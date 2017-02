Premier League - José Mourinho: Bojujeme na čtyřech frontách. Je to těžké

© dailystar.co.uk, fotbalportal.cz - José Mourinho

Dnes 17:28 - Dnes večer čeká Manchester United úvodní duel šestnáctifinále Evropské ligy. Na domácím stadionu hostí francouzské St. Etienne, kde působí bratr Paula Pogby. José Mourinho před utkáním prohlásil, že jeho mužstvo má náročný program. Bojuje v Premier League, Evropské lize, FA Cupu a Ligovém poháru. Podle něj není EL soutěž, kterou chce hrát, ale na druhé straně je to možnost, jak se dostat do Ligy mistrů.

Manchester United dnes hraje zápas Evropské ligy proti St. Etienne. Hned v neděli jej čeká utkání v FA Cupu proti Blackburnu a už o týden později se koná finále EFL Cupu, ve kterém Red Devils narazí na Southampton.

Pokud se Rudým ďáblům podaří v FA Cupu postoupit, bude odložen jejich zápas se Southamptonem, který se má hrát 12. března. Pak by se pro Manchester zápasy nahromadily. José Mourinho tuší, že jeho tým čeká náročný program.

„Když jste v Manchesteru United, nemůžete si vybírat soutěže. Víme, že naše situace je opravdu složitá.“

„Víme, že Evropská liga je soutěž, ve které budeme ve čtvrtek hrávat, takže to nám situaci ještě ztěžuje.“

„Tím, že se nakumulují i zápasy z FA Cupu a Ligového poháru a odložená utkání, bude pro nás všechno ještě těžší. Budeme-li v těchto soutěžích postupovat, budeme mít v květnu problémy. Nemůžeme si vybrat soutěž, kterou chceme vyhrát.“

„Je to také způsob, jak přinést do týmu mezinárodní zkušenosti. Mezinárodní zkušenosti jsou vždy plusem. Evropská liga není soutěž, kterou chceme hrát, aleje soutěž, kterou hrajeme a respektujeme.“

Portugalský kouč hovořil i o možných cestách do Ligy mistrů.

„Jsme v dobré fázi pokroku. Tvrdě pracujeme. Když jsme prohráli dva zápasy venku, bylo to pro nás těžké, ale pak jsme hráli dobře s nejlepšími týmy. Pokrok je znát.“

„Také je to šance, jak se kvalifikovat do Ligy mistrů. To je velké plus.“

„Máme stále otevřené dvoje dveře. Jedny z nich jsou Evropská liga. Ale víme, že jsme teprve mezi nejlepšími 32 týmy. Ještě to bude dlouhá cesta.“

„V Premier League jsou také dveře otevřené, ale i tam nás čeká dlouhá cesta.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz