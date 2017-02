Evropská liga - Od začátku bylo všechno špatně, řekl po debaklu Požár

© sport.ru - Slavící fotbalisté Rostovu

Dnes 09:22 - Co se mohlo pokazit, to se podle trenéra fotbalistů Sparty Tomáše Požára v úvodním utkání druhého kola Evropské ligy v Rostově pokazilo. Letenský celek v Rusku prohrál 0:4, když od 31. minuty hrál bez vyloučeného Tiémoka Konatého.

"Do zápasu jsme nevstoupili dobře a stalo se to, co jsme nechtěli. Padali jsme hrozně hluboko, prohrávali jsme osobní souboje a nesbírali jsme odražené míče," řekl Požár na tiskové konferenci. "Věděli jsme, že je soupeř silný ze standardních situací a i když jsme mu je nechtěli dávat, tak jsme mu je dávali a po jedné inkasovali," dodal.

Rostov poslal do vedení v 15. minutě Mevlja, a když po půlhodině dostal za zbytečný faul druhou žlutou kartu Konaté, přidali Poloz a Noboa do poločasu dva góly. Po přestávce dokonal debakl střídající Azmún.

"Zápas zásadně ovlivnilo vyloučení. Viděl jsem druhý zákrok, musím se ještě podívat na ten první," řekl Požár ke Konatého faulům. "Ale od začátku bylo všechno špatně a nebude se nám domů vracet dobře. Ale v neděli zase hrajeme a na to se musíme koncentrovat," dodal.

Pro záložníka z Pobřeží slonoviny je to velmi nešťastné načasování, protože podzim strávil za trest v juniorce poté, co si chtěl vytrucovat přestup. A po návratu do týmu si chtěl výkony usmířit fanoušky. "Bylo to nešťastné, pro Timiho tím spíš, že ten jeho příběh je takový, jaký je," uvedl sparťanský kouč.

Sparta přitom po povedené přípravě, ve které ani jednou neprohrála a porazila i silný Zenit Petrohrad, jela do Ruska sebevědomá. "Jsme velmi zklamaní. Přijížděli jsme velmi optimisticky naladění a věřili jsme, že něco dokážeme uhrát," prohlásil Požár.

Místo toho Sparta v Rostově vyhořela a z domácí odvety, pokud se nestane zázrak, bude pouze formalita. "Musíme vyvodit důsledky směrem k týmu, abychom příště nastoupili v takovém složení, abychom měli šanci na úspěch," řekl Požár. "Nemyslím si, že by nás soupeř něčím překvapil. Věděli jsme, jak hraje, předpokládali jsme, v jaké sestavě nastoupí. Hrál prostě dobře a my jsme si s tím neporadili," uvedl.

