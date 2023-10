Barcelona – Bilbao: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

I Barcelonu čeká tento víkend zajímavý a náročný zápas, když se utká s pátým Athleticem Bilbao, který se může značně dotáhnout v případě překvapení. Naše Barcelona – Bilbao tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Výhra Barcelony

Barcelona hraje ve skvělé formě a drží si proti Bilbau dobrou bilanci. Vyhrála s nim tři zápasy v řadě a ani v jednom neobdržela gól. Mimo jiné neprohrála už čtrnáct zápasů v řadě.

Více než 2,5 gólu

Tyto zápasy bývají také gólové a v posledních devíti vzájemných zápasech jsme sedmkrát viděli aspoň tři góly. Samá statistika platí v zápasech Barcelony. U Bilbaa to pak je čtyřikrát v posledních pěti.

Barceloně se poslední zápas před dvoutýdenní pauzou vůbec nepovedl. Znovu musela dohánět, když už ve třicáté minutě prohrávala 0:2. Do poločasu srovnal svým prvním ligovým gólem Lamine Yamal, ale gólově bylo dlouho v tomto zápase ticho a vypadalo to, že Barcelona zůstane poprvé v sezóně bez bodu. Avšak zasloužený gól nakonec přece jen přišel, když se v 85. minutě prosadil kapitán Sergi Roberto a zápas tak skončil remízou 2:2 a další ztrátou důležitých dvou bodů pro Katalánce. Barceloně bude chybět Balde, Koundé, Pedri, de Jong, Lewandowski, Raphina a Yamal.

Bilbau se naopak zápas před repre pauzou velice vydařil a po dvou zápasech se dočkalo výhry. V tomto zápase to však byla povinnost. Hrálo totiž s poslední Almerií a tam by byl jakýkoliv jiný výsledek zklamáním pro celek jako je Bilbao. Start byl rychlý a už v desáté minutě Bilbao vedlo po gólu Guruzety. Bilbao si celý zápas výsledek hlídalo a hrálo velmi zodpovědně a tlačilo dopředu. To je po dlouhém padesátiminutovém čekání odměnilo druhým gólem, když se trefil Dani García. Do konec zápasu pak přidalo Bilbao ještě jeden gól, trefil se Sancet a pro tento tým tak zasloužená a poměrně snadná výhra. Chybět v Barceloně bude Yeray Alvarez, Vesga a Williams.

Zápas Barcelona – Bilbao se bude hrát 22.10. ve 21:00 v Barceloně na stadionu Olimpic Lluis Companys.

Zápas můžete sledovat na stanici Nova Sport 4, kterou najdete u O2.

Hlavním rozhodčím zápasu bude Juan Martinez Munuera.

