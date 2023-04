Baník – Slavie tipy na Fortuna:Ligu

Ve 29. kole Fortuna:Ligy se v nezvyklý den a hodinu utkají týmy, které v tabulce dělí 30 bodů. Pro ostravský Baník je to zlá situace, protože potřebuji v posledních kol základní části uhrát body, aby se vyhnuli skupině o udržení a k tomu jim zápas se Slavii moc nepomáhá. Naše Baník – Slavie tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Baník – Slavie tipy

Více než 2,5 gólu

Myslíme si, že v tomto zápase uvidíme znovu góly. Ve vzájemném duelu Baníku a Slavie jsme viděli minimálně tři góly v pěti z posledních šesti zápasů. U zápasů Slavie tomu tak bylo v šesti z posledních sedmi zápasů. U Baníku sice méně, ale věříme, že by vzhledem k posledním výsledkům mohla Slavie obstarat další zápas s tolika góly.

Výhra Slavie

Slavie s Baníkem už neprohrála deset zápasů v řadě a momentálně v lize neprohrála celkově sedmkrát za sebou. Proti Baníku, který má nevyrovnanou formu, by měla Slavie znovu zvítězit a neměl by to pro ní být problém.

Analýza zápasu Baník – Slavie

Baník

Baník v posledním zápase prohrál s Mladou Boleslaví a po třech neprohrách tak prohrál 0:1. Do zápasu se Slavii půjdou nejspíš s hodně defenzivní taktikou, ale sestava by se od minulého zápasu moc změnit nemusela. Baník nemá žádné absence, ale v základu by neměl nastoupit Frydrych, Takács a Tetour kvůli nedávným zraněním.

Slavie

Slavii se podařil poslední zápas s Bohemians, když v prvním poločase dala tři góly a vedení 3:0 udržela až do konce. Slavie přišla před zápasem s Bohemians o Juráska a do zápasu s Baníkem půjde bez Lingra a Ševčíka.

Poslední vzájemné zápasy

6.11. 2022 | Slavie 3:1 Baník

11.5. 2022 | Baník 1:1 Slavie

19.12. 2021 | Baník 3:3 Slavie

22.8. 2021 | Slavie 4:0 Baník

7.3. 2021 | Slavie 2:1 Baník

Často kladené otázky Baník – Slavie tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Baník – Slavie?

Tento zápas se bude hrát 25.4. na Městském stadionu ve Vítkovících.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Zápas můžete sledovat na stanici O2 TV Sport, kterou si lze předplatit u O2 TV.

Jaká je pozice těchto dvou týmů v ligové tabulce?

Slavie je momentálně první v lize, ale pouze o skóre, protože má stejně bodů jako rival Sparta. Baník je v lize 11. a potřebuje stále uhrát minimálně tři body, aby se vyhnul skupině o udržení a po zápase se Slavii ho čeká zápas s Hradcem, který v tomto ohledu musí zvládnout.

