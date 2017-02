Evropská liga - Přemotivovaný Konaté zmařil Spartě šance na postup, Džeko a Ibrahimovič s hattrickem

© zimbio.com - Zlatan Ibrahimovič se raduje po brance do sítě Saint-Etienne.

Včera 22:57 - Tiémoko Konaté předvedl několik dobrých akcí, ve 32. minutě ale po tvrdém faulu inkasoval druhou žlutou kartu a musel ze hry. Toho Rostov dokonale využil, navýšil tlak a nakonec zvítězil zcela jasně 4:0. Čtyřgólové manko se bude dotahovat jen velmi těžko. Téměř jistý postup má i Manchester United a AS Řím. Prvně jmenovaný celek děkuje Zlatanu Ibrahimovičovi, ten druhý Edinu Džekovi. Oba útočníci vstřelili hattrick.

FK Rostov 4:0 (3:0) AC Sparta Praha

Branky: 15. M. Mevlja, 38. Poloz (Kalačev), 40. Noboa, 68. Azmoun (Poloz)

Rostov: Medveděv - Kalačev, M. Mevlja, Navas, Granat, Kudrjašov - Noboa, Gaţcan (C), Jerochin (83. Prepeliţă) - Bucharov (67. Azmoun), Poloz (74. Děvič).

Sparta: Koubek - Karavajev, Mazuch, Michal Kadlec, Nhamoinesu - Vácha (80. Mario Holek) - Albiach (77. Hybš), Dočkal (C) (87. Lafata), Sáček, Konaté - Juliš.

Rostov, který se do ruské zimy vrátil ze soustředění v Turecku jen dva dny před zápasem, měl od začátku navrch. Dvakrát zahrozil Bucharov a z rohu po jeho druhé šanci otevřel skóre hlavou Mevlja. Sparta se ke slovu dostala po půlhodině, kdy Néstorova střela málem zaskočila gólmana Medveděva.



Domácí se radují z úvodní branky do sítě Sparty. (zdroj: zimbio.com)

Když už to vypadalo, že letenský celek vyrovnal hru, šlápl Konaté na kotník Kalačovovi a po zbytečné druhé žluté kartě byl vyloučen. Rostov se opět dostal do tlaku a do přestávky přesilovku dvakrát využil. Ve 38. minutě se po centru Kalačova hlavou prosadil Poloz a vzápětí potrestal obrovské zmatky sparťanské obrany Noboa.

Ve druhém poločase tempo výrazně upadlo a domácí se proti rozložené Spartě bavili fotbalem. V 68. minutě přidal čtvrtou branku po povedené akci střídající Azmún, který se prosadil po minutě na hřišti, a hosty dělila jediná branka od vyrovnání nejvyšší pohárové prohry v klubové historii.

Jeden rekord ale Sparta přeci jen vyrovnala, když stejně jako v roce 1981 s Neuchatelem Xamax prohrála 0:4 a zaznamenala tak nejvyšší venkovní porážku v Poháru UEFA nebo Evropské lize. Tehdy Pražané debakl odčinili v odvetě vítězstvím 3:2. Pouze o čest budou hrát i příští týden s Rostovem doma na Letné.

Manchester United 3:0 (1:0) Saint-Etienne

Branky: 15. Ibrahimović, 75. Ibrahimović, 88. Ibrahimović (pen.)

Saint-Etienne mezi tři tyče nevypálilo a tak se nemůže divit, že do odvety jde s malou šancí na postup. Už v 10. minutě mohl skóre otevřít Martial, jeho krásnou ránu ještě lepším zákrokem zastavil Ruffier.

O pět minut později už však inkasoval, z přímého kopu ho překonal Zlatan Ibrahimovič. Jeho přízemní ránu tečoval Pajot a Ruffier byl bez šance. Gól ale nakonec bude připsán švédskému útočníkovi.



Situace před první brankou Zlatana Ibrahimoviče. (zdroj: zimbio.com)

Velkou šanci měl následně Mata, Ruffier byl proti. Na druhé straně zahrozil Saivel, branku ovšem netrefil. Utkání mělo spád, tutovku neproměnil Ibrahimovič, za hosty dvakrát selhal Hamouma.

