Primera Division - Bartomeu vzkazuje: Marco, čekáme na tebe do 31. srpna

Verratti je už teď jeden z nejlepších záložníků světa. Je mu 24 let, pokud by přišel letos, má Barcelona na dalších 10 let světovýho hráče do základu. Verratti navíc stylem dost odpovídá Xavimu. Hráč jeho typu Barceloně chybí. Pokud by přišel a dostal prostor, za pár let je to dost možná nejlepší záložník světa. Už teď se tam pomalu řadí. Neskutečnej přehled, myšlení, schopnost bránění a dál bych mohl pokračovat... Pokud by přišel, záloha by byla pořešená. Potom dát prostor mladejm.