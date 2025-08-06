Baník – Austria: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat
Baník po vypadnutí z kvalifikace Evropské ligy, musí na další těžký kousek i v horší Konferenční lize. Hrát bude s Austrií Vídeň, která byla v minulé sezóně pouhé tři body od rakouského titulu. Naše Baník – Austria tipy si můžete přečíst v tomto článku:
Baník – Austria kurzy
Baník – Austria tipy
Oba týmy vstřelí gól
Pro první zápas Baníku ve třetím předkole Konferenční ligy tipujeme branku obou celků. U Baníku jsme tuto statistiku viděli v pěti z posledních šesti zápasů. Baník navíc již sedm zápasů v řadě neudržel čisté konto.
Neprohra Austrie
Přáli bychom si postup Baníku, ale tomu se v lize nedaří. S Legií odehrál dva solidní zápasy, ale na postup to nestačilo. V lize zatím Baník na první vítězství čeká, nevyhrál již pět zápasů v řadě a je na 13. místě s jedním bodem.
Analýza zápasu Baník – Austria
Baník
Baník se v minulém kole Chance ligy utkal venku s Duklou Praha. Dukla sehrála s favoritem poměrně vyrovnané utkání. Šla navíc rychle do vedení, když se po krásné akci prosadil v sedmé minutě Pourzitidis. Baník ještě do poločasu odpověděl po brance Riga ve 29. minutě. Více však Baník ani Dukla nevymysleli a ve druhém poločase už žádná další branka přidaná nebyla a zápas skončil remízou 1:1. Baníku bude chybět Frýdek, Kohút a Kubala.
Austria
Austria Vídeň o víkendu teprve začala rakouskou Bundesligu. Svůj první zápas odehrála venku na půdě GAK 1902 a bylo z toho gólové utkání. GAK otevřelo skóre ve 22. minutě po brance Harakateho. Ve 43. minutě srovnal Sarkaria. Stejně se odehrávala i druhá půle. V 55. minutě vstřelil gól za GAK Cipot a na konci půle znovu Austria srovnala po brance Fitze. Austria Vídeň by měla být v Ostravě v plné sestavě.
Často kladené otázky Baník – Austria tipy
Kdy a kde se bude hrát tento zápas?
Tento zápas se bude hrát 7.8. v 18:30 v Ostravě na Městském stadionu ve Vítkovicích.
Kde můžu sledovat tento zápas?
Tento zápas můžete sledovat na Premier Sport 2.
Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?
Hlavním rozhodčím tohoto zápasu bude Mohammed Al-Hakim.