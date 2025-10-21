Tipy

Atalanta – Slavie: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Slavii čeká po zápase s Interem další italský soupeř. Po Interu se slávisté představí v Bergamu. Atalantě se podařilo v prvních dvou kolech uhrát o dva body více než českému účastníkovi. Naše Atalanta – Slavie tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Atalanta – Slavie tipy

Méně než 2,5 gólů

Myslíme si, že uvidíme maximálně dvě branky v tomto zápase. Atalanta má problémy dát více gólů v zápase v této sezóně a podobně to platí také o Slavii, která v posledních třech zápasech dala jediný gól a tuto statistiku jsme u ni viděli v pěti z posledních šesti zápasů.

Výhra Atalanty

Přáli bychom si, aby Slavia dokázala uhrát další body v Lize mistrů, ale vidíme to jako velmi nepravděpodobné vzhledem k její formě a vzhledem k formě Atalanty, která neprohrála již pět zápasů v řadě.

Atalanta - Slavie tipy

Analýza zápasu Atalanta – Slavie

Atalanta

V posledním zápase Atalanta dominovala na půdě 12. Lazia, ale herní dominance jí byla úplně k ničemu. V tomto zápase se totiž nekonala ani branka. Brankář Atalanty si v celém zápase připsal jediný zákrok a ani 16 střeleckých pokusů Atalantě nestačilo na branku v tomto utkání. Atalanta s Laziem se tak rozešli s bodem, po kterém je rozhodně méně spokojena domácí Bergamo. Atalanta bude proti Slavii bez Kolašinace, Scalviniho, Scamaccy, Kossounoua a Bakkera.

Slavie

Slavie měla ve svém ligovém zápase podobný problém jako příští soupeř z Itálie. Hrála doma a ani herní převaha ji nepomohla k více než jednomu bodu. Ani v tomto zápase jsme branku neviděli, ale Zlín zas tolik velkých šancí Slavii nedovolil přesto, že Slavie měla držení míče téměř 70%. To jí v ligové tabulce drží na druhém místě, ale vzhledem ke ztrátám Sparty a Jablonce, to Slavii může mrzet o trochu méně. Slavii bude v Itálii chybět Douděra, Ogbu, Holeš, Schranz, Ševčík, Vorlický a Zmrzlý.

Často kladené otázky Atalanta – Slavie tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 22.10. ve 21:00 v Bergamu v New Balance Aréně.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na Nova Sport 3.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Hlavním rozhodčím tohoto zápasu bude Ricardo De Burgos Bengoetxea.

Dne 21. října 2025
