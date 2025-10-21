Atalanta – Slavie: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat
Slavii čeká po zápase s Interem další italský soupeř. Po Interu se slávisté představí v Bergamu. Atalantě se podařilo v prvních dvou kolech uhrát o dva body více než českému účastníkovi. Naše Atalanta – Slavie tipy si můžete přečíst v tomto článku:
Atalanta – Slavie tipy
Méně než 2,5 gólů
Myslíme si, že uvidíme maximálně dvě branky v tomto zápase. Atalanta má problémy dát více gólů v zápase v této sezóně a podobně to platí také o Slavii, která v posledních třech zápasech dala jediný gól a tuto statistiku jsme u ni viděli v pěti z posledních šesti zápasů.
Výhra Atalanty
Přáli bychom si, aby Slavia dokázala uhrát další body v Lize mistrů, ale vidíme to jako velmi nepravděpodobné vzhledem k její formě a vzhledem k formě Atalanty, která neprohrála již pět zápasů v řadě.
Analýza zápasu Atalanta – Slavie
Atalanta
V posledním zápase Atalanta dominovala na půdě 12. Lazia, ale herní dominance jí byla úplně k ničemu. V tomto zápase se totiž nekonala ani branka. Brankář Atalanty si v celém zápase připsal jediný zákrok a ani 16 střeleckých pokusů Atalantě nestačilo na branku v tomto utkání. Atalanta s Laziem se tak rozešli s bodem, po kterém je rozhodně méně spokojena domácí Bergamo. Atalanta bude proti Slavii bez Kolašinace, Scalviniho, Scamaccy, Kossounoua a Bakkera.
Slavie
Slavie měla ve svém ligovém zápase podobný problém jako příští soupeř z Itálie. Hrála doma a ani herní převaha ji nepomohla k více než jednomu bodu. Ani v tomto zápase jsme branku neviděli, ale Zlín zas tolik velkých šancí Slavii nedovolil přesto, že Slavie měla držení míče téměř 70%. To jí v ligové tabulce drží na druhém místě, ale vzhledem ke ztrátám Sparty a Jablonce, to Slavii může mrzet o trochu méně. Slavii bude v Itálii chybět Douděra, Ogbu, Holeš, Schranz, Ševčík, Vorlický a Zmrzlý.
Často kladené otázky Atalanta – Slavie tipy
Kdy a kde se bude hrát tento zápas?
Tento zápas se bude hrát 22.10. ve 21:00 v Bergamu v New Balance Aréně.
Kde můžu sledovat tento zápas?
Tento zápas můžete sledovat na Nova Sport 3.
Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?
Hlavním rozhodčím tohoto zápasu bude Ricardo De Burgos Bengoetxea.