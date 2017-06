Liga mistrů - Namíchaná XI z hráčů Juventusu a Realu. Kdo má místo pod palcem a kdo by naopak seděl na lavičce?

© skysports.com - Kdo se vešel do ideální sestavy finále?

Dnes 14:16 - Hráče finalistů Ligy mistrů Juventusu a Realu Madrid už jsme mezi sebou porovnali. Nyní jsme se ještě pokusili z 22 jmen vybrat ideální základní jedenáctku namíchanou tím nejlepším z obou kádrů. Souhlasíte s touto selekcí, či byste se rozhodli pro jiná jména?

Brankář: Gianluigi Buffon

Gólman Realu Madrid Navas měl uplynulý ročník proměnlivé výkony a poslední dobou zažíval nepříjemné chvíle, kdy se spekulovalo, kdo ho mezi třemi tyčemi do příští sezóny nahradí. To veterán Buffon měl klid na svoji práci. Je úplně jedno, co říká jeho datum narození. Jeho postřeh je stále bleskový...

Pravý obránce: Dani Alves

Barcelona na přestupovém trhu udělala v poslední době hned několik přehmatů, ale odchod Alvese z Camp Nou je určitě jedním z největších. V této sezóně byl ve výtečné formě, zejména jeho gól z voleje, v semifinále do sítě Monaka, stál za to. Ani Carvajal neměl špatnou sezónu, ale body hrají pro Alvese.

Stoper: Leonardo Bonucci

Nestárnoucí Andrea Barzagli a kultivovaný Varane určitě mají své kouzlo, ale jen na málo obránců se kouká tak příjemně, jako na Bonucciho. Své nestálé výkony z počátku sezóny brzy vyžehlil a nyní s přehledem kombinuje sílu s lehkostí a grácií.

Stoper: Sergio Ramos

Vzhledem k pevnosti turínské zadní linie se úplně nabízí vybrat do ideální XI jeho kolegu z obrany Barzagliho. A určitě by se sem hodil, ale to bychom byli nespravedliví ke kapitánovi Realu Ramosovi. Ten si rovněž zaslouží místenku do této sestavy. Byť občas jeho osobnost vykazovala výchylky, jako obránce byl naprosto pevný a navíc produktivní.

Levý obránce: Marcelo

Chiellini nebo Sandro? Oba výteční borci, ovšem konkurovat Marcelovi, zřejmě nejlepšímu levému obránci současnosti je nemožné. Poslední sezóna brazilskému fotbalistovi vyšla parádně a často se stával velkou útočnou hrozbou pro tým Zinedina Zidaneho.

Střední záložník: Miralem Pjanić

Když prodáte vašeho nejlepšího středopolaře za rekordní sumu, co uděláte? Koupíte nejlepšího záložníka konkurence. Juventus odchod Paula Pogby mrzet nemusel, protože utratil třetinu z 89 milionů liber, které vydělal za jeho přestup do United, za Miralema Pjaniće z AS Řím. Pjanić, který v sobě snoubí tvrdé zákroky v osobních soubojích, chladnokrevné zpracování míče a excelentní vidění pro přihrávku, byl mnohem působivější než francouzská hvězda.

Střední záložník: Luka Modrić

Určitě musíme zmínit Samiho Khediru, který se dokázal vyléčit ze zranění, aby se vrátil do nejlepší formy. Nicméně Modrić je Modrić. Málokterý záložník na světě dokáže věci jako on.

Střední záložník: Toni Kroos

Nečekalo se, že se z hráče, který přijde do Realu Madrid za 25 milionů eur, stane takto nepostradatelný hráč. Nejen vysoké procento úspěšnosti přihrávek, ale dar perfektního servírování standardních situací, které se pro Real stávaly velmi podstatnou disciplínou, z něj dělají nenahraditelného borce. A nemůže scházet ani v této imaginární sestavě.

Pravé křídlo: Paulo Dybala

V Realu na tomto postu hraje Gareth Bale. Rodák z Cardiffu. Města, kde se dnes uskuteční finálový zápas. Jenže ten není vůbec ve formě, navíc ho trápilo zranění. Jeho situace ostře kontrastuje s Dybalovým průnikem mezi světové hvězdy. Bale tak zůstane nejen na střídačce této vymyšlené jedenáctky, ale asi i večer na Millennium Stadium.

Střední útočník: Gonzalo Higuaín

Když byl kdysi Higuaín vypoklonkován z Realu do Neapole, zdálo se to jako nedobrý tah. Ten se bohužel pro Bílý balet každou sezónu, co Higuaín okupoval přední příčky střelecké hitparády Serie A, potvrzoval. Higuaín nepřestává skórovat. A všemi možnými způsoby - oběma nohama, hlavou, zblízka i zpoza vápna. Karim Benzema v tomto srovnání pokulhává.

Levé křídlo: Cristiano Ronaldo

Hráč, který nastřílel v dresu Realu Madrid nejvíc gólů ze všech. První hráč, který pokořil 100 gólů v Lize mistrů. Nejvíce tref v play-off stejné soutěže, úřadující mistr Evropy. Úchvatný s míčem u nohy, král ve vzduchu...Ronaldo má místo na dlouhou dobu pod palcem.

Místo na střídačce by tak zbylo například na Benzemu, Casemira, Mandžukiće, Chielliniho, Sandra, Isca či Balea...

