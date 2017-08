Primera Division - Pětice hráčů, kteří by v Barceloně mohli nahradit Neymara

© metro.co.uk, thesun.co.uk -

Dnes 14:57 - Brazilec Neymar od Barcelony získal požehnání, aby mohl vést přestupová jednání s PSG. Je proto pravděpodobné, že se Neymar v nejbližších dnech stane hráčem pařížského klubu. Barcelona sice ztratí jednu ze svých hvězd, zároveň však obdrží pohádkové odstupné. Jak Katalánci využijí téměř 200 milionů liber?

S dvěma sty miliony liber v kapse by se mohlo zdát, že Barcelona si bude smět ukázat na jakéhokoliv hráče, možná i na dva. Budou však peníze dostatečným argumentem k tomu, aby Barcelona přivedla adekvátní náhradu za Neymara, který v uplynulé sezoně vstřelil 20 branek a připsal si 27 asistencí?

Philippe Coutinho (Liverpool)

Asi největší zájem má Barcelona o Coutinha z Liverpoolu, pětadvacetiletého Brazilce, který by mohl Neymara nahradit. Barcelona se již pokusila zahájit s Liverpoolem jednání, Reds však nabídku ve výši 70 milionů liber bez váhání odmítli. Ani sám Coutinho na přestup netlačí. Podle svých vlastních slov by se raději stal legendou Liverpoolu než jedním z mnoha hvězdných hráčů Barcelony.

Coutinho navíc v lednu podepsal nový dlouhodobý kontrakt, který jej k Liverpoolu váže na dalších pět let. Pokud by se tak Barcelona přeci jen upnula na Coutinha, musela by z „Neymarových peněz“ vzít mnohem více než „jen“ sedmdesát milionů liber. Částka by mohla přesáhnout 100 milionů liber, hranici, která po dvousetmilionovém přestupu Neymara už nebude tak magická.

Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund)

Pokud by Barcelona nezískala mladého, ale zkušeného Coutinha, mohla by se zaměřit na talentovaného a ještě mladšího Dembélého. Dvacetiletý Francouz je schopen hrát na obou křídlech a v budoucnu by se mohl stát jedním z nejlepších hráčů na svém postu.

Dembélé přišel do Borussie teprve před rokem. Dortmund jej koupil z francouzského Rennais, a to za pouhých 12,75 milionů liber. Nyní je jeho cena mnohonásobně vyšší, a to i díky tomu, že ve své premiérové sezoně ve žlutočerném dresu vstřelil 10 branek a na dalších 21 přihrál.

Thomas Lemar (AS Monako)

Jinou variantu pro Barcelonu představuje Thomas Lemar. Jednadvacetiletý francouzský křídelník v dresu Monaka ohromil fotbalový svět stejně jako jeho spoluhráči, se kterými získal francouzský titul a probojoval se do semifinále Ligy mistrů.

Vedle hry na křídlech je Lemarovi blízká i hra na pozici ofenzivního záložníka. Již dříve se o něj zajímal Arsenal, Monako však toto léto opustilo několik opor - Tiemoue Bakayoko, Bernardo Silva a Benjamin Mendy - a proto ani jeho případný přestup nebude levnou záležitostí. Thomas Lemar se v uplynulé sezoně prosadil 14krát a 17krát asistoval.

Keita Baldé (Lazio Řím)

Na rozdíl od předchozích hráčů má Keita Baldé zkušenosti s barcelonským dresem. Až do roku 2011 totiž působil v akademii Barcelony a odtud se vydal do Lazia Řím, kde hraje dodnes. Letos dvaadvacetiletý senegalský křídelník zažil opravdu povedenou sezonu - v Serii A nastřílel 16 gólů a na 5 dalších asistoval.

Ve prospěch jeho přestupu do Barcelony hovoří jak katalánská minulost, tak to, že do konce jeho kontraktu zbývá pouhý rok.

Kylian Mbappé (AS Monako)

Na seznamu Barcelony by se mohl objevit další hráč Monaka. Osmnáctiletý francouzský útočník má za sebou průlomovou sezonu, ve které nastřílel 26 branek a u 14 asistoval. Díky výborným výkonům ve francouzské lize i v Lize mistrů se Mbappé stal jedním z nejžádanějších mladíků Evropy. Zajímá se o něj Real Madrid i přední týmy Premier League. Jeho cenovka proto nebude malá, Monako za něj údajně požaduje více než 160 milionů liber.

