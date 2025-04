Barcelona – Inter: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Jsme před bránami finále Ligy mistrů. Zbývají odehrát už jen dva semifinálové utkání v každém duelu. V tomto duelu začne Inter ve velmi těžkém zápase na stadionu Barcelony, která je letos opravdu rozjetá. Naše Barcelona – Inter tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Barcelona – Inter kurzy

Barcelona – Inter tipy

Oba týmy vstřelí gól

Tuto statistiku vídáme téměř v každém zápase mezi těmito dvěma celky. Viděli jsme ji ve čtyřech z posledních pěti zápasů a Barcelona proti Interu neudržela již pět zápasů v řadě čisté konto. Inter ve svých zápasech neudržel čisté konto již devět zápasů v řadě.

Neprohra Barcelony

Barcelona je ve skvělé formě a vyhrála tři poslední zápasy v řadě. Inter vyšel z formy a naopak v posledních třech zápasech prohrál a to navíc v kritické fáze boje o titul v Serii A. V každém z nich navíc nevstřelil Inter ani jednu branku.

Vsaďte si zde

Analýza zápasu Barcelona – Inter

Barcelona

Barcelona je v La Lize v tomto roce ještě neporažena. Naposledy hrála ve finále Copa Del Rey, kde po přestřelce a otočce ke konci zápasu na konec zvítězila po prodloužení výsledkem 3:2. Předtím také ovládla tři zápasy za sebou v rámci ligy, když porazila Mallorcu, Celtu Vigu a Leganés vždy rozdílem jediné branky. Pět kolem před koncem vede Barcelona ligu o čtyři body před druhým Realem Madrid. Barceloně bude proti Interu chybět Lewandowski, Casadó, Bernal a Balde.

Inter

Inter nabral před koncem ligy velmi zlou formu. V posledních dvou ligových utkáních prohrál rozdílem jedné branky proti AS Římu a Bologni. Neapoli tímto způsobem dal náskok na čele tabulky a Neapol s mnohem jednodušším programem a jedinou soutěží, na kterou se může soustředit, je na velmi dobré cestě. Inter k tomu ještě vypadl v Coppa Italia a to velkým rozdílem po prohře 0:3 s rivalem AC Milán. Inter do Barcelony cestuje bez Pavarda, Carboniho, Correi a Thurama.

Vsaďte si zde

Často kladené otázky Barcelona – Inter tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 30.4. ve 21:00 v Barceloně na Olympijském stadionu.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na Nova Sport 3 nebo VOYO.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Hlavním rozhodčím tohoto utkání bude Clement Turpin.