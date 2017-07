Primera Division - Přesun na trase Chelsea – Real? Morata do Anglie, Hazard do Španělska?

Normálně nevím jak svůj názor formulovat. Ale je mi zároveň na blití a zároveň mám chuť někoho zabít. Morata 80 mega a Hazard 100? To sou fakt šmejdi na 1. Jestli má Morata hodnotu 80 mega, tak Hazard ji nemá pod 200 milionu. Dit ten hráč byl poslední sezonu lepší než Messi a kolik on má vykupku a má 30 let na rozdíl od Hazarda. Jestli vedení přistoupí na tuhle hru RM tak jsou fakt bez mozku. 200 milionu liber jinak běžte tam kde slunce nesvítí. Proč by jsme měli posilovat našimi nejlepšími RM