Premier League - José Mourinho má nový objekt zájmu. Do obrany chce stopera Realu Madrid

Včera 16:04 - José Mourinho se dlouhodobě netají svým cílem posílit obranu Manchesteru United a hráčem, který by to měl splnit, je stoper Realu Madrid Raphaaeuml;l Varane. Mourinho se s Varanem setkal během svého působení na Santiago Bernabeu a francouzského reprezentanta si podle Sky nyní vyhlédl jako jeden z hlavních letních přestupových cílů.

Čtyřiadvacetiletý stoper by v sobotu mohl už potřetí ve své kariéře zvednout nad hlavu trofej pro vítěze Ligy mistrů, čímž by se stal historicky nejmladším obráncem, kterému by se něco takového povedlo. Překonal by přitom i legendárního Paola Maldiniho, jemuž se třetí titul podařilo získat až ve 26 letech.



Zároveň by to však mohl být i jeho poslední titul v dresu Realu Madrid, Varane je totiž jedním ze čtyř obránců, které pozorně sleduje manažer Manchesteru United José Mourinho.



Kromě Varaneho má portugalský stratég v hledáčku i Virgila van Dijka ze Southamptonu, Michaela Keana z Burnley a Victora Lindelofa z Benfiky.



Francouzský obránce by se přitom mohl stát součástí výměny za gólmana Manchesteru United Davida de Geu, jenž měl podle informací Sky Sports tento týden odmítnout nabídku z Realu ve výši 60 milionů liber za svého brankáře.



Vedle Varaneho má Mourinho zájem také o jeho spoluhráče z Realu Madrid Álvara Moratu, kterého údajně vidí jako dokonalého kandidáta pro uvolněné místo v útoku po zraněném Zlatanu Ibrahimovičovi. Morata je však podle posledních informací těsně před přestupem do AC Milán.

