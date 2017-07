© FotbalPortal.cz - James s Moratou

Dnes 13:55 - Není dne, aby se neměnila situace kolem dvou hráčů Realu Madrid, kteří sice trenérovi Zidanemu nejsou vyloženě na obtíž, nicméně vysedávání na lavičce náhradníků či na tribuně už mají dost. Álvaro Morata po zkrachovalé snaze přestoupit do Manchesteru United zřejmě oblékne dres Chelsea. Jeho kolega, který měl tvořit jeho doprovod, má ale údajně namířeno do Bayernu.

Álvaro Morata se ještě nyní vzpamatovává z neuskutečněného přestupu do Manchesteru United. Rudí ďáblové místo něj nakonec koupili anglickou ligou mnohem víc ošlehanějšího Romela Lukaka a španělský reprezentant se nyní bude muset připojit k přípravě madridského týmu, který zítra nabírá směr USA.

Ovšem je dost dobře možné, že se ještě do té doby stihne upéct přestup do Chelsea. Ta podle dobře informovaných zdrojů nabízí 80 milionů eur, tedy zhruba tolik, kolik měl v úmyslu zaplatit i klub z Old Trafford. Jenže Real poté, co se kouč Zidane vyjádřil v tom smyslu, že by se nerad hráče zbavoval, navýšil cenu na 90 milionů eur.

Do té Blues sice ještě něco chybí, ale vzhledem k mnohem plynulejším vztahům mezi oběma kluby - na rozdíl od United - by nakonec mohlo dojít k dohodě. Ani u Moraty by nebyl problém, neboť manažer Blues Antonio Conte si vždycky přál mít Moratu v kádru. A teprve, když viděl, jak United získávají v boji o jeho podpis náskok, upřel svoji pozornost na jiné hráče. Morata by pak na Stamford Bridge podepsal smlouvu pravděpodobně do roku 2021.

Součástí transferu mezi Realem a Chelsea měl být podle bulváru i James Rodríguez. Ale zdá se, že ten možná zamíří úplně jinam. Informace z jeho rodné Kolumbie totiž uvádí, že Bayern Mnichov, který koučuje Carlo Ancelotti, jenž zná Jamese z působení v Realu, připravuje nabídku madridskému klubu. Real původně trval na tom, že za Jamese bude požadovat 75 milionů eur.

Pod vedením Ancelottiho prožil James své nejlepší období v Madridu. Ve 46 zápasech v rámci všech soutěží nastřílel 17 gólů a na 18 jich nahrál. Po jeho odchodu začal Jamesův úpadek, když odehrál jen 32 zápasů s bilancí 8 branek a deseti asistencí v sezóně 2015-16 a 33 duelů v uplynulém ročníku, ve kterém se trefil 11krát a na 13 gólech se podílel finálním pasem.

