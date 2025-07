Aktobe – Sparta: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Sparta po špatné sezóně začíná v evropských pohárech “pouze” v předkole Konferenční ligy. V něm začne venku na kazašské půdě. Naše Aktobe – Sparta tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Aktobe – Sparta kurzy

Aktobe – Sparta tipy

Výhra Sparty

Sparta sice nevstoupila do ligové sezóny nejlepším krokem, ale zde je jasným favoritem. Aktobe navíc ve své lize nevyhrálo již tři zápasy a v žádném z nich navíc nevstřelil kazašský celek ani branku.

Více než 2,5 gólů

Čekáme, že se Sparta pokusí být dopředu aktivnější a přinese to v tomto zápase více branek. U Sparty jsme tuto statistiku viděli v šesti z posledních osmi zápasů.

Analýza zápasu Aktobe – Sparta

Aktobe

U Aktobe je ligová soutěž již v polovině, protože se v kazašské Premier League začíná již na začátku roku. Aktobe se v ligové tabulce nachází na čtvrtém místě. Aktobe začínalo letošní sezónu evropských pohárů už v prvním předkole Evropské ligy. Tam ale Aktobe padlo s Legiou Varšava po dvou prohrách 0:1. Aktobe tak spadlo po losu ke Spartě do Konferenční ligy a Legia si zahraje s Baníkem Ostrava.

Sparta

Sparta začala ligovou sezónu minulý víkend venku proti Jablonci. Pro Spartu nezačala sezóna Chance ligy úplně dobře. Už ve 23. minutě šel Jablonec do vedení, když se prosadil Jawo. Ve druhém poločase musela Sparta tohle manko dohánět. To se podařilo, když se v 59. minutě prosadil srovnávacím gólem Jan Kuchta. Více branek už však Sparťané nestihli a zápas skončil 1:1. Spartě by mohl kvůli zdravotním problémům chybět Panák.

Často kladené otázky Aktobe – Sparta tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 24.7. v 18:00 v Aktobe na Koblandy Batyr Stadium.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na Nova Sport 5.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas odpíská Kristoffer Hagenes.