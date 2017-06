Liga mistrů - Juventus vs. Real: Který tým má silnější sestavu aneb srovnání hráčů na jednotlivých postech

© dailymail.co.uk - Který finalista má lepší sestavu?

4 Líbilo se

Dnes 08:23 - Dnes večer se uskuteční finálový zápas Ligy mistrů v Cardiffu mezi Juventusem a Realem Madrid. Bookmakeři lehce favorizují španělský celek, nicméně jestli měli správný odhad ukáže až samotný souboj na trávníku. I my jsme se pokusili obodovat jednotlivé hráče a v celkové součtu porovnat, který tým si na tom stojí teoreticky lépe.

Juventus

Buffon - 8,5

Osm čistých kont a pouhé tři inkasované branky v 11 zápasech Ligy mistrů hovoří za vše. Netřeba víc dodávat. Věk, jak se zdá, není pro italského gólmana žádnou překážkou.

Bonucci - 9

Nejlepší obránce v letošní sezóně Champions League. Bonucci zaujal svým čtením hry, dobrou hrou ve vzduchu a také agresivitou. Dnes to na svoji kůži pocítí útočníci Realu Madrid.

Chiellini - 8,5

Sice přišel v letošním ročníku o čtyři zápasy, ale Chielliniho důležitost pro Allegriho herní systém je nezpochybnitelná. Skála v zadních řadách.

Barzagli - 7,5

Barzagli sice nesklízí uznání jako jeho dva parťáci v obraně, nicméně italský veterán zůstává klíčovým členem týmu, přestože mu je už 36 roků. Co postrádá v rychlosti dohání svojí chytrostí.

Alves - 8,5

Jedna z hvězdných postav této sezóny Ligy mistrů. V poslední době se o tom hodně píše, jak Barcelona musí hodně litovat, že nechala tohoto Brazilce s klidným srdcem odejít.

Alex Sandro - 7,5

Také druhý krajní bek zaznamenal velmi dobrou sezónu. Přihrál v domácí lize a evropské soutěži na pět branek. Proto nikoho nepřekvapí informace o jeho možném přestupu do kádru šampiona anglické ligy z Chelsea.

Khedira - 8

Tvrdý muž v Allegriho záloze. Jeho úkolem bude zastavovat útoky Realu Madrid a držet si svoji pozici. Vzájemné souboje s krajanem Toni Kroosem mohou být velmi zajímavé.

Pjanić - 8

Bosenský středopolař se po svém přestupu z AS Řím, jenž byl vyčíslen na 30 milionů liber, aklimatizoval v dresu Juventusu náramně. Záložník, tzv. „box to box“, který dokáže nejen bránit, ale i vytvářet šance a skórovat, může být klíčovou postavou dnešního zápasu.

Dybala - 9

Srovnání s Lionelem Messim mohou být zatím předčasná, ale nikdo nemůže tomuto Argentinci upřít velký talent. Nebo alespoň pokrok, který učinil od svého příchodu do Juve v roce 2015. Pokud v Realu bedlivě sledovali jeho představení proti Barceloně, tuší, že je nečeká nic jednoduchého.

Mandžukić - 7,5

Allegri chorvatského útočníka využívá na nezvyklé pozici levého křídla a Mandžukićův přísun gólů se v letošní sezóně zcvrkl na devět v lize a Lize mistrů. Obětuje se pro tým a ,byť v jiné roli, je stále nebezpečným ofenzivním hráčem Juve.

Higuaín - 8,5

Bylo dost těch, kteří kroutili hlavou nad rozhodnutím vedení Staré dámy zainvestovat minulé léto 76 milionů liber do 28letého útočníka. Ovšem jeho první sezóna vyšla na jednotku. V rámci všech soutěží nastřílel 32 gólů a rád by velmi dobrou sezónu završil zneuctěním svého bývalého klubu.

Celkem 90,5 / 110

Real Madrid

Navas - 8

Oproti Buffonovi je to velký kontrast. Kostaričan zaznamenal v celém průběhu evropské sezóny jen jedno čisté konto. Statistiky samozřejmě nemusí odrážet všechny faktory, nicméně turínští jsou přesvědčeni o tom, že nějaký ten gól dají.

Carvajal - 7,5

Carvajal zmeškal kvůli svalovému zranění posledních pět zápasů, ovšem sám prohlásil, že je na 200 procent fit. Zidane se musí rozhodnout, jestli nasadit hráče, na něhož spoléhal celou sezónu, nebo zvolit zdravého, ale výkonnostně nevyrovnaného Danila.

Ramos - 8,5

Madridský kapitán měl letos vynikající sezónu a svůj tým dovedl nejen k ligovému titulu, nýbrž stojí kousek od hranice historického double. Vzadu je velmi silný a navíc se stává pro Juventus velkou hrozbou, jelikož v této sezóně vstřelil 10 gólů.

Varane - 8

Ačkoliv je mu teprve 24 roků, může dnes získat svoji třetí trofej z Ligy mistrů. Rychlostně dobře vybavený zadák, který si ovšem čas od času neodpustí hrubku, bude bránit svého bývalého spoluhráče Higuaína.

Marcelo - 8,5

Útok Realu není jen Cristiano Ronaldo a jeho společníci z útoku. Do ofenzívy se rád a dobře zapojuje i vlasatý Brazilec. Letos v tomto ohledu skutečně zářil, ale dnes si bude muset dávat velký pozor také na útočné výpady svého krajana Alvese.

Casemiro - 8

Jeho jméno možná hráčům Juventusu nenahání tolik obavy, nicméně tento hráč je nepostradatelným článkem Zidaneho sestavy. Zastává černou práci před obrannou linií a případně kryje záda ofenzivně laděným krajním obráncům. A bez něj by Kroos s Modrićem určitě nebyli tak efektivní.

Modrić - 8,5

Modrić patří mezi nejlepší evropské záložníky. Jeho fantastické vidění hry, smysl pro přihrávku a schopnost představit si akci o zlomek vteřiny dříve než se odehraje z něj dělají skutečného architekta Bílého baletu.

Kroos - 8,5

Madridský mistr přihrávky. V Lize mistrů má letos ohromující 93procentní úspěšnost a pokud budou madridští dominovat na míči, on bude klíčovým hráčem. Ještě by ale ke své působivé hře mohl přidat víc gólů.

Isco - 8,5

Dnes zřejmě nastoupí místo Garetha Balea do základní sestavy a nikdo z fanoušků se určitě zlobit nebude. Bývalý hráč Málagy totiž sehrál podstatnou úlohu při cestě Realu za titulem, především poté, co se zranil velšský rychlík a mohl by být stejně důležitý i v dnešním utkání.

Benzema - 8

V letošním ročníku Primera División sice nebyl tolik produktivní, ovšem pět gólů ve 12 zápasech Ligy mistrů už přeci jen na jeho střelecké schopnosti vrhají mnohem lepší světlo. Ale pořád je tak trochu dlužen svému trenérovi a spoluhráčům nějaký ten velký zápas.

Cristiano Ronaldo - 9,5

U portugalského útočníka je zbytečné cokoliv dodávat. Po střelecky vlažném rozjezdu do soutěže, kdy na dva góly ze dvou úvodních zápasů ve skupině dlouho nedokázal navázat, se střelecky blýskl v semifinále LM proti Bayernu. Ze šesti gólů jich dal sám pět. Nyní má na kontě deset tref a velkou šanci ještě přeskočit Messiho, který nasázel 11 branek, v čele tabulky kanonýrů.

Celkem 91,5 / 110

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz