Primera Division - Neymar oznámil spoluhráčům, že odchází do PSG

Mourek zase měl pravdu když říkal ze United dostali Pogbu docela zalevno. Jinak Neymar pro PSG je jen marketingovým tahem. Na úrovni fotbalu zůstanou tak kde byli, potřebuji mnohem víc než Neymara a liga mistrů to ukázala. V roce 14 jsem si také říkal ze Di Maria bude hrát takhle ještě minimálně pět let. Přestoupil a byl v hajzlu. Výhodné je to jenom pro tatku Neymara. navíc PSG musí prodat na 110 aby se vešli do FFP do konce srpna.