Premier League - Cristiano Ronaldo si stýská: Stále mi chybí Manchester United a Premier League. Nelíbí se mi chování fanoušků Realu

Cristianu Ronaldovi schází Anglie

Dnes 14:30 - O jeho možném návratu na Old Trafford už se v minulosti několikrát spekulovalo. Cristiana Ronalda právě angažmá v Manchesteru United katapultovalo mezi tu nejvyšší fotbalovou smetánku. V Realu Madrid už je 8 let, ale stále mu Anglie schází. Nyní má důvod navíc. Nelíbí se mu chování fanoušků Los Blancos, kteří na něj několikrát pískali a bučeli během zápasů na Santiago Bernabéu.

V sobotu jej čeká další finále Ligy mistrů. Tentokrát povede Real Madrid do boje proti Juventusu. Cristiano Ronaldo je v Realu Madrid od roku 2009. Od té doby za něj odehrál 241 zápasů a vstřelil těžko uvěřitelných 285 gólů.

Čtyřnásobný vítěz Zlatého míče ale tvrdí, že mu Anglie stále chybí. Schází mu fanoušci a schází mu Manchester United.

„Strávil jsem v Manchesteru United hodně let, ale nikdy se mi nestalo, aby na mě bučeli vlastní fanoušci. Ani jednou.“

„Možná, že v Anglii je to zkrátka jiné. Je tam jiná mentalita.“

„Jsem velmi šťastný, že jsem ve Španělsku, ale také mi schází Anglie, protože nemůžete všechny vzpomínky jen tak zahodit a zapomenout.“

Cristiano Ronaldo připustil, že se mu občas nelíbí atmosféra na Santiago Bernabéu.

„Tohle se mi nelíbí. Není normální, když na vás pískají vlastní fanoušci na vlastním stadionu. To se mi prostě nezamlouvá.“

„Nemělo by se to stávat v takovýchto případech, kdy hráč dává do zápasu všechno a na 100 % bojuje za svůj tým. Pak přijde první chyba a fanoušci na něj začnou pískat.“

„Není to správné. Zejména v situaci, kdy jste v těžším období. Potřebujete naopak podporu. Někdy tomu tak není.“

V listopadu 2016 podepsal Cristiano Ronaldo s Realem Madrid novou pětiletou smlouvu, což mu také zabezpečilo to, že je nejlépe placeným hráčem klubu. Portugalský reprezentant trvá na tom, že v dresu Bílého baletu chce hrát do své čtyřicítky.

„Když jsem podepisoval svou novou smlouvu, říkal jsem si, že to bude má předposlední. Rád bych hrál do svých 41 let.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz