Nepřihlášen

Nepřihlášen

Přihlášení | Registrace

Fotbal na dosah ruky - FotbalPortal.cz

Nepřehlédněte
Šílený rekord: Harry Kane překonal Ronalda i Haalanda a zapsal se do historie Bundesligy i fotbalu obecně

Šílený rekord: Harry Kane překonal Ronalda i Haalanda a zapsal se do historie Bundesligy i fotbalu obecně

Včera 22:48 -  NEPŘEHLÉDNĚTE Anglický kapitán Harry Kane v dnešním bundesligovém zápase dvakrát skóroval a pomohl Bayernu Mnichov k přesvědčivému vítězství 4:0 nad Werderem Brémy. Skóre utkání otevřel stoper Jonathan Tah ve 22. minutě, než Kane ve 45. minutě proměnil penaltu. Svůj druhý gól v Allianz Areně přidal v 55. minutě a stanovil rekord, na který se podíváme v dnešním článku. Konrad Laimer poté přidal čtvrtou branku v 87....

Celý článek
1 2 3 4 5 6
Manchester United znovu prohrál. Tentokrát nestačil na Brentford, Fernandes nedal penaltu

Manchester United znovu prohrál. Tentokrát nestačil na Brentford, Fernandes nedal penaltu

Dnes 15:37 -  REVIEW Manchester United potřebuje najet na správnou vlnu. Nyní už skutečně jde Rubenu Amorimovi o krk. Na Brentfordu to ale lehké není nikdy, což se potvrdilo. Manchester United opět prohrál, a to celkem jednoznačně. Fernandes navrch neproměnil penaltu. Krize...

Celý článek
Wojciech Szczesny se vrací do branky Barcelony. Joan García musí na operaci

Wojciech Szczesny se vrací do branky Barcelony. Joan García musí na operaci

Dnes 13:34 -  Po vážném zranění Marca-Andrého terStegena se z Wojciecha Szczesnyho stala celkem překvapivá jednička Barcelony. Nyní je smířen s rolí dvojky, ale přeci se do branky dostává. Joan García, nová jednička, totiž musí na operaci a chybět bude několik...

Celý článek
West Ham odvolal trenéra Pottera. Kdo se stane jeho náhradou?

West Ham odvolal trenéra Pottera. Kdo se stane jeho náhradou?

Dnes 12:54 -  Již zítra čeká West Ham zápas na Evertonu, který hraje atraktivní fotbal, má výsledky. Byl by to těžký střet. O to těžší, že do něj Kladiváři půjdou bez trenéra. Graham Potter byl totiž právě odvolán, a Tomáš Souček tak čeká na to, kdo se...

Celý článek
Eduardo Camavinga je na odchodu z Realu Madrid? O hvězdu se zajímá celá Premier League

Eduardo Camavinga je na odchodu z Realu Madrid? O hvězdu se zajímá celá Premier League

Dnes 12:51 -  Budoucnost talentovaného francouzského záložníka Eduarda Camavingy v Realu Madrid je nejistá. Camavinga, který v roce 2021 přestoupil z Rennes, aby se stal jedním z největších mladých talentů na celém kontinentu, odehrál v této sezóně pod novým...

Celý článek
Konec jedné éry: Sergio Busquets oznámil odchod do fotbalového důchodu a chce se stát trenérem

Konec jedné éry: Sergio Busquets oznámil odchod do fotbalového důchodu a chce se stát trenérem

Dnes 12:25 -  Ikona španělského fotbalu a dlouholetý pilíř Barcelony Sergio Busquets oznámil, že po skončení sezóny MLS v prosinci ukončí svou profesionální hráčskou kariéru. Busquets, kterému je 37 let, se v roce 2023 přesunul do Interu Miami, čímž uzavřel...

Celý článek
Huga Ekitikého svlečení dresu stálo 11 milionů korun. Dostane se zpět do sestavy?

Huga Ekitikého svlečení dresu stálo 11 milionů korun. Dostane se zpět do sestavy?

Dnes 11:36 -  Čistá hloupost. Tak bychom mohli nazvat to, co Hugo Ekitiké udělal v zápase se Southamptonem. Francouzský útočník byl vyloučen po svlečení dresu. Tato chyba se mu hodně nevyplatila. Liverpool mu sebral dva týdenní platy. Nejdražší svlečený dres v...

