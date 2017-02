Evropská liga - Vácha se na Konatého vyloučení nechtěl vymlouvat

© uefa.com - Sparta prohrála v Rostovua

Dnes 08:14 - Záložník Lukáš Vácha se po debaklu 0:4 v Rostově nechtěl vymlouvat na vyloučení záložníka Tiémoka Konatého. Fotbalisté Sparty podle něj měli v úvodním utkání druhého kola Evropské ligy hrát i v oslabení mnohem aktivněji.

"Dva měsíce jsme se na něco připravovali a evidentně nám to nějakým způsobem nevyšlo," řekl Vácha novinářům. "Soupeř ukázal sílu, i když to měl usnadněné tím, že jsme hráli v deseti. Ale na to bychom se neměli vymlouvat. Měli jsme být aktivnější a nedostat zbytečně čtyři góly," dodal.

Sparta prohrávala od 15. minuty po gólu Mevlji, pak byl po zbytečné druhé žluté kartě vyloučen Konaté a Sparta v oslabení ještě třikrát inkasovala. "To bych nekomentoval, to se mohlo stát komukoliv, bylo to nešťastné," uvedl k vyloučení spoluhráče Vácha.

Konaté musel ze hřiště zrovna ve chvíli, kdy Sparta po brzkém inkasování začala vyrovnávat hru. "Nevstoupili jsme do zápasu špatně, ale srazil nás gól ze standardky. Vyloučení pak dodalo soupeři sebevědomí, zatímco my jsme věděli, že to nebude ne nezvratný, ale hodně složitý," prohlásil.

Váchu mrzelo Konatého vyloučení především proto, že v plném počtu by Sparta měla na to hrát s Rostovem vyrovnaný zápas. "Kdybychom hráli v jedenácti a nedostali hned druhý gól v prvním poločase, tak by to bylo aktivnější," uvedl. "V první půli jsme nepůsobili tak odevzdaným dojem. Soupeř si potom začal věřit a ukázal sílu. Narostlo jim sebevědomí, protože věděli, že to dohrajou a my moc šancí mít nebudeme," dodal.

Jan Preisler / ČTK