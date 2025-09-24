Fotbal na dosah ruky - FotbalPortal.cz

Šílený rekord: Harry Kane překonal Ronalda i Haalanda a zapsal se do historie Bundesligy i fotbalu obecně
Včera 22:48 - Anglický kapitán Harry Kane v dnešním bundesligovém zápase dvakrát skóroval a pomohl Bayernu Mnichov k přesvědčivému vítězství 4:0 nad Werderem Brémy. Skóre utkání otevřel stoper Jonathan Tah ve 22. minutě, než Kane ve 45. minutě proměnil penaltu. Svůj druhý gól v Allianz Areně přidal v 55. minutě a stanovil rekord, na který se podíváme v dnešním článku. Konrad Laimer poté přidal čtvrtou branku v 87....