Celý článek
Ostuda na Zlatém míči: Raphinhu na první místo nezvolil žádný hlasující

Ostuda na Zlatém míči: Raphinhu na první místo nezvolil žádný hlasující

Dnes 10:50 -  Vyšlo hlasování novinářů, kteří rozhodovali o tom, kdo by měl zvednout Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu planety. Už víme, že vyhrál OusmaneDembélé, s čímž asi nikdo nemáme problém. Jiná umístění ale byla propadákem. Takový Raphinha...

Celý článek
Šílený rekord: Harry Kane překonal Ronalda i Haalanda a zapsal se do historie Bundesligy i fotbalu obecně

Šílený rekord: Harry Kane překonal Ronalda i Haalanda a zapsal se do historie Bundesligy i fotbalu obecně

Včera 22:48 -  NEPŘEHLÉDNĚTE Anglický kapitán Harry Kane v dnešním bundesligovém zápase dvakrát skóroval a pomohl Bayernu Mnichov k přesvědčivému vítězství 4:0 nad Werderem Brémy. Skóre utkání otevřel stoper Jonathan Tah ve 22. minutě, než Kane ve 45. minutě proměnil...

Celý článek
Vyšly kurzy na Zlatý míč 2026, objevili se dva favorité

Vyšly kurzy na Zlatý míč 2026, objevili se dva favorité

Včera 22:27 -  Ocenění Zlatý míč za rok 2025 si tento týden odnesl Ousmane Dembélé, který v konečném pořadí předstihl Lamineho Yamala. Mladík z Barcelony si sice odnesl alespoň už podruhé Kopa Trophy pro nejlepšího mladého hráče světa, ale jeho otec s...

Celý článek
Saliba zůstává. Arteta uhasil „hluk“ kolem Realu, francouzský stoper podepsal dlouhodobý kontrakt s Arsenalem

Saliba zůstává. Arteta uhasil „hluk“ kolem Realu, francouzský stoper podepsal dlouhodobý kontrakt s Arsenalem

Včera 14:53 -  NEPŘEHLÉDNĚTE William Saliba se stal nepostradatelným pilířem obrany Arsenalu. Přestože se o něj vážně zajímal Real Madrid, francouzský stoper jasně řekl, že je „správný Gooner“. Mikel Arteta mu důvěřuje a klub si pojistil svou defenzivní hvězdu až do roku...

Celý článek
Fotbalový kotel
Fotbalová témata
anglie arsenal barcelona bundesliga chelsea fc barcelona fotbal juventus la liga liga mistru liverpool manchester city manchester united premier league přestup primera division real madrid serie a spanelsko
Zobrazit více témat
Představujeme kluby - FotbalPortal.cz
Real Madrid CF

Real Madrid CF

Liga: Primera Division
Stadion: Santiago Bernabéu
Počet hráčů: 0
Průměrný věk: let
Představujeme fotbalisti - FotbalPortal.cz
Ibrahimovic Zlatan

Ibrahimovic Zlatan

Klub: Paris Saint-Germain FC
Post: útočník
Věk: 43 let
Odehran. zápasů: 0 Odehraných minut: 0
Vstřelených gólů: 0 Vlastních gólů: 0
Žlutých karet: 0 Červených karet: 0
Poslední téma
Noviny
Facebook
Dnešní fotbalové zápasy

Dnes se nehrají žádné zápasy.

Fotbalový otazníček

Jak dlouho vydrží Rúben Amorim na lavičce Manchesteru United?

Jednu sezónu (94)

Jednu sezónu 39,8%

Dvě sezóny (39)

Dvě sezóny 16,5%

Více než dvě (103)

Více než dvě 43,6%
Celkový počet hlasů: 236
Loading... Ukládám Váš hlas.
Kluby s nejvíce fanoušky na FotbalPortal.cz
P Název Počet fanoušků
1. Chelsea FC

Chelsea FC

 1239 fanoušků
2. Arsenal FC

Arsenal FC

 964 fanoušků
3. Manchester United

Manchester United

 916 fanoušků
4. FC Barcelona

FC Barcelona

 771 fanoušků
5. Real Madrid CF

Real Madrid CF

 629 fanoušků
Fotbal živě   Livescore   Zobrazit více klubů
Kontaktujte nás | O nás | Charta novinářů | Podmínky používání | Partneři | RSS | Fotbalportal na vaše stránky | Betano promo kód |

© 2025 FotbalPortal.cz

Liga Mistrů, Premier League, Primera Division, Serie A, 1. Bundesliga, Synot liga, Fotbal

Přidat na Seznam.cz Přidej na Netvibes