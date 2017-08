Primera Division - Nespokojený Zidane: Něco se děje, když jsme ani jednou nedokázali vyhrát

© as.com - Zinedine Zidane

Dnes 13:41 - Real Madrid ani ve svém posledním utkání na americké půdě nevyhrál. Tedy v základní hrací době. V noci totiž nad výběrem americké ligy MLS All Stars triumfoval až po penaltovém rozstřelu a trenér Zidane skončené turné nehodnotil úplně pozitivně.

Jak byste zhodnotil turné na němž Real nedosáhl ani jednoho vítězství v řádné hrací době?

Pocity nejsou dobré. Něco dobré bylo, ale dojmy dobré nejsou. Pokud ze čtyř zápasů nedokážete vyhrát ani jeden...pak se něco děje. Nemůžeme být spokojeni. Máme teď čtyři dny na to, abychom se připravili na naše první oficiální utkání. Musíme udělat něco navíc.

A co se podle vás děje?

Tak trochu od všeho něco. Spíše v globálu než nějaké konkrétní věci. Začali jsme špatně a už víme jak to je. Špatná série už čítá čtyři zápasy. Chceme se z toho dostat. Máme málo času, do 8. srpna si musíme odpočinout a ještě se připravit na zápas.

Znovu jste se upnul k rotování se sestavou. Bale, Benzema a Marcelo naskočili ve druhém poločase...

Chtěl jsem, aby si zahráli všichni. Marcelo, Gareth a Karim hráli hodně. Chtěl jsem jim dát pár minut, ale bylo dopředu domluvené, že toho neodehrají tolik. Za týden hrajeme o evropský Superpohár a to je v tuto chvíli nejdůležitější.

Byl byste rád, kdyby Cristiano Ronaldo přijel za týmem na turné dřív?

Ne, měl odpočívat a užívat dovolenou. To bylo po dlouhé sezóně důležité. Vrátí se k nám 5. srpna.

Co zamýšlíte s Mayoralem?

Jsem spokojený a mám z něj radost, tady je jeho domov. Ví, jak to tady chodí a se zápasem, který odehrál, jsem spokojený. Prozatím zůstane s námi. Do 31. srpna se může stát cokoliv. Já jsme spokojený s ním a on zase s námi.

Bale s Benzemou se vrací do Madridu bez jediného vstřeleného gólu...

To nezměníme. Nic se neděje, je to jen shoda okolností. Měli jsme příležitosti, neproměnili jsme je, nic se neděje. Důležité je, abychom dobře vstoupili do sezóny nyní.

MLS All-Stars 1:1 Real Madrid, penalty 2:4

Góly: 87. Dwyer - 59. Mayoral

MLS-All Stars: Howard (46. Frei), Garza (7. Beasley), Van Damme (46. Grana), Kappelhof, Zusi (46. Parkhurst), Schweinsteiger (46. McCarty), Bradley (46. Valeri), Kaká (46. Almirón), Altidore (31. Piatti, 61. Gio), Giovinco (46. Nikolic), Villa (46. Dwye)

Real Madrid: Keylor Navas (46. Yáñez, 72. Luca) - Achraf (61. Carvajal), Nacho (72. Tejero), Ramos (46. Vallejo), Theo (61. Marcelo) - Marcos Llorente (61. Casemiro), Kroos (46. Ceballos), Isco (61. Kovacic) - Lucas Vázquez (72. Óscar), Borja Mayoral (61. Benzema), Asensio (61. Bale)

Jan Preisler / FotbalPortal.cz