráč tak profituje i v případě, že preferuje kasino nebo sázení na sportovní události. Přetočení volných toček musí být provedeno do půlnoci dne vyzvednutí ceny.

Ověřeno 3000 Kč ZAREGISTROVAT SE V CASINU Podrobnosti o bonusu a nabídkách Uvítací bonus pro Vegas hry až do výše 3000Kč

Vstupní bonus za vklad až 3000 Kč

Bonus za registraci až 300 Kč

Betano dárky a jejich vyzvednutí

Akce Betano dárky funguje od 11. dubna do konce měsíce ak vyzvednutí vám stačí mít aktivní účet na Betano a poslední sázka musí být stará nejvýše 30 dní. Promo akce Betano dárky není jedinou výhodou Betana. Kromě dárků Betano nabízí také vstupní bonus 350 Kč a také můžete využít Betano promo kód – BETMAX k dalšímu bonusu. Na výběr máte každý den jeden ze tří dárků, z toho ve dvou se ukrývá překvapení. V případě, že si vyberete dárek, v němž není žádná odměna, musíte zkusit štěstí na další den. Pokud jste si neotevřeli dárek vůbec, vaše odměna automaticky propadne a nemáte nárok na obnovu dárku. Betano dárky si můžete otevřít následovně:

Přihlaste se do svého Betano účtu Přejděte do sekci Vegas kasino Najděte sekci Betano dárky a klikněte na ni Rozbalte jeden ze tří dárků a výhra je vaše

Akce Betano dárky a její podmínky

Základní podmínkou je, jak jsme již zmínili, mít aktivní účet a poslední sázka musí být stará nejvýše 30 dní. Přeměňování volných sázek na volné otočky není možné a proto musíte využít takového dárku, jaký dostanete. Existují ale i jiné podmínky, které si rozebereme níže.

Je možné vybrat si jen jeden dárek každý den

Zatočení zdarma lze využít pouze na hrách Starburst, White King a Book of Secrets

Odměnu, kterou získáte musíte využít ještě v den vyzvednutí

Pokud vyhrajete pomocí bonusu získaného z Betano dárků, výhra se vám automaticky připíše na účet

Máte-li dočasný účet, nemáte možnost vybírat si Betano dárky

Nejvíce možných otoček je 50 a maximální výše sázky je 25 Kč

Přeměna sázky zdarma na volné zatočení

Přeměna dárků z volných sázek na volná zatočení není možná. Ale přece jen existuje cesta jak to udělat. Pokud sázení na sportovní akce není pro vás a raději sázíte v kasinu tak vám při otevření dárku s volnou sázkou radíme volnou sázku vsadit na sportovní zápas s co nejmenším kurzem a vyhrané peníze můžete následně volně přestávkovat na vaší oblíbené hře. Jelikož jsou to v tomto momentě už vaše peníze, není potřeba sázet jen na vybrané hry Starburst, White King a Book of Secrets, ale lze peníze zatočit na všech hrách, které jsou k dispozici.

Další Betano bonusy

Kromě dárků má Betano pro nově registrované hráče připravený vstupní bonus 350 Kč + 50 volných zatočení v kasinu. Aby toho nebylo málo tak můžete využít kód Betano – BETMAX, který vám zaručí skvělých 3000 Kč do Vegas kasina. Kromě zadání promo kódu je jedinou podmínkou pro získání bonusu vložit si na konto první vklad. Následně si můžete užívat skvělých bonusů, které Betano nabízí. Betano se na území Česka velmi rozrůstá a skvělé bonusy, které mají v nabídce, je jeden z hlavních důvodů, proč se jim tak daří. Recenze Betana jsou velmi kladné a jejich zákazníci jsou s jejich službami velmi spokojeni.