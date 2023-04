Barcelona – Atlético Madrid tipy na La Ligu

Šlágrem tohoto kola v La Lize je zápas mezi první Barcelonou a třetím Atléticem Madrid. Atleti mají šanci pomoct svému městskému rivalovi, Realu, pokud by Barcelonu porazili, mohl by se Barceloně přiblížit. Naše Barcelona – Atlético Madrid tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Barcelona – Atlético Madrid tipy

Méně než 2,5 gólu

Čtyři z posledních pěti vzájemných vzájemných duelů skončily s méně než 2,5 celkového gólu, takže naše první předpověď mezi Barcelonou a Atléticem Madrid je, že zápas skončí s méně než třemi vstřelenými góly. Zápas by navíc mohl být hodně opatrný vzhledem k španělskému fotbalu a k formě obou týmů.

Remíza

Zatímco Barcelona je na cestě k titulu, do konce sezóny zbývá ještě devět zápasů a s Atléticem Madrid na třetím místě se třinácti bodovou ztrátou by mohla udělat věci trochu zajímavějšími, pokud se jim zde podaří vyhrát. To je však náročný úkol, a to i pro tým, který vyhrál šest zápasů v řadě, zvláště když zápas hostí Barca. Přesto očekáváme těsný zápas a naše druhá předpověď mezi Barcelonou a Atléticem Madrid je, že týmy v tomto zápase remizují.

Analýza zápasu Barcelona – Atlético Madrid

Barcelona

Se dvěma remízami v řadě v La Lize se Barcelona nezdá být tak neporazitelná jako předtím, ale stále má obrovský náskok před druhým a třetím týmem tabulky, madridským duem. Ve skutečnosti, když zbývá devět zápasů, Barcelona by se musela úplně rozpadnout, aby ztratila tuto výhodu, ale šance na to stále existuje, takže si musí vytvořit více sebevědomí a šancí. Christensen a Sergi Roberto jsou mimo hru, Pedri, Dembele a De Jong by se mohli vrátit do sestavy.

Atlético Madrid

Se šesti výhrami v řadě a deseti výhrami v posledních třinácti zápasech má Atlético Madrid skutečně působivou formu. Bohužel pro ně je špatný začátek sezóny stojí hodně, protože jsou stále pouze třetí v tabulce, tři body za Realem Madrid a třináct bodů za svým dalším rivalem Barcelonou. Reinildo a Memphis Depay jsou momentálně na seznamu zranění týmu, zatímco Marcos Llorente a Geoffrey Kondogbia jsou právě teď suspendováni.

Poslední vzájemné zápasy

8.1. 2023 | Atlético 0:1 Barcelona

6.2. 2022 | Barcelona 4:2 Atlético

2.10. 2021 | Atlético 2:0 Barcelona

8.5. 2021 | Barcelona 0:0 Atlético

21.11. 2020 | Atlético 1:0 Barcelona

Často kladené otázky Barcelona – Atlético Madrid tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas mezi Barcelonou a Atléticem Madrid?

Zápas Barcelona – Atlético Madrid se bude hrát 23.4. v 16:15 na Camp Nou.

Kde můžu zápas Barcelona – Atlético Madrid?

Zápas můžete sledovat na stanici Nova Sport 3, kterou si lze předplatit u O2 TV.

Jaká je pozice těchto dvou týmů v ligové tabulce?

Barcelona stále vede ligu a 11 bodový náskok na Real Madrid už nejspíš neztratí. Atlético Madrid je v tabulce druhé a dotahuje Real Madrid, na který už ztrácí pouhé dva body.

