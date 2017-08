Primera Division - Jaký je nyní itinerář Neymarovy kauzy? Kdy bude představen v novém působišti?

© as.com - Neymar

Dnes 17:15 - Brazilce Neymara už dělí jen posledních pár hodin od toho, aby se stal hráčem francouzského klubu Paris SG. Nejprve se samozřejmě musí přistoupit k tomu nejdůležitějšímu kroku a tím je složení částky 222 milionů eur figurující v hráčově výkupní klauzuli z kontraktu v sídle vedení španělské ligy LFP.

Barcelona z této sumy nechce ustoupit ani o jediný cent, což ostatně v dnešním prohlášení do médií dala jasně najevo.

„Neymar dnes společně se svým otcem sdělili vedení Barcelony své rozhodnutí opustit klub. Po tomto oznámení odkázalo vedení hráče na výkupní klauzuli, která od 1. července činí 222 milionů eur a musí být uhrazena v plné výši,“ píše management Barcelony.

A jak bude vypadat běh událostí celé kauzy až k jejímu vyvrcholení?

Radio Monte Carlo informuje o tom, že celý obnos by měl být složen ještě během dneška. Tuto skutečnost potvrdil hráčův agent Wagner Ribeiro. „PSG zaplatí klauzuli Neymara a ještě tento týden ho oficiálně představí fanouškům.“

Podle zmíněného zdroje by měl zítra Neymar, poté, co bude vyřešeno jeho vyvázání ze smlouvy u azulgranas, odletět do Paříže, kde absolvuje nezbytnou lékařskou prohlídku po níž by mělo dojít k podpisu nové smlouvy s PSG. Ve čtvrtek, nejpozději v pátek.

Očekávaný akt prezentace fanouškům v novém dresu, který se barevně paradoxně zas tolik neliší od barcelonského, by se měl uskutečnit tuto sobotu. Týž den navíc shodou okolností pařížský klub vstupuje domácím zápasem v Parku princů proti Amiens do boje o znovuzískání francouzského titulu.