Čtyři minuty po pauze skóroval Ibra podruhé, kvůli ofsajdu gól neplatil. Následně se znovu činil Ruffier, jenž zastavil pokusy Martiala a Ibrahimoviče. Se svým dobrým pokusem neuspěl ani Pogba a zdálo se, že Manchester další branky nepřidá.

V 75. minutě ale obranou francouzského celku skvěle prošel Rashford a i když Ruffier jeho centr zblokoval, míč se dostal ke zcela volnému Ibrahimovičovi, který již neměl problém doklepnout do prázdné branky.

V samotném závěru navíc Ibra padl v pokutovém území a rozhodčí Královec nařídil pokutový kop. K němu se postavil sám faulovaný a s přehledem dokonal hattrick. Poslední slovo mohl mít Pogba, ze standardky těsně minul pravou tyč.

Manchester United ale v poklidu zvítězil 3:0 a postup do osmifinále mu s největší pravděpodobností neunikne.

Villarreal 0:4 (0:1) AS Řím

Branky: 32. Emerson Palmieri, 65. Džeko (M. Salah), 79. Džeko (Juan Jesus), 86. Džeko (Nainggolan)

Emerson si po půlhodině hry zahrál na Arjena Robbena a rozjel kanonádu, která posune dále římský celek. Ve 32. minutě převzal záložník míč a z pravé strany vypálil přímo do šibenice. Zopakoval tak včerejší ránu Arjena Robbena, jen z druhé strany.

Další branky padaly po přestávce a znovu jen do sítě domácích. V 65. minutě Salah parádně zpětně nahrál Džekovi, ten si počkal a pěknou střelou k tyči zvýšil na rozdíl dvou branek.

Džekovi zachutnalo a tak deset minut před koncem rozvlnil síť podruhé, tentokrát ho nádherným centrem vybídl Juan Jesus. A nakonec z toho byl hattrick, čtyři minuty před koncem z levé strany přihrával Nainggolan, Džeko si znovu počkal a poté do protipohybu gólmana završil hattrick.



Tato fotka komentář nepotřebuje. (zdroj: zimbio.com)

Hlavně díky útočníkovi z Bosny a Hercegoviny je tak prakticky rozhodnuto a odveta v hlavním italském městě už bude jen formalita.

Výsledky 1. zápasů šestnáctifinále Evropské ligy:

Krasnodar - Fenerbahçe 1:0 (4. Claesson)

Alkmaar - Lyon 1:4 (68. Jahanbakhsh z pen. - 26. Tousart, 45+2. a 57. Lacazette, 90+4. Ferri)

Astra - Genk 2:2 (43. Budescu, 90. Seto - 25. Castagne, 83. Trossard)

Celta Vigo - Šachtar 0:1 (27. Leščuk)

Rostov - Sparta 4:0 (15. Mevlja, 38. Poloz, 40. Noboa, 68. Azmoun)

Gent - Tottenham 1:0 (59. Perbet)

Ludogorets - Kodaň 1:2 (81. Keseru - 2. Anicet vl., 53. Toutouh)

Mönchengladbach - Fiorentina 0:1 (44. Bernardeschi)

Olympiakos - Osmanlispor 0:0

Anderlecht - Zenit 2:0(5. a 31. Acheampong)

Athletic - APOEL 3:2 (38. Efrem vl., 61. Aduriz, 72. Williams - 36. Efrem, 89. Gianniotas)

Beer Sheva - Beşiktaş 1:3 (44. Barda - 42. William vl., 60. Tosun, 90+4. Hutchinson)

Legia - Ajax 0:0

Manchester United - Saint-Étienne 3:0(15., 75. a 88. Ibrahimović)

PAOK - Schalke 0:2(27. Burgstaller, 82. Meyer, 90. Huntelaar)

Villarreal - AS Řím 0:3 (32. Emerson, 65., 79. a 86. Džeko)



Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz, ČTK