Primera Division - Sen o Verrattim se Barceloně rozplynul. Kteří hráči figurují v jejím záložním plánu?

Byť si to vedení Barcelony nechce připustit, přestup italského záložníka Marca Verrattiho je velmi nepravděpodobný. Zejména poté, co sám hráč prohlásil, jak je v PSG šťastný, může generalita katalánského klubu spíše přemýšlet nad tím, koho do týmu přivést místo něj. Kteří hráči se teoreticky nabízejí na pozici záložníka?

Marco Verratti byl pro Barcelonu prioritou. Odborníci v něm viděli určitou paralelu s legendárním Xavim, který kabinu na Camp Nou opustil před dvěma roky a jenž po sobě zanechal volný prostor, který se zatím nedaří úplně zacelit. Jenže na multimilionový přesun může Barca minimálně pro tuto sezónu zapomenout.

Sportovní vedení už jistě zkoumá další možnosti, které nabízí trh. Do médií některá jména pronikla. Kdo je na vrchních pozicích seznamu potenciálních posil?

Paulinho

Brazilský středopolař je klíčovou postavou trenéra Felipeho Scolariho ve vedoucím klubu čínské ligy Guangzhou Evergrande. Ten ani vedení ho pustit nechtějí, hráče samozřejmě návrat do Evropy zajímá, zejména poté, co mu nevyšlo angažmá v Tottenhamu. Výkupní klauzule činí 40 milionů eur, Barca měla nabídnout podle čínských zdrojů pouze poloviční částku. Jeho nevýhodou je skutečnost, že se hodí spíše pouze jako náhrada za Busquetse na pivota. Jeho kreativita je omezená.

Ander Herrera

Záložník United je v hledáčku barcelonského klubu delší dobu. Navíc pracoval pod trenérem Valverdem v Athleticu Bilbao, má zkušenosti se španělskou ligou. Smlouvu na Old Trafford má už jen na rok. Jenže jeho angažování ale padá s Josém Mourinhem, který ho označil za nepostradatelného a prodávat ho nemíní.

Jean-Michaël Seri

25letý reprezentant Pobřeží Slonoviny, který působí ve francouzském Nice, velice zaujal sportovního ředitele Barcelony Roberta Fernándeze. Nicméně trenér Lucien Favre se zdá být nesmlouvavý a jednoznačně uvedl, že Seri, jehož cena se měla pohybovat kolem 25 milionů eur, se z Nice nehne. „Zůstává, je to definitivní. Už jsme přišli o čtyři hráče základu, to už je docela dost. Nebude jednoduché je nahradit.“

Philippe Coutinho

Poslední dobou toto jméno znělo spíše v souvislosti s přestupem do Paris SG. V jeho případě klub spíše jen sondoval situaci, neboť cena by byla rovněž z kategorie astronomických, vzhledem k tomu, že má v Liverpoolu od ledna novou smlouvu až do roku 2022.

Oriol Romeu

Záložník, který stejně jako Paulinho, hraje spíše na defenzivnější pozici, opustil Barcu pro nedostatek příležitostí v roce 2011. Nyní se na Camp Nou může po štacích v Chelsea, Valencii, Stuttgartu a naposledy Southamptonu vrátit. Cena by měla činit 25 milionů eur, ovšem klub ho pouštět nechce.

Lucas Lima

Brazilský záložník Santosu je kamarád Neymara, podle nějž má ideální herní charakteristiky, aby dokonale zapadl do barcelonského týmu. Smlouva mu končí v lednu 2018. Prozatím se nezdá být prioritou vedení azulgranas, ale jak už to příznivci klubu z minulosti znají, v zoufalosti se často berou hráči z Brazílie.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz